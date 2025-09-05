ΤΟ ΒΗΜΑ logo

Joaquin Phoenix & Rooney Mara: Η συγκινητική εμφάνιση στο Φεστιβάλ Βενετίας 2025 για την Παλαιστίνη

Getty Images

Με μια σπάνια κοινή τους εμφάνιση στο κόκκινο χαλί, συγκίνησαν το Φεστιβάλ Βενετίας, στηρίζοντας ως εκτελεστικοί παραγωγοί την ταινία The Voice of Hind Rajab.

ΑΠΟ GRACE TEAM

Όταν ο κινηματογράφος γίνεται γέφυρα ανθρωπιάς, τότε οι στιγμές στο κόκκινο χαλί αποκτούν βαρύτητα πέρα από τη λάμψη.

Αυτό ακριβώς συνέβη στη Βενετία, όπου ο Joaquin Phoenix και η Rooney Mara έλαμψαν όχι μόνο με την κομψή τους εμφάνιση, αλλά και με τη γενναία επιλογή τους να στηρίξουν μια ταινία που αναδεικνύει την ανθρώπινη διάσταση της σύγκρουσης στη Γάζα.

Το The Voice of Hind Rajab, σε σκηνοθεσία Kaouther Ben Hania και με τη στήριξη του Brad Pitt, απέσπασε 23λεπτο χειροκρότημα, δικαιώνοντας το ζευγάρι για το όραμά του.

Ο Joaquin Phoenix, ντυμένος με ένα κλασικό μαύρο κοστούμι, και η Rooney Mara, με ένα μίνι μαύρο στράπλες φόρεμα που συνδύαζε απλότητα και δυναμισμό, έδωσαν το «παρών» σε μια βραδιά που θύμιζε πως η τέχνη μπορεί να μιλήσει εκεί όπου τα λόγια στερεύουν.

Getty Images
Η ταινία αφηγείται την πραγματική ιστορία της μικρής Hind Rajab, που έχασε τη ζωή της στη διάρκεια της εισβολής του Ισραηλινού στρατού στη Γάζα.

Η συμβολή του ζευγαριού ως εκτελεστικοί παραγωγοί δεν είναι τυχαία. Εδώ και χρόνια, Phoenix και Mara έχουν αποδείξει ότι οι επιλογές τους ξεπερνούν το «αστραφτερό» Χόλιγουντ. Από τον ακτιβισμό για τα δικαιώματα των ζώων μέχρι τη στήριξη ευάλωτων κοινοτήτων, το ζευγάρι χρησιμοποιεί τη φήμη του ως εργαλείο αλλαγής.

Getty Images

Το θερμό χειροκρότημα διάρκειας 21 λεπτών, που ακολούθησε την προβολή, δεν ήταν απλώς μια ένδειξη καλλιτεχνικής επιτυχίας. Ήταν ένα παγκόσμιο μήνυμα αλληλεγγύης και αναγνώρισης της δύναμης που έχουν καλλιτέχνες σαν τον Phoenix και τη Mara να δίνουν φωνή σε όσους δεν ακούγονται.

Η προσωπική τους ιστορία ενισχύει τη δημόσια εικόνα τους: ζευγάρι εδώ και οκτώ χρόνια, γονείς δύο παιδιών, παραμένουν σταθεροί στις αξίες τους. Ο Joaquin είχε δηλώσει στο παρελθόν πως η Rooney ήταν «η μόνη γυναίκα που έψαξε ποτέ στο διαδίκτυο», ενώ η ίδια έχει μιλήσει ανοιχτά για το πώς η μητρότητα της γέννησε την ανάγκη να οραματιστεί έναν πιο δίκαιο κόσμο.

Η βραδιά στο Φεστιβάλ Βενετίας δεν ήταν απλώς μια glamorous εμφάνιση. Ήταν μια δημόσια πράξη αντίστασης και ανθρωπιάς. Ο Joaquin Phoenix και η Rooney Mara απέδειξαν για ακόμη μια φορά ότι το σινεμά δεν είναι μόνο τέχνη αλλά και ευθύνη.

