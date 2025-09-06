Με την απονομή των βραβείων του διαγωνιστικού τμήματος κατεβαίνει το βράδυ του Σαββάτου η αυλαία της 82ης κινηματογραφικής Μπιενάλε και όλα πλέον δείχνουν ότι η ταινία – γεγονός του φεστιβάλ Βενετίας, θα είναι και η μεγάλη νικήτρια: η «Φωνή της Χιντ Ρατζάμπ» της Κάουτερ Μπαν Χαίνι, μια επιστροφή στην τραγωδία του 6χρονου κοριτσιού από την Παλαιστίνη που πέρσι έπεσε θύμα των ισραηλινών πυρών ενώ βρισκόταν μόνο μέσα σε ένα αυτοκίνητο στην Γάζα.

Το φαβορί για τον Χρυσό Λέοντα

Για πολλούς και διάφορους λόγους, κυρίους πολιτικούς αυτήν είναι η ταινία στην οποία όλα δείχνουν ότι θα δοθεί ο Χρυσός Λέοντας και εδώ που τα λέμε δικαίως, γιατί τέτοιες ταινίες που χωρίς να γίνονται διδακτικές αναδεικνύουν σοβαρά προβλήματα του κόσμου, όπως εν προκειμένω της γενοκτονίας στη Γάζα, καλό είναι να διακρίνονται.

Πρόεδρος της κριτικής επιτροπής φέτος είναι ο Αμερικανός, ελληνικής καταγωγής Αλεξάντερ Πέιν, ένας καλλιτέχνης γνωστός για τις ευαισθησίες του, τόσο μέσα από τις ταινίες που γυρίζει (Πλαγίως, Σχετικά με τον Σμιντ, Τα παιδιά του χειμώνα) αλλά και ως άνθρωπος.

Επίσης, είναι πια βέβαιο ότι η ταινία (στην οποία executive producers είναι δύο Αμερικανοί σταρ, ο Μπραντ Πιτ και ο Χοακίν Φίνιξ, θα «παίξει» αργότερα στα Οσκαρ και ίσως σε περισσότερες κατηγορίες πέρα από την προφανή, της καλύτερης μη αγγλόφωνης (διεθνούς) ταινίας. Στην επίσημη πρεμιέρα της το χειροκρότημα μετά το φινάλε κράτησε 24 λεπτά, κάτι πρωτοφανές.

Η δυνατή υποψηφιότητα της Ν. Κορέας

Από τα βραβεία είναι σχεδόν σίγουρο ότι δεν θα λείψει η ταινία «No other choice» του νοτιοκορεάτη Παρκ Τσαν Γουκ (η δική μας ψήφος θα ήταν για τον Αργυρό Λέοντα – μεγάλο βραβείο της επιτροπής). Στυλίστας σκηνοθέτης αλλά την ίδια ώρα με ένα θέμα που άπτεται της επικαιρότητας, το αδιέξοδο στο οποίο μπορεί να φτάσει κάποιος μπροστά στην απόλυση.

Το… βέβαιο βραβείο για τον Λάνθιμο κι οι αλλοι

Για την «Βουγονία» που επίσης αφουγκράζεται προβλήματα των καιρών μας (οικολογία, συνωμοσιολογία, θρησκεία) εντάσσοντάς τα σε ένα εντελώς φανταστικό πλαίσιο, ο Γιώργος Λάνθιμος ίσως κερδίσει ένα ακόμα βραβείο, αυτό της σκηνοθεσίας.

Πολύ πιθανόν όμως στην «Βουγονία» να δοθεί το βραβείο σεναρίου 14 χρόνια μετά τις «Αλπεις» που είχε κερδίσει στην ίδια κατηγορία. Η ταινία πάντως κάτι θα πάρει, αυτό είναι σχεδόν βέβαιο.

Μια ερμηνεία – αποκάλυψη πέτυχε (ο πρώην wrester και από τις αρχές του μιλένιουμ ηθοποιός) Ντουέιν Τζόνσον στην ταινία «The smashing machine» του Μπένι Σάφντι για την οποία μπορεί να κερδίσει το Copa Volpi καλύτερης ανδρικής ερμηνείας.

Με εξαίρεση την ταινία «Southland Tales» του Ρίτσαρντ Κέλι στις Κάνες, οι ταινίες με πρωταγωνιστή τον Τζόνσον δεν συνηθίζουν να συμμετέχουν σε μεγάλα ευρωπαϊκά φεστιβάλ και μάλιστα στο επίσημο τμήμα τους.

Όμως εδώ, παίζοντας έναν αμερικανό παλαιστή σε μεγάλη κρίση (πρόκειται για τον Μαρκ Κερ, πρόσωπο αληθινό), ο Τζόνσον κατάφερε κάτι ωμό και γήινο, εντελώς πολύ μακρινό από τις εμφανίσεις του σε ταινίες όπως «Η μούμια επιστρέφει», «The Scorpion King» και τo franchise Fast and furious. Μπορεί αργότερα να τον δούμε και στις υποψηφιότητες των Οσκαρ.

Πιθανότητες βράβευσης έχουν επίσης οι ταινίες «Φράνκενσταϊν» του Γκιγιερμο Ντελ Τόρο, «Ο ξένος» του Φρανσουά Οζόν και η ποιητική ταινία του Τζιμ Τζάρμους «Father mother sister brother».

Τέλος, η επιτροπή ίσως δώσει προσοχή και στην πιο παράξενη ταινία του επίσημου διαγωνισμού, το «The testament of Ann Lee» της Μόνα Φάστβολντ. Η σκηνοθέτις αφηγείται την ιστορία της Αν Λι που τον 18ο αιώνα ηγήθηκε μιας οργάνωσης με στόχο την υλοποίηση της ιδέας του εξαγνισμού και της εσωτερικής κάθαρσης μέσω του «κοινοβιακού» τραγουδιού και του χορού. Η Αμάντα Σέιφριντ που πρωταγωνιστεί έχει πιθανότητες βράβευσης.