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Σκεπτικισμός έμαθα επικράτησε στο υπουργείο Εξωτερικών όταν οι αρμόδιοι ενημερώθηκαν για τα επεισόδια στη Σβέρνιτσα της Αλβανίας. Απ’ τη στιγμή που υπήρξε ο τραυματισμός του Έλληνα πολίτη, η αντίδραση της Αθήνας και η απαίτηση να παρασχεθεί συνδρομή στον τραυματία ήταν αναμενόμενες, αυτές που δεν ήταν βέβαιες ήταν οι διατυπώσεις που επιλέχθηκαν στην ανακοίνωση του υπουργείου. Διότι, τελικά και κατόπιν διαβουλεύσεων η Αθήνα επέλεξε να βάλει στην ατζέντα όλα τα διμερή ζητήματα που κατά καιρούς έχουν οδηγήσει στη διάρρηξη των σχέσεων με τα Τίρανα: σεβασμός στο κράτος δικαίου, το ευρωπαϊκό κεκτημένο και φυσικά στα δικαιώματα της Ελληνικής Εθνικής Μειονότητας, με μείζον το περιουσιακό.

Γιατί όμως ο σκεπτικισμός; Επειδή στο Υπουργείο δεν ήταν βέβαιοι αν η αντίδραση των κατοίκων και των οργανώσεων κατά της σχεδιαζόμενης επένδυσης στη Σβέρνιτσα αφορά και ιδιοκτησίες μελών της Μειονότητας ή πρόκειται για μια πρώτη κινητοποίηση έναντι των σχεδίων του Έντι Ράμα για την ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής, μέρος της οποίας έχει κριθεί ως ειδικού περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος.

Ούτως ή άλλως η κατάσταση στην Αλβανία για τα περιουσιακά είναι τόσο θολή που χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή στους χειρισμούς, ενώ για την Αθήνα το βασικό πρόβλημα με τις ιδιοκτησίες εντοπίζεται στο νότο, όπως πχ στη Χειμάρρα, όπου οι ομογενείς δίνουν εδώ και χρόνια εντατικό αγώνα για τη γη τους. Το πρόβλημα είναι ότι κάποιοι δεν κατέχουν τα απαραίτητα έγγραφα -τουλάχιστον αυτά που ζητούν οι αλβανικές αρχές- διότι ποτέ δεν τους δόθηκαν από τους αρμόδιους μετά την απο-κομμουνιστικοποίηση της χώρας.

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Στην προεκλογική ατζέντα και οι ελληνοαλβανικές σχέσεις

Η Αθήνα, πάντως, είδε τα επεισόδια στη Σβέρνιτσα και ως μια αφορμή για να διαμηνύσει στην κυβέρνηση Ράμα ότι ο δρόμος για την Ε.Ε. μόνο με ρόδα δεν είναι στρωμένος. Αλλά οι εν λόγω διατυπώσεις επιλέχθηκαν επίσης με το βλέμμα στραμμένο στο νότο, με την ελληνική πρωτεύουσα να θυμίζει ότι εκεί το περιουσιακό παραμένει η υπ’ αριθμό μία διμερής εκκρεμότητα.

Οι πιο κακεντρεχείς βέβαια λένε ότι μετά την πολύ άσχημη τροπή που πήρε η υπόθεση Μπελέρη για την κυβέρνηση και τη Νέα Δημοκρατία, τόσο διεθνώς όσο και στο εσωτερικό, το Υπουργείο Εξωτερικών δεν θα μπορούσε παρά ν’ αντιδράσει με ηχηρό τρόπο έναντι όλων όσων έγιναν στη Σβέρνιτσα. Είναι βλέπετε και η άτυπη, ιδιαιτέρως παρατεταμένη, προεκλογική περίοδος που ζούμε εδώ στην Ελλάδα άρα θα πρέπει να δείξετε κατανόηση: από εδώ και στο εξής θέματα εθνικού ενδιαφέροντος θα παίζουν περισσότερο.

Φυσικά, αυτός που δεν θα έχανε την ευκαιρία να ξιφουλκήσει κατά του Ράμα είναι ο ευρωβουλευτής της ΝΔ Φρέντης Μπελέρης, ο οποίος έμεινε για μήνες στη φυλακή. Ο Μπελέρης φέρνει το θέμα στο Ευρωκοινοβούλιο, κάνοντας λόγο για παρεμβάσεις σε εκτάσεις το ιδιοκτησιακό καθεστώς των οποίων αμφισβητείται, με μέλη της μειονότητας να διεκδικούν εκεί περιουσιακά δικαιώματα. Σημειώστε ότι στην περιοχή του Αυλώνα ζουν μέλη της Ελληνικής Εθνικής Μειονότητας.

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Τα μηνύματα Ράμα

Από εκεί και πέρα να είστε βέβαιοι ότι ο Ράμα δεν θα μείνει με τα χέρια σταυρωμένα. Αν στη Σβέρνιτσα επιχειρείται πράγματι ν’ αναπτυχθούν αμερικανικά κεφάλαια, πολλώ δε μάλλον με την ανάμιξη του Τζάρεντ Κούσνερ, γαμπρού του Προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, τότε δεν χρειάζεται να σας πω εγώ ότι τα πράγματα περιπλέκονται ακόμα περισσότερο.

Παραλλήλως φαίνεται ότι το αλβανικό δικαστήριο κατά της διαφθοράς (SPAK) ξεκινά έρευνα για τον τρόπο με τον οποίο οι εν λόγω περιοχές συμπεριελήφθησαν στο αναπτυξιακό σχέδιο της κυβέρνησης. Και μέσα σε όλα αυτά, ο Ράμα αντάλλαξε δημόσια μηνύματα με τον Αλέξη Τσίπρα, με αφορμή την ανακοίνωση της ΕΛ.Α.Σ για το ζήτημα. Ο πρώην Πρωθυπουργός φυσικά σήκωσε το γάντι. Είπαμε, άτυπη και παρατεταμένη προεκλογική περίοδος…

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Κατρίνης καλεί Γεραπετρίτη στο Κοινοβούλιο

Να προσέλθει ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης στην επιτροπή Άμυνας και Εξωτερικών της Βουλής ζητά ο Μιχάλης Κατρίνης. Ο βουλευτής του ΠαΣοΚ ζήτησε να συνεδριάσει η επιτροπή κεκλεισμένων των θυρών ώστε να δώσει εξηγήσεις ο υπουργός Εξωτερικών και να μιλήσει για το πόρισμα που συντάχθηκε μετά την «περίεργη», όπως είπε, είσοδο του drone στα ελληνικά χωρικά ύδατα. Αντέδρασε έντονα, μάλιστα, καθώς όπως είπε είναι αδιανόητο να μην έχει στοιχειώδη ενημέρωση η Βουλή. Με τη γνώμη του βουλευτή συμφώνησε η πρόεδρος της επιτροπής, Ντόρα Μπακογιάννη.

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Η Βουδαπέστη ξαναβρήκε τον (διεθνή) δρόμο της

Η στήλη σάς ενημέρωσε προ ημερών για τις αγωνιώδεις προσπάθειες της Ουγγαρίας στη μετά Όρμπαν εποχή να αποκαταστήσει τις σχέσεις της με τις Βρυξέλλες και το κράτος δικαίου, ένα θέμα που έθιξε εξάλλου στην πολύ πρόσφατη ομιλία του στην Ακαδημία Αθηνών και ο Πρόεδρος του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Κουν Λέναρτς.

Οι εξελίξεις στη Βουδαπέστη είναι ραγδαίες, καθώς η νέα κυβέρνηση του Πέτερ Μάγκιαρ έσπευσε, κυριολεκτικά στο παρά πέντε της σχετικής προθεσμίας, να ακυρώσει την αποχώρηση της χώρας από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο, με το ίδιο το ΔΠΔ να χαιρετίζει με ικανοποίηση αυτή την εξέλιξη.

Ο Όρμπαν είχε αποφασίσει να κόψει τις γέφυρες με τη διεθνή δικαιοσύνη πέρυσι τον Απρίλιο, θέλοντας να προσφέρει πολιτική κάλυψη στον Νετανιάχου που βρισκόταν αντιμέτωπος με ένταλμα σύλληψης για τον πόλεμο στη Γάζα. Η νέα ουγγρική Βουλή ανέτρεψε πλήρως αυτό το σκηνικό και μάλιστα ο Μάγκιαρ ξεκαθάρισε πως, αν ο Ισραηλινός πρωθυπουργός επισκεφθεί την Ουγγαρία, θα συλληφθεί κανονικά. Είναι προφανές ότι η ανάγκη να ανοίξει ξανά η στρόφιγγα των ευρωπαϊκών κονδυλίων επιτάχυνε θεαματικά την επιστροφή της χώρας στη θεσμική κανονικότητα.

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«Παλιά καραβάνα»

Στα έδρανα της Βουλής επανέρχεται ο Γιάννης Δραγασάκης, μια «παλιά καραβάνα» της πολιτικής και με πολυετή παρουσία στον πολυκύμαντο χώρο της Αριστεράς που ήταν ιδρυτικό στέλεχος του Συνασπισμού της Αριστεράς και της Προόδου και ακολούθως του ΣΥΡΙΖΑ μέχρι την παραίτησή του ελέω Στέφανου Κασσελάκη.

Ο Δραγασάκης έχει τροφοδοτήσει το Ινστιτούτο Τσίπρα με πλειάδα στελεχών προερχόμενων από το ΕΝΑ (Ινστιτούτο Εναλλακτικών Πολιτικών) και παρά την ηλικία του (είναι 79 ετών) διατηρεί άσβεστο το ενδιαφέρον του και την ενασχόλησή του με τις διεργασίες στο χώρο της Αριστεράς. Η επαναφορά του στην κοινοβουλευτική δράση ως «ανεξάρτητου βουλευτή της Αριστεράς», όπως δηλώνει ο ίδιος, παίρνοντας την έδρα της παραιτηθείσας Έφης Αχτσιόγλου έχει μεγάλο ενδιαφέρον λόγω των εξελίξεων στον ΣΥΡΙΖΑ μετά την ίδρυση της ΕΛ.Α.Σ από τον Αλέξη Τσίπρα.

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Η «πολιτική απιστία» του Ν. Νυφούδη

Φίλοι πληροφοριοδότες της στήλης από τη Θεσσαλονίκη μετέφεραν ότι ο Νίκος Νυφούδης, που ηγείται αυτοδιοικητικής παράταξης στο Δήμο Πυλαίας Χορτιάτη, ξέρετε στο Πανόραμα δηλαδή, σε μία από τις πιο ακριβές περιοχές, δεν είπε σε κανέναν τίποτα για τα νέα του σχέδια.

Τα στελέχη της παράταξης «ανθρώπινη πόλη» που συγκέντρωσε 15,38% πιάστηκαν κυριολεκτικά στον ύπνο, καθώς από τη μία δεν περίμεναν πως ο επικεφαλής τους θα βρισκόταν τόσο κοντά στον Αλέξη Τσίπρα, ειδικά με όσα του έχει καταλογίσει στο παρελθόν. Ενώ από την άλλη πίστευαν πως αν έκανε κάτι τέτοιο θα τους το είχε πει. Για την ώρα αισθάνονται απογοητευμένοι από την «πολιτική απιστία» όπως την χαρακτηρίστηκαν.

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Το σήκωμα στο γάντι Μετά την τελευταία δημόσια συνάντηση των Αντώνη Σαμαρά και Κώστα Καραμανλή και τα καρφιά του τελευταίου στην ομιλία του τόσο για την εξωτερική πολιτική της χώρας όσο και για τους θεσμούς και τις υποκλοπές, ακούω τελευταία από «γαλάζιους» ότι η κυβέρνηση πρέπει να σταματήσει να… χαϊδεύει τους πρώην. «Ίσως θα έπρεπε να υπενθυμίσουμε την κουμπαριά Καραμανλή και Ερντογάν στον γάμο της κόρης του. Αν αυτό δεν ήταν κίνηση ήρεμων νερών, τότε τι ήταν»; Άκουσα έναν από αυτούς να μου λέει.

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Η μάχη των ψηφοδελτίων

Κινητικότητα παρουσιάζεται στη γαλάζια παράταξη με τους νέους υποψηφίους για τη συμμετοχή στα ψηφοδέλτια να κλειδώνουν σιγά-σιγά και τις πρώτες ανακοινώσεις να γίνονται ίσως και αυτήν την εβδομάδα. Ούτε αυτή τη φορά λείπει το «σκανάρισμα» στα social media τους.

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Φοιτητικός «Παλμός» για το Σύνταγμα

Ότι οι φοιτητές της Νομικής ενδιαφέρονται για τα μεγάλα θεσμικά ζητήματα αποδεικνύεται έμπρακτα, καθώς μία ημέρα μετά την κατάθεση των προτάσεων της Νέας Δημοκρατίας για τη συνταγματική αναθεώρηση, το ανεξάρτητο φοιτητικό περιοδικό της Νομικής Σχολής του ΕΚΠΑ, «Νομικός Παλμός», παίρνει τη σκυτάλη και διοργανώνει εκδήλωση με θέμα «Συνταγματική Αναθεώρηση και Κράτος Δικαίου».

Η πρωτοβουλία αυτή καταφέρνει μάλιστα να συγκεντρώσει κορυφαία ονόματα της χώρας σήμερα στις 18:00 στην Αίθουσα Τελετών του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, όπου τη συζήτηση θα χαιρετίσει η τέως Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου, ενώ θα μιλήσουν ο καθηγητής Δημοσίου Δικαίου Σπύρος Βλαχόπουλος, ο επίτιμος Πρόεδρος του ΣτΕ Κωνσταντίνος Μενουδάκος και ο τέως υπηρεσιακός πρωθυπουργός Ιωάννης Σαρμάς.