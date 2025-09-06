«Ολοι που βρισκόμαστε σε αυτή την αίθουσα και κάνουμε ταινίες δεν ενδιαφερόμαστε για τα βραβεία. Αλλά δεν μπορώ να μην πω ότι με συγκινεί ιδιαίτερα αυτή η βράβευση. Ηρθαμε εδώ με μια μικρή, ήσυχη ταινία και τώρα αυτό. Σας ευχαριστώ όλους.»

Γνωστός για το ήσυχο, cool ύφος που τον χαρακτηρίζει όχι μόνο ως σκηνοθέτη αλλά και ως άνθρωπο, ο Αμερικανός Τζιμ Τζάρμους κέρδισε το μεγαλύτερο ως σήμερα βραβείο που έχει κερδίσει στην καριέρα του: Τον Χρυσό Λέοντα του φεστιβάλ Βενετίας. Ο Τζάρμους βραβεύτηκε για την ταινία «Father Mother Sister Brother» μέσω της οποίας παρατηρεί τρεις οικογενειακές ιστορίες φτιαγμένες ως επεισόδια.

Ηταν μια από τις πιο ανθρώπινες, αστείες και συγχρόνως μελαγχολικές ταινίες της 82ης διοργάνωσης της οποίας η αυλαία κατέβηκε το βράδυ του Σαββάτου με την τελετή απονομής βραβείων.

Πολύ χαρμόσυνο που ο Αλεξάντερ Πέιν και τα υπόλοιπα μέλη της κριτικής επιτροπής έδωσαν στην ταινία του Τζάρμους την σημασία που έπρεπε.

Και ήταν, επίσης, μια έκπληξη γιατί όλοι όσοι παρακολουθούσαμε το φεστιβάλ επί δέκα ημέρες, θεωρούσαμε βέβαιο ότι η ταινία «Η φωνή της Χιντ Ρατζάμπ» θα κερδίσει τον Χρυσό Λέοντα. Η ταινία της Κάουτερ Μπεν Χάινι κέρδισε το δεύτερο ιεραρχικά βραβείο, τον Αργυρό Λέοντα – μεγάλο βραβείο της κριτικής επιτροπής και όταν η Μπεν Χάιννι σηκώθηκε για να παραλάβει το βραβείο της, η αίθουσα έζησε την πιο φορτισμένη στιγμή της τελετής.

Ως γνωστόν η ταινία επιστρέφει στην περσινή τραγωδία της εξάχρονης Παλαιστίνιας Χιντ Ρατζάμπ που σκοτώθηκε από πυρά ισραηλινών μέσα σε ένα αυτοκίνητο γεμάτο νεκρούς στην Γάζα. «Η φωνή του σινεμά μας φέρνει κοντά» είπε εκτός άλλων η Μπεν Χάινι. «Το σινεμά δεν θα φέρει πίσω την Χιντ. Αλλά το σινεμά μπορεί να φυλάξει την φωνή της και να την περάσει εκτός συνόρων. Η εγκληματική στάση της ισραηλινής κυβέρνησης πρέπει να σταματήσει. Αυτή δεν είναι μια ταινία για την μνήμη της Χιντ αλλά για την αμεσότητα. Στην Γάζα κινδυνεύουν. Ελευθερώστε την Παλαιστίνη!»

Η Κινέζα ηθοποιός Ξιν Σιτζε απέσπασε το βραβείο Copa Volpi για την ταινία «The sun rises on us all», ένα συγκινητικό δράμα στο οποίο υποδύεται μια γυναίκα που καλείται να αντιμετωπίσει αμαρτίες του παρελθόντος της. Και ενώ όλοι περίμεναν ότι ο Ντουέιν Τζόνοσν θα κέρδιζε το βραβείο ερμηνείας για την ταινία «The smashing palace», ήταν ο σκηνοθέτης της ταινίας, Μπεν Σάφντι που κέρδισε τον Αργυρό Λέοντα σκηνοθεσίας. «Η συμπάθεια αυτή την στιγμή είναι το συναίσθημα που χρειαζόμαστε όλοι» είπε ο Αμερικανός σκηνοθέτης παραλαμβάνοντας το βραβείο από τον Ρουμάνο συνάδελφό του Κριστιάν Μουνγκίου, μέρος της κριτικής επιτροπής.

Οσο για τον καλύτερο άνδρα ηθοποιό, η επιτροπή έκρινε ότι το Copa Volpi αξίζει ο Τόνι Σερβίλο για την ταινία «La grazia» του Πάολο Σορεντίνο που προβλήθηκε στην έναρξη της διοργάνωσης. Οπως ήταν φυσικό ο σπουδαίος ηθοποιός έπλασε το εγκώμιο του φίλου του, του σκηνοθέτη της ταινίας, με τον οποίο έχει συνεργαστεί πολλές φορές, με κορυφαίες στιγμές τους το «Il divo» και βεβαίως την «Τέλεια ομορφια».

Διά στόματος Σερβίλο έγινε επίσης αναφορά στο Παλαιστινιακό ζήτημα που ούτως ή άλλως κυριάρχησε στην τελετή.

Ο Γάλλος σκηνοθέτης Στεφάν Μπριζέ παρέδωσε το ειδικό βραβείο της επιτροπής στον Τζιανφράνκο Ρόσι για την ταινία «Sotto le nuvele», ένα ποιητικό και πολύ ανθρώπινο ντοκιμαντέρ για την Νάπολη και το ηφαιστειογενές πρόβλημα της περιοχής στην οποία ο Ρόσι πέρασε τρία χρόνια για να το γυρίσει. Θυμίζουμε ότι ο Ρόσι είχε κερδίσει στο παρελθόν τον Χρυσό Λέοντα για το ντοκιμαντέρ «Sacro Gra».

Να σημειωθεί τέλος ότι το γεγονός ότι η «Βουγονία» του Γιώργου Λάνθιμου δεν κέρδισε σε καμία κατηγορία σημαίνει ότι για πρώτη φορά από τον «Κυνόδοντα» και μετά σπάει το σερί φεστιβαλικών βραβεύσεων του Ελληνα σκηνοθέτη. Η ταινία του άξιζε κάποιο βραβείο όπως το σενάριο, όμως εν τέλει η επιτροπή επέλεξε εκείνο της ταινίας «À pied d’oeuvre» της Βαλερί Ντονζελί βραβεύοντας την ίδια και τον Ζιλ Μαρσάλ.