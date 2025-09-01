Η Kim Novak στα 92 της, κάνει μια σπάνια εμφάνιση στο Φεστιβάλ Βενετίας και τιμάται με Χρυσό Λέοντα

Η ηθοποιός είχε αγγίξει την κορυφή με την ταινία Vertigo, όμως, το πρώτο σκάνδαλο δεν άργησε να έρθει όταν μαθεύτηκε η σχέση της με τον Sammy Davis Jr. Για την εποχή ήταν κατακριτέο μια λευκή, ξανθιά ηθοποιός να είναι σε σχέση με έναν μαύρο καλλιτέχνη. Όπως λέει στο ντοκιμαντέρ της, η Novak δε σκόπευε να παντρευτεί «ούτε με τον Sammy Davis Jr. ούτε και με κανέναν». Οι δυο τους είχαν έρθει πιο κοντά επειδή ένιωθαν outsiders στο Χόλιγουντ και περνούσαν τον ελεύθερό τους χρόνο με τις οικογένειές τους και τους παιδικούς τους φίλους, κάτι σπάνιο για τον χώρο. Η Columbia Pictures απείλησε τον Davis Jr. να παντρευτεί μια μαύρη γυναίκα εντός 48 ωρών, διαφορετικά θα του έσπαγαν τα πόδια. Έτσι, το ζευγάρι χώρισε.

Πρόσφατα ανακοινώθηκε πως η σχέση τους θα μεταφερθεί στη μεγάλη οθόνη, με την Sydney Sweeney στον ρόλο της Kim Novak και τον Colman Domingo στο σκηνοθετικό του ντεμπούτο. Ωστόσο, η 92χρονη ηθοποιός ήταν αντίθετη και εξέφρασε τις ανησυχίες της ότι η νέα ταινία θα σεξουαλικοποιήσει απλώς τη σχέση ενός μαύρου άντρα και μιας λευκής γυναίκας, χάρη φετιχιστικού σκανδαλισμού (κάτι στο οποίο η Sweeney ειδικεύεται). Ο τίτλος της ταινίας, "Scandalous" φαίνεται να επιβεβαιώνει τους φόβους της σταρ, αν και είναι νωρίς να κρίνουμε, αφού τα γυρίσματα αναμένεται να ξεκινήσουν όταν ο Domingo και η Sweeney ολοκληρώσουν τα γυρίσματα της τρίτης σεζόν του Euphoria.

Η Novak έχει δηλώσει πως πάσχει από διπολική διαταραχή, από νεαρή ηλικία, με τα συμπτώματα να αρχίζουν να την ταλαιπωρούν χρόνια πριν πάρει τη διάγνωση, επηρεάζοντας την καθημερινότητά της. Στην περίπτωσή της, βίωνε περισσότερο καταθλιπτικά και λιγότερο μανιακά επεισόδια. Σε ένα τέτοιο επεισόδιο αποφάσισε να απομακρυνθεί από το Χόλιγουντ. Όπως λέει, ανά τα χρόνια, είχε δεύτερες σκέψεις για αυτήν την επιλογή.

Η Kim Novak είχε δηλώσει πολλές φορές ότι ποτέ δεν ήθελε πραγματικά να είναι ηθοποιός, αλλά καλλιτέχνης. Γι’ αυτό, μόλις μπόρεσε να αποδράσει από το Χόλιγουντ, επέστρεψε στην ποίηση και τη ζωγραφική, που ένιωθε πως ήταν η αληθινή της ταυτότητα. Το 2015 επέστρεψε για λίγο στη δημοσιότητα, όταν εμφανίστηκε στα Όσκαρ. Ωστόσο, η βιομηχανία της έδειξε για άλλη μια φορά το σκληρό της πρόσωπο. Τα ΜΜΕ και τα social media σχολίασαν αρνητικά την εμφάνιση και τις πλαστικές επεμβάσεις τις 82χρονης τότε Novak. Αυτό ήταν αρκετό ώστε να την τρομάξει και να την κάνει να μη θέλει να ξαναγυρίσει στο Χόλιγουντ.

Η καριέρα της περιλαμβάνει, εκτός από το Vertigo, ταινίες όπως οι Pal Joey (1957), Bell, Book and Candle (1958) και Kiss Me, Stupid (1964). Ωστόσο, από τη δεκαετία του 1980 και μετά, εγκατέλειψε την υποκριτική για να αφοσιωθεί στην τέχνη και στα ζώα, βρίσκοντας μόνιμη κατοικία στην κοιλάδα Rogue River στο Όρεγκον. Όπως είχε πει η ίδια, χρειαζόταν «τον Ειρηνικό Ωκεανό, τα ζώα, την ομορφιά» για να αντλήσει έμπνευση.

Παρά την πίεση που δεχόταν από το σύστημα των στούντιο, ήδη από την εποχή που υπέγραψε με την Columbia Pictures, η Novak αρνήθηκε να απαρνηθεί το τσέχικο επώνυμό της, δίνοντας τη δική της μάχη για ταυτότητα απέναντι στον πανίσχυρο παραγωγό Harry Cohn. Στην αυτοβιογραφία της Kim Novak: Her Art and Life (2021) περιέγραφε πώς αρνήθηκε να «λανσαριστεί» αποκλειστικά ως sex symbol και πώς πάλεψε να διαφυλάξει «τις μποέμικες ρίζες» της.

Με τη διάκριση στη Βενετία και την πρεμιέρα του ντοκιμαντέρ, η Kim Novak ζει ξανά την αίγλη της σταρ που, παρότι επέλεξε να αποσυρθεί, εξακολουθεί να εμπνέει με την αυθεντικότητα και τη δύναμη της διαδρομής της.