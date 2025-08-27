Καθώς το 82ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Βενετίας ανοίγει σήμερα τις πύλες του, αναρωτιόμαστε αν θα είναι για άλλη μια φορά «γουρλίδικο» στις βραβεύσεις του για τον Γιώργο Λάνθιμο .

Το 2023 ο διεθνής σκηνοθέτης κράτησε στα χέρια του το Χρυσό Λέοντα της Μόστρας, την κορυφαία διάκριση του Φεστιβάλ Βενετίας. Εκείνη τη χρονιά, έκλεισε τα 50 του χρόνια με ένα ιδανικό δώρο γενεθλίων – επιστέγασμα στην καλλιτεχνική του διαδρομή, στο παλαιότερο φεστιβάλ κινηματογράφου της Ευρώπης.

Γενναιόδωρη απέναντι στο σινεμά του Γιώργου Λάνθιμου, αναγνωρίζοντας το ταλέντο και την εξέλιξή του από τα πρώτα του διεθνή βήματα, η Βενετία έχει δώσει στον Έλληνα σκηνοθέτη:

Βραβείο Σεναρίου για τις «Άλπεις» το 2011 (από κοινού με τον Ευθύμη Φιλίππου)

το Μεγάλο Βραβείο της Επιτροπής για την «Ευνοούμενη» (The Favourite, 2018) στην 75 η διοργάνωσή της, που συγκέντρωσε 10 οσκαρικές υποψηφιότητες και χάρισε στην Ολίβια Κόλμαν Όσκαρ Α΄ Γυναικείου Ρόλου

διοργάνωσή της, που συγκέντρωσε 10 οσκαρικές υποψηφιότητες και χάρισε στην Ολίβια Κόλμαν Όσκαρ Α΄ Γυναικείου Ρόλου τον Χρυσό Λέοντα για το «Poor Things» πριν από δύο χρόνια, τον Σεπτέμβριο του 2023, που έμελλε να γίνει εμπορική επιτυχία και να κερδίσει συνολικά 4 βραβεία Όσκαρ (Α΄ γυναικείου ρόλου για την Έμα Στόουν, Σκηνογραφίας, Μακιγιάζ και Κομμώσεων και Κοστουμιών).

Με δεδομένο το επιτυχημένο σερί βραβεύσεων στο Φεστιβάλ Βενετίας, τολμούμε να υποθέσουμε ότι ο Λάνθιμος δεν πρόκειται να φύγει με άδεια χέρια ούτε το 2025.

New poster for Yorgos Lanthimos’ ‘BUGONIA’ has been spotted. Starring Emma Stone and Jesse Plemons, the film follows 2 conspiracy-obsessed men who kidnap a major CEO, convinced that she is an alien intent on destroying Earth. (📸: @nafis98_bd) pic.twitter.com/EcXu1A3ryj — Cinema Wire 🎥🎞️ (@CinemaWireNews) August 26, 2025

Καθώς τα φώτα της δημοσιότητας στρέφονται σήμερα στο κόκκινο χαλί της 82ης Μόστρας, υπενθυμίζουμε ότι η «Bugonia» του Λάνθιμου αποτελεί ριμέικ του νοτιοκορεάτικου φιλμ επιστημονικής φαντασίας «Save the Green Planet» (2003). Σύμφωνα με την επίσημη σύνοψη δύο νεαροί συνωμοσιολόγοι απαγάγουν την πανίσχυρη CEO μιας μεγάλης εταιρείας, πεπεισμένοι πως είναι μία εξωγήινη δύναμη με σκοπό να καταστρέψει τον πλανήτη Γη.

Η Έμα Στόουν, «μούσα» και σταθερή πρωταγωνίστρια στις ταινίες του Γιώργου Λάνθιμου, επιστρέφει εδώ στον ρόλο της CEO, όπως και ο Τζέσι Πλέμονς μετά τις «Ιστορίες καλοσύνης», αλλά και η Αλίσια Σίλβερστοουν που επανέρχεται μετά το «Θάνατο του Ιερού ελαφιού» (2017). Το σενάριο υπογράφει ο βραβευμένος με Emmy, Γουίλ Τρέισι της τηλεοπτικής σειράς «Succession». Η «Βουγονία» – υπενθυμίζουμε – είναι αρχαιοελληνική λέξη και περιγράφει μια μυθική τελετουργία σύμφωνα με την οποία οι μέλισσες μπορούν να γεννηθούν στο σώμα μιας νεκρής αγελάδας.

Το πόστερ της ταινίας συζητιέται ήδη από τη Βενετία μέχρι τα πέρατα του κινηματογραφικού κόσμου.

Το «Bugonia» θα κάνει παγκόσμια πρεμιέρα στο 82ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας στις 28 Αυγούστου.