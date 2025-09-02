Κηδεύεται σήμερα Τρίτη 2/9 η 86χρονη που έκανε ασπίδα το σώμα της προκειμένου να σωθεί η 8χρονη από το θανατηφόρο τροχαίο. Η κηδεία θα γίνει στις 11:00 απο τον Ιερό Ναό Αγίου Γερασίμου στην Πάτρα.

Εν τω μεταξύ απολογείται ο 46χρονος οδηγός μηχανής που παρέσυρε και σκότωσε την ηλικιωμένη το βράδυ της Παρασκευής 29/8 και σε βάρος του έχει ασκηθεί κακουργηματική ποινική δίωξη.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο 46χρονος είχε απασχολήσει στο παρελθόν τις Αρχές για υποθέσεις ναρκωτικών και κλοπών, ενώ αποφυλακίστηκε το 2013. Στην Πάτρα βρέθηκε για να επισκεφθεί την αδελφή του.

«Ρωτάει συνέχεια για τη γιαγιά»

Ο πατέρας της 8χρονης, που παραμένει στο Καραμανδάνειο, μιλάει για όσα θυμάται η κόρη του από τη στιγμή του τροχαίου.

«Στην ερώτηση μου χθες στη Μαρία, Μαρία μου τι είδες, τι κατάλαβες; Μου είπε “μπαμπά, είδα μια μηχανή σαν τη δικιά σου, άσπρη”, προφανώς το παιδί είδε τα χρώματα, το φως και μετά ένα δυνατό θόρυβο και “μετά δεν θυμάμαι κάτι άλλο, έπεσα κάτω μπαμπά”, και συνεχίζει και λέει το ίδιο, “μπαμπά, μήπως είναι όνειρο και ξυπνήσω”», ανέφερε ο Γιώργος Κωστούρος, μπαμπάς της 8χρονης.

«Ρωτάει συνέχεια για την γιαγιά την Τιτίκα, πού είναι η γιαγιά, βέβαια δεν της έχουμε πει ότι η γιαγιά δεν τα κατάφερε γιατί η Μαρία μου είναι ευαίσθητη», συνέχισε ο κ. Κωστούρος.