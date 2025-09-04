ΤΟ ΒΗΜΑ logo

The Voice of Hind Rajab: Η ταινία που συγκίνησε τη Βενετία και προκάλεσε ένα ιστορικό 23λεπτο χειροκρότημα υπέρ της Παλαιστίνης

Το ντοκιμαντέρ αποτυπώνει τις τελευταίες ώρες της 6χρονης Hind Rajab, που δολοφονήθηκε στη Γάζα από ισραηλινά πυρά, φέρνοντας στο φως την τραγική πραγματικότητα του παλαιστινιακού λαού μέσα από τον φακό της εκπληκτικής σκηνοθέτριας Kaouther Ben Hania.

ΑΠΟ ΤΟΝΙΑ ΤΖΑΦΕΡΗ

Η Sala Grande του Λίντο μετατράπηκε σε αρένα συγκίνησης και αλληλεγγύης όταν η ταινία The Voice of Hind Rajab ολοκλήρωσε την πρεμιέρα της στο Φεστιβάλ Βενετίας 2025.

23 λεπτά χειροκροτήματα, παλαιστινιακές σημαίες και συνθήματα «Free Palestine» από ένα κοινό σοκαρισμένο και ταυτόχρονα ενωμένο. Η ιστορία της 6χρονης Hind Rajab, που δολοφονήθηκε πριν από ενάμιση χρόνο στη Γάζα, έφερε στον κινηματογράφο μια αδυσώπητη πραγματικότητα που δεν αφήνει κανέναν ασυγκίνητο.

Η ταινία, σκηνοθετημένη από την Kaouther Ben Hania, υπερβαίνει τα όρια ενός συνηθισμένου ντοκιμαντέρ. Δεν καταγράφει απλώς γεγονότα· δίνει φωνή σε όσους συχνά παραμένουν αόρατοι στις ειδήσεις και στα διεθνή ρεπορτάζ. Η σκηνοθέτρια τονίζει πως το αφήγημα που παρουσιάζει τα θύματα στη Γάζα ως «παράπλευρες απώλειες» είναι όχι μόνο ανακριβές, αλλά και βαθιά απάνθρωπο.

Μέσα από την τέχνη της, η Ben Hania, αμφισβητεί τη σιωπή και την αδιαφορία των διεθνών μέσων, αποδεικνύοντας πως ο κινηματογράφος μπορεί να γίνει εργαλείο πολιτικής και κοινωνικής ευαισθητοποίησης. Η ταινία της δεν περιορίζεται στο να σοκάρει· καλεί σε συνειδητοποίηση και δράση, υπενθυμίζοντας ότι η αλήθεια δεν μπορεί να κρυφτεί πίσω από ευφημισμούς ή πολιτικές δικαιολογίες.

Οι αντιδράσεις του κοινού μετά το τέλος της προβολής, ήταν άμεσες και έντονες. Η αίθουσα μετατράπηκε σε πεδίο μαζικής έκφρασης αλληλεγγύης, με ένα 23λεπτο standing ovation που σπάνια έχει καταγραφεί στην ιστορία του φεστιβάλ Βενετίας.

Η πρωταγωνίστρια Σάζα Κιλάνι, εκ μέρους όλων των ηθοποιών, διάβασε μια δήλωση που δεν αφήνει κανένα περιθώριο για αμφιβολία: «Η φωνή της Hind είναι μία από τις δεκάδες χιλιάδες φωνές παιδιών που σκοτώθηκαν τα τελευταία δύο χρόνια. Είναι η φωνή κάθε κόρης και κάθε γιου που αξίζουν να ζουν με αξιοπρέπεια».

Το ντοκιμαντέρ χρησιμοποιεί την πραγματική φωνή της 6χρονης Hind Rajab

Το ντοκιμαντέρ χρησιμοποιεί την πραγματική φωνή της 6χρονης Hind Rajab, μετατρέποντάς την σε ένα αδιαπραγμάτευτο μαρτύριο και μάρτυρα της αδικίας που υφίστανται καθημερινά οι Παλαιστίνιοι στη Γάζα.
Η ταινία συγκέντρωσε την υποστήριξη μεγάλων ονομάτων του Χόλιγουντ, όπως οι Joaquin Phoenix και Rooney Mara, Brad Pitt και Alfonso Cuarón, που συμμετείχαν ως executive producers, προσφέροντας πλατφόρμα για μεγαλύτερη διάδοση της ιστορίας της 6χρονης Hind. Η παρουσία τους στη Βενετία ενίσχυσε το μήνυμα πως η διεθνής κινηματογραφική κοινότητα αναγνωρίζει τη βαρύτητα του ντοκιμαντέρ και τη δύναμη της αλήθειας που φέρει.

Η προβολή ήταν ιστορική: ένα 23λεπτο standing ovation, το μεγαλύτερο σε διάρκεια στην ιστορία του Φεστιβάλ Βενετίας, και τα συνθήματα «Free Palestine» να γεμίζουν την αίθουσα με παλμό, θυμό και ελπίδα. Δεν ήταν απλώς χειροκρότημα· ήταν συλλογική φωνή, πολιτική και ηθική πράξη αλληλεγγύης απέναντι στην γενοκτονία που συνεχίζεται στη Γάζα.

Η «Voice of Hind Rajab» δεν είναι απλώς ένα φιλμ. Είναι μια ιστορική στιγμή της Βενετίας, όπου η τέχνη συναντά την αλήθεια, η σιωπή σπάει και η κινηματογραφική δύναμη γίνεται όπλο συνείδησης. Η φωνή της Hind θα συνεχίσει να ηχεί, δυνατή και αδιάψευστη, θυμίζοντας στον κόσμο πως η ελευθερία και το δικαίωμα στη ζωή, δεν είναι πολυτέλεια, αλλά δικαίωμα κάθε παιδιού.

Ποιος ήταν ο Άνας αλ-Σαρίφ, ο γνωστός δημοσιογράφος της Γάζας που δολοφονήθηκε από στοχευμένο ισραηλινό πλήγμα

