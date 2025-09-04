The Voice of Hind Rajab: Η ταινία που συγκίνησε τη Βενετία και προκάλεσε ένα ιστορικό 23λεπτο χειροκρότημα υπέρ της Παλαιστίνης

Μέσα από την τέχνη της, η Ben Hania, αμφισβητεί τη σιωπή και την αδιαφορία των διεθνών μέσων, αποδεικνύοντας πως ο κινηματογράφος μπορεί να γίνει εργαλείο πολιτικής και κοινωνικής ευαισθητοποίησης. Η ταινία της δεν περιορίζεται στο να σοκάρει· καλεί σε συνειδητοποίηση και δράση, υπενθυμίζοντας ότι η αλήθεια δεν μπορεί να κρυφτεί πίσω από ευφημισμούς ή πολιτικές δικαιολογίες.

Η σκηνοθέτιδα Kaouther Ben Hania / Getty Images

Οι αντιδράσεις του κοινού μετά το τέλος της προβολής, ήταν άμεσες και έντονες. Η αίθουσα μετατράπηκε σε πεδίο μαζικής έκφρασης αλληλεγγύης, με ένα 23λεπτο standing ovation που σπάνια έχει καταγραφεί στην ιστορία του φεστιβάλ Βενετίας.

#TheVoiceOfHindRajab star Motaz Malhees holds up a Palestinian flag during the 23-minute-plus ovation for the film in Venice, and the crowd chants, “Free Palestine” pic.twitter.com/69Pv2zNPQ1 — Deadline (@DEADLINE) September 3, 2025

Η πρωταγωνίστρια Σάζα Κιλάνι, εκ μέρους όλων των ηθοποιών, διάβασε μια δήλωση που δεν αφήνει κανένα περιθώριο για αμφιβολία: «Η φωνή της Hind είναι μία από τις δεκάδες χιλιάδες φωνές παιδιών που σκοτώθηκαν τα τελευταία δύο χρόνια. Είναι η φωνή κάθε κόρης και κάθε γιου που αξίζουν να ζουν με αξιοπρέπεια».

#TheVoiceOfHindRajab star Saja Kilani gives impassioned speech in Venice and makes a strong call for the end to the Gaza violence.



“Enough of the mass killing, the starvation, the dehumanization, the destruction, and the ongoing occupation,” Kilani said. “This film is not an… pic.twitter.com/xegFFSBrJA — Deadline (@DEADLINE) September 3, 2025

Το ντοκιμαντέρ χρησιμοποιεί την πραγματική φωνή της 6χρονης Hind Rajab

Getty Images

Το ντοκιμαντέρ χρησιμοποιεί την πραγματική φωνή της 6χρονης Hind Rajab, μετατρέποντάς την σε ένα αδιαπραγμάτευτο μαρτύριο και μάρτυρα της αδικίας που υφίστανται καθημερινά οι Παλαιστίνιοι στη Γάζα.

Η ταινία συγκέντρωσε την υποστήριξη μεγάλων ονομάτων του Χόλιγουντ, όπως οι Joaquin Phoenix και Rooney Mara, Brad Pitt και Alfonso Cuarón, που συμμετείχαν ως executive producers, προσφέροντας πλατφόρμα για μεγαλύτερη διάδοση της ιστορίας της 6χρονης Hind. Η παρουσία τους στη Βενετία ενίσχυσε το μήνυμα πως η διεθνής κινηματογραφική κοινότητα αναγνωρίζει τη βαρύτητα του ντοκιμαντέρ και τη δύναμη της αλήθειας που φέρει.

#TheVoiceOfHindRajab executive producers Joaquin Phoenix and Rooney Mara hug the cast after the world premiere of the film at the #VeniceFilmFestival pic.twitter.com/edXH5ZY7dy — Deadline (@DEADLINE) September 3, 2025

Η προβολή ήταν ιστορική: ένα 23λεπτο standing ovation, το μεγαλύτερο σε διάρκεια στην ιστορία του Φεστιβάλ Βενετίας, και τα συνθήματα «Free Palestine» να γεμίζουν την αίθουσα με παλμό, θυμό και ελπίδα. Δεν ήταν απλώς χειροκρότημα· ήταν συλλογική φωνή, πολιτική και ηθική πράξη αλληλεγγύης απέναντι στην γενοκτονία που συνεχίζεται στη Γάζα.