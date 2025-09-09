H έκτη κατά σειρά γενιά του Renault Clio, αποκαλύπτεται με ορίζοντα το 2026 οπότε και αναμένεται να διατεθεί στην ευρωπαϊκή αγορά, φιλοδοξώντας να διατηρήσει και στη νέα εκδοχή του τον τίτλο του δημοφιλέστερου μοντέλου της Ευρώπης.

Με δεδομένη τη σημασία του μοντέλου για τη γαλλική φίρμα, η Renault αποφάσισε να ακολουθήσει την εξελικτική οδό σε όλες τις παραμέτρους του Clio το οποίο θα εξακολουθήσει να διατίθεται σε εκδόσεις βενζίνης και υβριδικής τεχνολογίας, αμφότερες βελτιωμένες. Εξάλλου οι Γάλλοι έχουν πλούσιο και εντυπωσιακό «απόθεμα» σε ηλεκτρικο supermini με το Renault 5 να έχει ήδη κερδίσει τις εντυπώσεις.

Ξεκινώντας από τη σχεδίαση, σύμφωνα με τις συστάσεις της επικεφαλής σχεδιασμού του, Paula Fabregat-Andreu ο στόχος ήταν να «ενισχύσουμε την εικόνα του Clio κάνοντάς το το πιο επιθυμητό, εκφραστικό και δυναμικό μοντέλο της κατηγορίας του.»

Έτσι οι καμπύλες της μέχρι σήμερα γνωστής εκδοχής του Clio αντικαθίστανται από περισσότερες ακμές, ακολουθώντας το σχεδιαστικό παράδειγμα του νεότερου Scenic. Οι αλλαγές στην αισθητική δεν έχουν αφήσει ανεπηρέαστες τις διαστάσεις του που έχουν αυξηθεί κατά 6,7 εκ. κατά πλάτος, 3,9 εκ. καθ΄ύψος και 1,1 εκ. κατά μήκος. Αυτό που δεν έχει αλλάξει είναι η αρχιτεκτονική καθώς το νέο Clio βασίζεται σε μια βελτιωμένη εκδοχή της πλατφόρμας CMF-B. Σε κάθε περίπτωση η Renault υπόσχεται μια πιο ενδιαφέρουσα οδική συμπεριφορά χάρη και στα μεγαλύτερα μετατρόχια του μοντέλου.

Σε επίπεδο κινητήρων, αρχικά το Clio υιοθετεί την υβριδική τεχνολογία που έχουμε δει στο Captur και η οποία υπόσχεται ισχύ 160 ίππων και ιδιαίτερα χαμηλό περιβαλλοντικό αποτύπωμα καθώς οι εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα περιορίζονται σε 89 γρ./χλμ. Ως υπενθύμιση το τρέχον Clio στην αντίστοιχη έκδοση οι εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα διαμορφώνονται σε 95 γρ./χλμ.

Η νέα υβριδική τεχνολογία επωφελείται από μια μεγαλύτερη μπαταρία 1,4 kWh η οποία συνδυαστικά και με το σύστημα ανάκτησης ενέργειας καθιστά εφικτή ακόμα και την ολοκλήρωση του 80% των καθημερινών μετακινήσεων εντός της πόλης με την χρήση ηλεκτρικής ενέργειας. Σε ό,τι αφορά τις επιδόσεις της υβριδικής έκδοσης υπόσχεται επιτάχυνση από 0-100 χλμ./ώρα σε 8,3 δευτερόλεπτα βελτιώνοντας την επίδοση της τρέχουσας αντίστοιχης έκδοσης κατά ένα δευτερόλεπτο.

Στη βάση της γκάμας θα τοποθετηθεί turbo κινητήρας 1,2 λίτρων με ισχύ 115 ίππων ο οποίος υπόσχεται επιτάχυνση από 0-100 χλμ./ώρα σε χρόνο 10,1 δευτερολέπτων, με την επίμαχη έκδοση να είναι κατά δύο δευτερόλεπτα ταχύτερη στο συγκεκριμένο sprint από αυτήν που αντικαθιστά.

Επίσης σταθερή αξία στην γκάμα του Clio θα αποτελεί και η έκδοση LPG η οποία επωφελείται από μεγαλύτερη δεξαμενή φυσικού αερίου αυξάνοντας την συνδυαστική αυτονομία σε 1.450 χλμ.

Εξίσου σημαντικές αλλαγές με την εξωτερική εικόνα του έχουν συντελεστεί και στο εσωτερικό όπου παίρνει θέση ένα δίδυμο οθονών 10,25 ιντσών για τον πίνακα οργάνων και 10,1 ιντσών (ή 7,1 ιντσών στη βασική έκδοση Evolution) για το infotainment σε ενιαία, οριζόντια διαμόρφωση. Αμφότερες βασίζονται σε λειτουργικό της Google όπως ισχύει για όλα τα νεότερα Renault, κάτι που σημαίνει ότι οι χρήστες μπορούν να επωφεληθούν από πάνω από 100 εφαρμογές διαθέσιμες στο Google Play.

Tο χαρακτηριστικό τετραγωνισμένο τιμόνι είναι μικρότερο σε σχέση με το παρελθόν, έλκοντας την καταγωγή του από τα Austral και Rafale και υπόσχεται να διευκολύνει τους ελιγμούς με χαμηλή ταχύτητα καθώς έχει μικρότερο κύκλο στροφής (2,6 αντί 3,3 στο προηγούμενο).

Από την εξίσωση δεν λείπουν τα νέα και ποιοτικότερα υλικά για τις επενδύσεις ενώ ανασχεδιασμένα είναι και τα καθίσματα τα οποία υπόσχονται καλύτερη πλευρική στήριξη.

Η διάρθρωση των επιπέδων εξοπλισμού θα ακολουθήσει την πεπατημένη της Renault με την έκδοση Evolution να τοποθετείται στη βάση, την Techno ως ενδιάμεση και την κορυφή να καταλαμβάνεται από την πιο σπορ ύφους έκδοση Esprit Alpine.

Ο όγκος του χώρου αποσκευών ξεκινά από τα 391 λίτρα για την έκδοση βενζίνης και από τα 309 λίτρα για την υβριδική έκδοση μεγέθη που δεν απέχουν από το τρέχον Clio. Σε κάθε περίπτωση το κατώφλι έχει μειωθεί κατά 4,0 εκατοστά διευκολύνοντας την φόρτωση.

Σημαντικές προσθήκες έχουν γίνει και σε επίπεδο συστημάτων ασφαλείας και υποβοήθησης καθώς το Clio διαθέτει 29 αντίστοιχα συστήματα έναντι 18 στο τρέχον Clio. Ανάμεσα στους νεολογισμούς βρίσκεται η λειτουργία αυτόνομης πέδησης και κατά την οπισθοπορεία, το σύστημα ασφαλούς εξόδου των επιβατών, σύστημα ανίχνευσης κινδύνων και εμποδίων περιμετρικά του αμαξώματος και σύστημα ασφαλούς στάσης σε έκτακτες περιστάσεις, το οποίο σταθμεύει το αυτοκίνητο ασφαλώς αν ο οδηγός δεν ανταποκρίνεται. Στα συστήματα συγκαταλέγεται και ενεργό cruise control καθώς και σύστημα ανίχνευσης του οδηγού.

Το παρών δίνει και το Safety Switch το οποίο δίνει τη δυνατότητα στον οδηγό να παραμετροποιήσει τη λειτουργία πέντε συστημάτων υποβοήθησης και να τα ενεργοποιήσει ή να τα απενεργοποιήσει με το πάτημα ενός κουμπιού. Στο πλαίσιο της ασφάλειας υπάρχουν τα συστήματα Safety Score και Safety Coach τα οποία φιλοδοξούν να συμβάλλουν στην εκπαίδευση των οδηγών για ασφαλή οδήγηση, παρέχοντας εξατομικευμένες συμβουλές.