Από το 2016 δρούσε ο 42χρονος που συνελήφθη για trafficking και βιασμούς και είχε το παρατσούκλι «Κοντός».

Ο άνδρας προσέγγιζε νεαρές γυναίκες, μεταξύ των οποίων και τουλάχιστον μία ανήλικη, οι οποίες ήταν σε κακή οικονομική κατάσταση και αφού ανέπτυσσε μαζί τους αρχικά φιλική σχέση και σε κάποιες περιπτώσεις τους δάνειζε και χρήματα στη συνέχεια απαιτούσε τα λεφτά πίσω και με απειλές και σωματική ή ψυχολογική βία τις εξανάγκαζε να πραγματοποιούν ερωτικά ραντεβού.

Τι λέει η 16χρονη που έπεσε θύμα του μαστροπού

Στο Live News μίλησε μια κοπέλα που μπλέχτηκε στα σκοτεινά κυκλώματα σε ηλικία μόλις 16 χρονών.

«Ξεκίνησε όταν ήμουνα 16 ετών, όταν είχα πάει και είχα βρει από μία αγγελία ένα κατάστημα ρούχων στην Γλυφάδα. Eίχα κάνει κανονικά τα χαρτιά μου για ένσημα ανηλίκου. Aπό εκεί γνώρισα αυτόν τον άνθρωπο. Έκατσα τρείς μήνες στο κατάστημα ρούχων, αυτός δεν πήγαινε καθόλου καλά οικονομικά. Του ζήτησα κάποια χρήματα να μου δώσει γιατί ήθελα να πληρώσω τα ενοίκια γιατί θα μου κάναν έξωση», είπε και συνέχισε:

«Ανακάλυψα από μια κοπέλα η οποία είχε σχέση τότε μαζί της και μου είπε ότι «ρε συ ξέρεις κάτι, ξέρεις ότι ο τάδε κάνει αυτή την δουλειά;», ότι βγάζει κορίτσια σε ραντεβού, και μίλησα μαζί του και μου λέει ότι ‘ναι όντως είμαι αυτό το πράγμα’».

Τα ραντεβού γινότανε με «πελάτες» σε ξενοδοχεία και σπίτια στην Αττική, όπου σε αρκετές περιπτώσεις τις μετέφερε ο ίδιος. Τις υποχρέωνε με τη χρήση βίας να κάνουν χρήση ναρκωτικών ουσιών, ιδίως κοκαΐνης, ενώ σε άλλες περιπτώσεις, ασκώντας σωματική βία, προέβαινε σε γενετήσιες πράξεις σε βάρος των θυμάτων του.

«Ξεκίνησε πολύ άσχημα όλο αυτό, με απειλές. Κάναμε μία συνάντηση η οποία δεν κατέληξε πολύ ωραία, τύπου να σηκώνει χέρι, να με σπρώχνει, να με φτύνει, να μου λέει ότι «θα κάνεις αυτό που σου λέω εγώ γιατί μου χρωστάς τα λεφτά από τότε και δεν τα έχεις ξεχρεώσει». Όταν ξεκίνησε όλα αυτό ήμουν 17», είπε το θύμα του 42χρονου.

Οι δήθεν σχέσεις με τον Μιχάλη Χρυσοχοΐδη

Ο ίδιος διέδιδε ότι διατηρούσε στενές σχέσεις με επιφανή πρόσωπα και πολιτικούς, μεταξύ των οποίων ανέφερε ακόμη και τον υπουργό Προστασίας του Πολίτη, οι οποίοι δήθεν θα εξασφάλιζαν την ατιμωρησία του, κάτι που προκάλεσε την αντίδραση του Μιχάλη Χρυσοχοΐδη αμέσως μόλις το έμαθε.

Ο 42χρονος άντρας που έπεσε στα χέρια των Αρχών είχε απλώσει τα πλοκάμια του, σύμφωνα με τις κατηγορίες, από το 2016. Σχεδόν μία δεκαετία ο άντρας που παρουσιαζόταν ως παραγωγός αισθησιακών ταινιών ήταν προαγωγός κοριτσιών που καταγγέλλουν πως μπλέχτηκαν χωρίς την θέληση τους στα κυκλώματα του πληρωμένου έρωτα.

Πώς δρούσε ο μαστροπός

Πριν από 5 χρόνια σύστησε εταιρεία παραγωγής πορνογραφικών ταινιών και βίντεο. Υποσχόταν στα θύματά του μεγάλες χρηματικές απολαβές ή σε τις απειλούσε και ασκούσε σωματική ή ψυχολογική βία κι έτσι τις εξανάγκαζε να συμμετέχουν σε γενετήσιες πράξεις, τις οποίες βιντεοσκοπούσε.

Τα πορνογραφικά βίντεο τα ανέβαζε σε ιστοσελίδα και οι χρήστες μπορούσαν να τα δουν με συνδρομή, την οποία παρακρατούσε ο ίδιος.

Τα θύματα, τουλάχιστον 5 και ανάμεσα τους και ένα κορίτσι ανήλικο. Η μέθοδος που χρησιμοποιούσε απλή και γνωστή, με ψέματα και παραμύθια πλησίαζε τα κορίτσια τους έλεγε πως τάχα θα κάνουν καριέρα και τις εκπόρνευε τελικά όπως λένε οι καταγγέλλουσες.

«Σίγουρα είναι πάνω από 10 κορίτσια. Έβρισκε την αδυναμία σου και σε χτυπούσε εκεί. Όταν του είπα ότι θα πάω στην αστυνομία, με απείλησε με τη χρήση ναρκωτικών και ότι θα τους έλεγε ότι είμαι πρεζάκι. Έτρωγα ξύλο για να πάρω τα ναρκωτικά, δεν είχα άλλη επιλογή», αναφέρει στο MEGA καταγγέλλουσα.

Στο ψυχιατρείο ένα θύμα του

Έως το 2022 υποχρέωνε τα θύματα να κάνουν ολοένα και περισσότερα ερωτικά ραντεβού. Τις συνευρέσεις τις κανόνιζε ο ίδιος, έναντι υψηλών αμοιβών, εκμεταλλευόμενος και τη διαφημιστική προβολή που αποκτούσαν οι γυναίκες από τη συμμετοχή τους στα πορνογραφικά βίντεο.

Ήταν τέτοιο το σοκ από την τροπή που πήρε η γνωριμία τους με τον κατά τα άλλα ευυπόληπτο παραγωγό που μία τουλάχιστον κοπέλα κατέληξε στο ψυχιατρείο, ενώ άλλη κατήγγειλε πως γύριζε ταινίες ακόμα και κατά την διάρκεια της εγκυμοσύνης της.

«Συλλάβαμε τον μεγαλύτερο μαστροπό της Αθήνας», έλεγαν οι αστυνομικοί όταν πέρασαν χειροπέδες στον 42χρονο.

Όπως κατήγγειλαν οι γυναίκες μέσα από τις καταγγελίες που έκαναν τις κακοποιούσε σωματικά, τις νάρκωνε – δίνοντάς του κοκαΐνη – και τις εξανάγκαζε να εκδίδονται, φτάνοντας ακόμα και σε δέκα «πελάτες» την ημέρα, ενώ συμμετείχαν χωρίς την θέλησή τους σε βίντεο πορνογραφικού περιεχομένου.

Σε βίλες στην Εκάλη και την Γλυφάδα διοργανώνονταν πάρτι με συμμετοχή επιχειρηματιών από την Ελλάδα και το εξωτερικό και εκεί οι γυναίκες «προσέφεραν» τις υπηρεσίες τους.

Κρύφτηκαν σε πορτ μπαγκάζ όταν ειδοποιήθηκε η Αστυνομία

Δεν ήταν όμως όλες οι κοπέλες τόσο τυχερές ή τόσο θαρραλέες καθώς ο φόβος τις λύγιζε.

Σε μία τουλάχιστον περίπτωση ένα ερωτικό ραντεβού θα μπορούσε ίσως να φέρει την λύτρωση, και αυτό επειδή ένας από τους άντρες που αναζήτησαν την επ΄ αμοιβή συντροφιά δύο 20χρόνων κοριτσιών κάλεσε την Αστυνομία.

Το έκανε επειδή η εμφάνιση των κοριτσιών τον έκανε να πιστέψει πως κάτι δεν πάει καλά.

Οι κοπέλες όμως, αν και κανείς θα περίμενε πως θα χαίρονταν που θα γλίτωναν από τα δεσμά τους, ήταν τόσο τρομοκρατημένες από τις απειλές τρύπωσαν σε ένα πορτ μπαγκάζ για να μην τις βρουν όπως αναφέρει το MEGA.

Η σύλληψη του άνδρα έγινε από το ελληνικό FBI, καθώς μετά τις μαρτυρίες των πέντε γυναικών ήταν θέμα χρόνου να πέσει στα χέρια τους, και τελικά πέρασαν χειροπέδες στον άντρα έξω από το σπίτι του στον Άγιο Δημήτριο που τώρα καλείται να απολογηθεί στην Δικαιοσύνη.