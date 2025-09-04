The Voice of Hind Rajab: Η ταινία που συγκίνησε τη Βενετία και προκάλεσε ένα ιστορικό 23λεπτο χειροκρότημα υπέρ της Παλαιστίνης

Η Sala Grande του Λίντο μετατράπηκε σε αρένα συγκίνησης και αλληλεγγύης όταν η ταινία The Voice of Hind Rajab ολοκλήρωσε την πρεμιέρα της στο Φεστιβάλ Βενετίας 2025.
23 λεπτά χειροκροτήματα, παλαιστινιακές σημαίες και συνθήματα «Free Palestine» από ένα κοινό σοκαρισμένο και ταυτόχρονα ενωμένο. Η ιστορία της 6χρονης Hind Rajab, που δολοφονήθηκε πριν από ενάμιση χρόνο στη Γάζα, έφερε στον κινηματογράφο μια αδυσώπητη πραγματικότητα που δεν αφήνει κανέναν ασυγκίνητο.
‘THE VOICE OF HIND RAJAB’ received a 22-minute standing ovation at the 82nd Venice Film Festival.— Film Updates (@FilmUpdates) September 3, 2025
The longest of the festival so far. pic.twitter.com/XOuFeD8xfb
Η ταινία, σκηνοθετημένη από την Kaouther Ben Hania, υπερβαίνει τα όρια ενός συνηθισμένου ντοκιμαντέρ. Δεν καταγράφει απλώς γεγονότα· δίνει φωνή σε όσους συχνά παραμένουν αόρατοι στις ειδήσεις και στα διεθνή ρεπορτάζ. Η σκηνοθέτρια τονίζει πως το αφήγημα που παρουσιάζει τα θύματα στη Γάζα ως «παράπλευρες απώλειες» είναι όχι μόνο ανακριβές, αλλά και βαθιά απάνθρωπο.