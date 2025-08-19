Καλοκαίρι σημαίνει παρέα, τσουγκρισμα ποτηριών και φαγητό που φτιάχνεται και τρώγεται εξίσου γρήγορα. Κακά τα ψέματα, κανείς δεν θέλει να περνά πολύ χρόνο στην κουζίνα όταν είναι στις διακοπές του. Ακόμη και στο σπίτι, όμως, ο Αύγουστος είναι ο κατ’ εξοχήν μήνας που ακόμη κι όταν έχουμε υποχρεώσεις, προτιμούμε να τις ξεχνάμε. Αντ’ αυτών, τσουγκρίζουμε ποτήρια, στρώνουμε τραπέζια με μικρά πιατάκια και τσιμπόλογάμε μεζέδες που κάνουν τις ζεστές βραδιές πολύ πολύ πιο ευχάριστες.

Δύο σεφ που ξέρουν καλά πως το ωραίο φαγητό βγαίνει από τις μνήμες και -κυρίως- τη ψυχή μας, η Αγάπη Μιχελή και η Μαρίνα Χρονά, μοιράζονται μαζί μας τα δικά τους αγαπημένα πιάτα για το καλοκαίρι. Αυτά που φτιάχνουν γρήγορα κι εύκολα, με υλικά που σίγουρα θα υπάρχουν στο ψυγείο ή στα ντουλάπια τους και τα οποία είναι ταυτισμένα με τα πιο όμορφα καλοκαίρια τους.

Μπρουσκέτες με απλά καλοκαιρινά υλικά

Από την Αγάπη Μιχελή

Χρόνος προετοιμασίας: 10΄ Βαθμός δυσκολίας: *

Υλικά για 2 μερίδες

4 φέτες ψωμί (ιδανικά ζυμωτό ή προζυμένιο)

2 κονσέρβες με πικάντικες σαρδέλες σε λάδι

10 ντοματίνια γλασέ

2 κολοκυθάκια

Ξύσμα από 2 λεμόνια

2 σκελίδες σκόρδο λιωμένες

Αλάτι, πιπέρι

50 ml ε.π. ελαιόλαδο

Φρέσκα μυρωδικά ψιλοκομμένα (προαιρετικά)

Εκτέλεση

Φρυγανίζουμε καλά τις φέτες του ψωμιού στο τηγάνι με λίγο ελαιόλαδο και αλάτι. Με τη βοήθεια του αποφλοιωτή, κόβουμε τα κολοκυθάκια σε λεπτές φέτες και τα σοτάρουμε σε λίγο ελαιόλαδο.

Αλείφουμε τις φρυγανισμένες φέτες ψωμιού με το λιωμένο σκόρδο και μοιράζουμε στην επιφάνειά τους τα κολοκυθάκια, τις σαρδέλες και τα γλασαρισμένα ντοματίνια.

Προσθέτουμε το ξύσμα λεμονιού, φρεσκοτριμμένο πιπέρι, λίγο ωμό ελαιόλαδο και, αν θέλουμε, ψιλοκομμένα μυρωδικά της αρεσκείας μας και σερβίρουμε.

Μπατζίνα

Από τη Μαρίνα Χρονά

Χρόνος προετοιμασίας: 20΄

Χρόνος ψησίματος: 50΄

Βαθμός δυσκολίας: *

Υλικά για 6-8 μερίδες

1 κιλό τρυφερά κολοκύθια

1 ματσάκι φρέσκα κρεμμυδάκια ψιλοκομμένα

1 ματσάκι φρέσκο μάραθο ψιλοκομμένο

500 γρ. φέτα τριμμένη

2 αβγά

700 γρ. αλεύρι

400 γρ. γάλα

170 γρ. ε.π. ελαιόλαδο

Αλάτι, πιπέρι

50 γρ. βούτυρο

Εκτέλεση

Προθερμαίνουμε το φούρνο στους 200°C, στις αντιστάσεις. Αλείφουμε ένα ταψί διαμέτρου 45 εκ. με το μισό βούτυρο και το βάζουμε στο φούρνο να κάψει.

Τρίβουμε στον τρίφτη τα κολοκύθια, τα αλατίζουμε και τα αφήνουμε σε ένα σουρωτήρι να ιδρώσουν. Στη συνέχεια τα στύβουμε πολύ καλά να αποβάλουν τα υγρά τους.

Σπάμε σε ένα μπολ τα αβγά, τα χτυπάμε με το σύρμα και προσθέτουμε σταδιακά το γάλα, το ελαιόλαδο και, τέλος, το αλεύρι. Μόλις ομογενοποιηθεί το μείγμα, ρίχνουμε μέσα το στυμμένο κολοκύθι, το φρέσκο κρεμμυδάκι, το μάραθο, τα 3/4 της φέτας, αλάτι και πιπέρι. Ανακατεύουμε καλά με μια μαρίζ να ενωθούν τα υλικά.