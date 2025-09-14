Μεγάλη είναι η κινητοποίηση των Αρχών για τη φωτιά που ξέσπασε νωρίτερα το απόγευμα, σε δασική έκταση στην περιοχή Αισύμη του Έβρου.

Στο σημείο επιχειρούν 35 πυροσβέστες, πλαισιωμένοι από δύο ομάδες πεζοπόρων τμημάτων, ενώ από αέρος συνδράμουν ένα ελικόπτερο και τρία πυροσβεστικά αεροσκάφη, προκειμένου να περιορίσουν τη φωτιά πριν επεκταθεί.