Η Kim Novak στα 92 της, κάνει μια σπάνια εμφάνιση στο Φεστιβάλ Βενετίας και τιμάται με Χρυσό Λέοντα

Η 92χρονη σταρ Kim Novak έφτασε στο 82ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας στις 28 Αυγούστου και χαμογελούσε καθώς χαιρετούσε τους φωτογράφους. Η ηθοποιός, γνωστή κυρίως από τον πρωταγωνιστικό της ρόλο στο αριστούργημα του Alfred Hitchcock Vertigo το 1958, είχε πραγματοποιήσει την τελευταία της μεγάλη δημόσια εμφάνιση δέκα χρόνια νωρίτερα, στο Φεστιβάλ του Τορόντο.
Στη Βενετία, την 1η Σεπτεμβρίου, η Novak τιμήθηκε με τον Χρυσό Λέοντα για τη συνολική της προσφορά στον κινηματογράφο, ενώ έκανε πρεμιέρα και το ντοκιμαντέρ Kim Novak’s Vertigo, αφιερωμένο στη ζωή της.
Η επί χρόνια μάνατζέρ της, Sue Cameron -εκτελεστική παραγωγός της ταινίας- δήλωσε στο People ότι το ντοκιμαντέρ αποτελούσε προσωπικό της όνειρο για περισσότερα από 15 χρόνια. Όταν ήρθε σε επαφή με τον σκηνοθέτη Alexandre Philippe, η συνεργασία τους αποδείχθηκε άμεση. Μόλις τρεις εβδομάδες μετά την πρώτη τους συζήτηση, εκείνος βρισκόταν ήδη στο σαλόνι της Novak στο Όρεγκον για τα γυρίσματα.
Η Cameron τόνισε ότι το έργο αποτύπωσε με σπάνια οικειότητα την πραγματική Kim Novak: τις δοκιμασίες της παιδικής της ηλικίας, τις μάχες της στο Χόλιγουντ, αλλά και τη μυστηριώδη πλευρά της που αντανακλάται στην ταινία Vertigo δίπλα στον Jimmy Stewart. Η ίδια μίλησε για μια «βαθιά μυστηριακή» αφήγηση που συγκίνησε την ηθοποιό, η οποία, όταν αντίκρισε το τελικό αποτέλεσμα, ξέσπασε σε δάκρυα, αναγνωρίζοντας αυτό το δώρο ως κορυφαία στιγμή στη ζωή της.