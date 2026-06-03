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Ο Στρατής Αγγελής, δημοσιογράφος στο «ΒΗΜΑ», εξηγεί στον Γιάννη Θ. Διαμαντή, ποια πρόσωπα πρωταγωνιστούν στις διαπραγματεύσεις για τα μέτωπα στον Περσικό Κόλπο, την Ουκρανία και την Κούβα. Το περιεχόμενο των συζητήσεων, οι ισορροπίες και στο βάθος η ειρήνη.

Στο σημερινό επεισόδιο του podcast με τίτλο «Τι συζητείται στο παρασκήνιο των πολέμων του πλανήτη» θα ακούσετε μεταξύ άλλων:

0:55 Το πλέγμα και το περιεχόμενο των επικοινωνιών στην πολεμική σύρραξη του Περσικού Κόλπου.

Το πλέγμα και το περιεχόμενο των επικοινωνιών στην πολεμική σύρραξη του Περσικού Κόλπου. 4:54 Πώς και σε ποιο βαθμό επηρεάζουν τις εξελίξεις οι δηλώσεις των ηγετών που εμπλέκονται στον πόλεμο.

Πώς και σε ποιο βαθμό επηρεάζουν τις εξελίξεις οι δηλώσεις των ηγετών που εμπλέκονται στον πόλεμο. 6:58 Υπάρχουν αδιαμεσολάβητες συνομιλίες μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ;

Υπάρχουν αδιαμεσολάβητες συνομιλίες μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ; 8:15 Πόσο απέχουμε από το «σημείο μηδέν» της παγκόσμιας οικονομίας.

Πόσο απέχουμε από το «σημείο μηδέν» της παγκόσμιας οικονομίας. 9:48 Η κανονικοποίηση των στρατιωτικών επιθέσεων στον συλλογικό νου: Η περίπτωση της Λωρίδας της Γάζας.

Η κανονικοποίηση των στρατιωτικών επιθέσεων στον συλλογικό νου: Η περίπτωση της Λωρίδας της Γάζας. 12:22 Οι συζητήσεις στο μέτωπο Ρωσίας-Ουκρανίας.

Οι συζητήσεις στο μέτωπο Ρωσίας-Ουκρανίας. 14:35 Πώς αντιμετωπίζει η Ρωσία την Ευρώπη στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.

Πώς αντιμετωπίζει η Ρωσία την Ευρώπη στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. 16:14 Η στρατηγική των Αμερικανών σε μία Κούβα που υποφέρει.

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