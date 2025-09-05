Joaquin Phoenix & Rooney Mara: Η συγκινητική εμφάνιση στο Φεστιβάλ Βενετίας 2025 για την Παλαιστίνη

Όταν ο κινηματογράφος γίνεται γέφυρα ανθρωπιάς, τότε οι στιγμές στο κόκκινο χαλί αποκτούν βαρύτητα πέρα από τη λάμψη.

Αυτό ακριβώς συνέβη στη Βενετία, όπου ο Joaquin Phoenix και η Rooney Mara έλαμψαν όχι μόνο με την κομψή τους εμφάνιση, αλλά και με τη γενναία επιλογή τους να στηρίξουν μια ταινία που αναδεικνύει την ανθρώπινη διάσταση της σύγκρουσης στη Γάζα.

"The Voice of Hind Rajab" producers Joaquin Phoenix, Rooney Mara and James Wilson at the Gaza drama's #VeniceFilmFestival premiere. pic.twitter.com/bHK8Vt5YIe — Variety (@Variety) September 3, 2025

Το The Voice of Hind Rajab, σε σκηνοθεσία Kaouther Ben Hania και με τη στήριξη του Brad Pitt, απέσπασε 23λεπτο χειροκρότημα, δικαιώνοντας το ζευγάρι για το όραμά του.

Ο Joaquin Phoenix, ντυμένος με ένα κλασικό μαύρο κοστούμι, και η Rooney Mara, με ένα μίνι μαύρο στράπλες φόρεμα που συνδύαζε απλότητα και δυναμισμό, έδωσαν το «παρών» σε μια βραδιά που θύμιζε πως η τέχνη μπορεί να μιλήσει εκεί όπου τα λόγια στερεύουν.