Η διοίκηση Τραμπ θεωρεί ότι η συγχώνευση της Union Pacific με την Norfolk Southern Corp, των δυο μεγάλων σιδηροδρομικών εταιρειών των ΗΠΑ, «είναι απολύτως επωφελής για τη χώρα», σύμφωνα με τον διευθύνοντα σύμβουλο της Union Pacific Corp Τζιμ Βένα.

Ο CEO της Union Pacific Corp , συναντήθηκε με τον Πρόεδρο των ΗΠΑ στο Οβάλ Γραφείο για να συζητήσουν την προτεινόμενη εξαγορά της Norfolk Southern Corp , αξίας 85 δισεκατομμυρίων δολαρίων, όπως ανακοίνωσε η εταιρεία την Παρασκευή, καθώς επιδιώκει την έγκριση των ρυθμιστικών αρχών για τη μεγαλύτερη συγχώνευση σιδηροδρόμων στις ΗΠΑ εδώ και δεκαετίες.

Η ανακοίνωση τον Ιούλιο της συγχώνευσης μεταξύ των δύο από τους τέσσερις μεγαλύτερους σιδηροδρομικούς φορείς των ΗΠΑ εξέπληξε την αγορά. Μια τέτοια πρόταση θα ήταν αδιανόητη υπό την κυβέρνηση Μπάιντεν, η οποία είχε μια επιθετική αντιμονοπωλιακή πολιτική, σημειώνει το Reuters.

«Νίκη για τον ανταγωνισμό»

Η υποστήριξη του Τραμπ θα μπορούσε να επιταχύνει τη μακρά διαδικασία εξέτασης, σε μια συμφωνία που αντιμετωπίζει αντίσταση από τους ανταγωνιστές και αντίδραση από τους μεταφορείς που ανησυχούν για τη μείωση του ανταγωνισμού.

Η συμφωνία, εάν εγκριθεί, θα μπορούσε να αναδιαμορφώσει τον κλάδο των σιδηροδρομικών μεταφορών εμπορευμάτων στις ΗΠΑ, δημιουργώντας το πρώτο δίκτυο μονής γραμμής από ακτή σε ακτή, εξορθολογίζοντας τις λειτουργίες και εξαλείφοντας τις καθυστερήσεις ανταλλαγής σε βασικούς κόμβους όπως το Σικάγο.

Στη συνάντηση στο Λευκό Οίκο, ο Τραμπ και ο Βένα συζήτησαν «πώς η δημιουργία ενός αμερικανικού διηπειρωτικου σιδηροδρόμου αποτελεί νίκη για τον ανταγωνισμό, τους καταναλωτές και τους συνδικαλισμένους εργαζομένους των ΗΠΑ, των οποίων οι θέσεις εργασίας θα προστατευθούν όταν εγκριθεί η συγχώνευση», ανέφερε η εταιρεία σε δήλωση.

