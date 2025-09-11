Ενεργό παραμένει το μέτωπο της φωτιάς στην Αχαΐα, με τις δυνάμεις της Πυροσβεστικής να δίνουν μάχη με τις φλόγες και αρκετούς οικισμούς να εκκενώνονται.

Ειδικότερα, η πυρκαγιά ξέσπασε το μεσημέρι της Πέμπτης 11 Σεπτεμβρίου στο Άλσος Αχαΐας. Το πύρινο μέτωπο φαίνεται να έχει επεκταθεί και είναι ανεξέλεγκτο.

Οι πυροσβέστες βρίσκονται σε αγώνα δρόμου για την ανάσχεση του μετώπου, καθώς οι συνθήκες δυσχεραίνουν την επιχείρηση.

Στο σημείο έχουν σπεύσει 120 πυροσβέστες με με 4 ομάδες πεζοπόρων της 6ης ΕΜΟΔΕ, 38 οχήματα και εθελοντές. Παράλληλα, γίνονται και εναέριες ρίψεις με 4 αεροσκάφη και 5 ελικόπτερα, τα οποία συνδράμουν στην επιχείρηση κατάσβεσης, ενώ ένα συμβάλλει στο συντονισμό της επιχείρησης.

Ακόμα, μάχη με τις φλόγες δίνουν και υδροφόρες και μηχανήματα έργου της περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Μπαράζ μηνυμάτων από το 112 για εκκενώσεις

Λίγο μετά τις 15:00 στάλθηκαν μηνύματα από το 112, τα οποία καλούν τους κατοίκους των οικισμών Μερτίδι, Λάκκα και Τούμπα να απομακρυνθούν προς το Αίγιο και Κρήνη και Γρηγόρης.

«Αν βρίσκεστε στην περιοχή Μερτίδι Αχαΐας απομακρυνθείτε προς Αίγιο. Αν βρίσκεστε στην περιοχή Λάκκα Αχαΐας απομακρυνθείτε προς Κρήνη και Γρηγόρης. Αν βρίσκεστε στην περιοχή Τούμπα Αχαΐας απομακρυνθείτε προς Κρήνη. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών», σημειώνεται στα μηνύματα.

Νωρίτερα, είχε ηχήσει και μήνυμα της Υπηρεσίας Eπικοινωνιών Εκτάκτου Ανάγκης (112), το οποίο ενημέρωνε για την πυρκαγιά και προειδοποιούσε τους πολίτες που βρίσκονται κοντά να παραμείνουν σε ετοιμότητα.