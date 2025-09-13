Χειροπέδες πέρασαν οι αστυνομικοί στη Ρόδο σε νεαρή γυναίκα με έντονη παρουσία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, καθώς κατηγορείται για κατοχή ναρκωτικών, ενώ λίγες ώρες νωρίτερα είχε παρουσιαστεί αυτοβούλως στην αστυνομία και η μητέρα της, η οποία επίσης συνελήφθη και στη συνέχεια αφέθηκε ελεύθερη.

Η υπόθεση, που ξεκίνησε ως απλή μήνυση για υπεξαίρεση ενοικιαζόμενου οχήματος, έχει εξελιχθεί σε σκάνδαλο που συγκλονίζει την τοπική κοινωνία.

Όπως μεταδίδει η dimokratiki.gr, όλα ξεκίνησαν στις 29 Αυγούστου 2025, όταν υπάλληλος μεγάλης εταιρείας ενοικίασης αυτοκινήτων κατέθεσε μήνυση για υπεξαίρεση ενός Peugeot 208. Σύμφωνα με τη μήνυση, η νεαρή Ροδίτισσα είχε νοικιάσει το όχημα χωρίς να καταβάλει τα οφειλόμενα μισθώματα, ύψους 484 ευρώ, και δεν το είχε επιστρέψει παρά τις επανειλημμένες ειδοποιήσεις.

Το αυτοκίνητο εντοπίστηκε στις 11 Σεπτεμβρίου σε κεντρικό σημείο της Ρόδου από εκπρόσωπο της εταιρείας, ο οποίος ειδοποίησε αμέσως τις αρχές. Όταν επενέβη η ομάδα ΔΙ.ΑΣ., οι αστυνομικοί διαπίστωσαν ότι η υπόθεση δεν περιοριζόταν μόνο στην υπεξαίρεση.

Τα ευρήματα

Κατά την έρευνα στο εσωτερικό του Peugeot, εντοπίστηκαν δύο συσκευασίες με συνολικό μικτό βάρος 9,27 γραμμαρίων ροζ κοκαΐνης, τέσσερις ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας και 100 ευρώ σε μετρητά. Στο αυτοκίνητο βρέθηκε επίσης άδεια οδήγησης που ανήκε σε άλλη γυναίκα.

Η εικόνα στα social media και τα ερωτήματα

Η κατηγορούμενη είχε καλλιεργήσει τα τελευταία χρόνια μια εικόνα κοσμοπολίτικης και εντυπωσιακής παρουσίας στα social media, με φωτογραφίες από πολυτελείς στιγμές που την ανέδειξαν σε τοπική influencer.

Πίσω όμως από αυτήν τη δημόσια εικόνα φαίνεται πως υπήρχε μια διαφορετική πραγματικότητα.

Η ιδιαιτερότητα ότι η κατασχεθείσα κοκαΐνη είχε ροζ χρώμα, στοιχείο σπάνιο για την ελληνική αγορά, εντείνει τα ερωτήματα για την προέλευση και τα δίκτυα διακίνησης.