Οι καντίνες της Αθήνας με τα ξακουστά «βρόμικα» σάντουιτς, ωδή στην αναρχία αμαρτωλών συνδυασμών αλλαντικών με σάλτσες, πατάτες και ό,τι άλλο στο οποίο πάει ο ανθρώπινος νους, είναι άρρηκτα συνδεδεμένες στο μυαλό μας με τα μεγάλα ξενύχτια μας, την αλόγιστη κατανάλωση αλκοόλ, τα υπέροχα ξημερώματα που μας έδιναν τον τρόπο, ακόμα και λίγο προτού κοιμηθούμε, να κοινωνικοποιηθούμε.

Άλλοι χωρίς τύψεις και άλλοι με πολλές, απολαμβάναμε τα τεράστια ζεστά ψωμάκια που κατεύναζαν την πείνα μας και μας έκαναν να πιστεύουμε ότι την επόμενη μέρα θα γλιτώσουμε το hangover. Πόσες και πόσες φορές δεν έχουμε επιθυμήσει εκείνα τα σάντουιτς και πόσες ακόμα δεν έχουμε σηκωθεί από τον καναπέ μας με τις φόρμες για να βρεθούμε μπροστά από τις καντίνες κάνοντας στον εαυτό μας το ξαφνικό δώρο του πρόστυχου street food, που έχει ένα μαγικό τρόπο να προσφέρει την ψευδαίσθηση της εφήμερης ευτυχίας;

Επειδή δεν τρέφω ιδιαίτερη συμπάθεια σε εκείνους που πορεύονται απόλυτα στη ζωή τους και είναι τόσο πειθαρχημένοι που δεν επιτρέπουν στον εαυτό τους ούτε μια μικρή ατασθαλία, σας προκαλώ να φτιάξετε ένα δικό σας καθαρό «βρόμικο» στο σπίτι. Αρχικά, όπως είπαμε, χρειάζεται να έχετε ένα ικανό απόθεμα από ψωμάκια. Συντηρούνται άριστα στην κατάψυξη και μπορείτε να επιλέξετε από μια μεγάλη γκάμα με διαφορετικά είδη.

Στο βάθος του ψυγείου τοποθετήστε μια καλή καπνιστή χοιρινή πανσέτα ή ένα απάκι ή ένα σύγκλινο. Είναι από τα είδη πρώτης ανάγκης που θα σας σώσουν και όποια άλλη στιγμή θέλετε να φτιάξετε ένα πιάτο με μεζέδες για φίλους.

Σημαντικό είναι ακόμα να έχετε ένα εκλεκτό τυρί του γούστου σας. Από μια νόστιμη πικάντικη γραβιέρα μέχρι ένα ήπιο πλούσιο κασέρι, όλα επιτρέπονται. Οι πίκλες είναι επίσης εξαιρετικές. Είναι η οξύτητα και η έντασή τους που κάνουν ακόμα και το πιο αδιάφορο κρέας να αποκτά νόημα. Ένα βαζάκι με αγγουράκια δεν πρέπει να λείπει ποτέ από το ψυγείο.

Προσθέστε λαχανικά κατά βούληση. Άλλος αγαπά τα πράσινα, άλλος θέλει ντομάτα. Στην περίπτωση διλήμματος, βάζετε και τα δύο. Μια ωραία μουστάρδα Ντιζόν ή μια με μέλι είναι βέβαιο ότι θα απογειώσει το αποτέλεσμα. Αν υπάρχει κάποια αλοιφή, την αξιοποιείτε κι αυτή. Αν όχι, μην ανησυχείτε. Ήδη έχετε φτάσει το «βρόμικό» σας σε πολύ καλό σημείο.

Εννοείται ότι ψήνετε το ψωμί πριν από τα υλικά ή το βάζετε στην τοστιέρα μαζί με το αλλαντικό και το τυρί. Τα υπόλοιπα ακολουθούν. Προσοχή, τα πράσινα λαχανικά δεν τα ψήνετε για κανένα λόγο!