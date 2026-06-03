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Νέα «ανάφλεξη» σημειώθηκε στη Μέση Ανατολή τις πρώτες πρωινές ώρες, με το Ιράν να εξαπολύει μαζικές επιθέσεις με πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) εναντίον του Κουβέιτ και του Μπαχρέιν, δύο εκ των στενότερων συμμάχων των ΗΠΑ στον Περσικό Κόλπο.

🚨 IRGC Launches Missile Strikes on U.S. Bases in Kuwait; Explosions Also Reported in Bahrain and Iraq Iran’s Islamic Revolutionary Guard Corps has claimed responsibility for missile strikes on U.S. military bases in Kuwait, saying the attacks were retaliation for an American… pic.twitter.com/F4JATcQnAJ — Drop Site (@DropSiteNews) June 2, 2026

Σύμφωνα με την κεντρική διοίκηση του αμερικανικού στρατού (CENTCOM), οι επιθέσεις «απέτυχαν» να πλήξουν τους στόχους τους, ενώ οι ΗΠΑ πέρασαν αμέσως στην αντεπίθεση, πραγματοποιώντας αεροπορικά πλήγματα σε «σταθμό ελέγχου» στο ιρανικό νησί Κεσμ, επικαλούμενες το δικαίωμα στη νόμιμη άμυνα.

Μπαράζ αναχαιτίσεων και σειρήνες πολέμου

Η CENTCOM ανακοίνωσε αναλυτικά πως:

Στο Κουβέιτ: Δύο ιρανικοί πύραυλοι αστόχησαν ή διαλύθηκαν στον αέρα.

Στο Μπαχρέιν: Τρεις πύραυλοι αναχαιτίστηκαν άμεσα από την αντιαεροπορική άμυνα του βασιλείου και των ΗΠΑ.

Στη θάλασσα: Καταστράφηκαν τρία drones που είχαν στοχοποιήσει πλοία, τα οποία έπλεαν στην περιοχή.

Από την πλευρά του, ο στρατός του Κουβέιτ επιβεβαίωσε ότι οι αντιαεροπορικές του δυνάμεις έδωσαν μάχη για δεύτερη συνεχόμενη νύχτα. προκειμένου να αποκρούσουν την επίθεση, ενώ στην επικράτεια του εμιράτου ήχησαν σειρήνες συναγερμού. Ήδη από τη Δευτέρα, το Υπουργείο Εξωτερικών του Κουβέιτ είχε χαρακτηρίσει την Τεχεράνη «αποκλειστικά υπεύθυνη» για τις «ειδεχθείς» αυτές ενέργειες.

Τι υποστηρίζουν οι Φρουροί της Επανάστασης

Στον αντίποδα, οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν δήλωσαν ότι έβαλαν στο στόχαστρο αμερικανική στρατιωτική βάση (όπως είχαν πράξει και την περασμένη Πέμπτη), καθώς και το αρχηγείο του 5ου αμερικανικού στόλου στο Μπαχρέιν.

Οι Ιρανοί υποστηρίζουν ότι η επιχείρηση έγινε ως αντίποινα για προηγούμενο αμερικανικό πλήγμα εναντίον πύργου τηλεπικοινωνιών στο νησί Κεσμ.

Ωστόσο, η CENTCOM διέψευσε κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς της Τεχεράνης, ξεκαθαρίζοντας λίγο πριν τις 03:00 (ώρα Ελλάδας) ότι καμία αμερικανική βάση και κανένα αρχηγείο δεν επλήγη.

Σε «κινούμενη άμμο» η εκεχειρία

Η νέα αυτή σύρραξη αποτελεί βαρύ πλήγμα για την εύθραυστη κατάπαυση του πυρός που είχε τεθεί σε εφαρμογή την 8η Απριλίου, μετά από έναν μήνα σφοδρών εχθροπραξιών. Ιράν και ΗΠΑ αλληλοκατηγορούνται συνεχώς για παραβιάσεις των συμφωνηθέντων.

Οι έμμεσες διαπραγματεύσεις ανάμεσα στην Ουάσιγκτον και την Τεχεράνη για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή, ο οποίος ξέσπασε στις 28 Φεβρουαρίου, μετά από αμερικανοϊσραηλινή επίθεση στο Ιράν, φαίνεται πως έχουν βυθιστεί σε απόλυτο αδιέξοδο τις τελευταίες εβδομάδες, με τον κίνδυνο για μια γενικευμένη περιφερειακή σύγκρουση να παραμένει πιο ορατός από ποτέ.

Νέο διπλωματικό θρίλερ με «εμπλοκή» Τραμπ και Νετανιάχου

Την ίδια ώρα, η ένταση μεταφέρεται και στο μέτωπο του Λιβάνου. Το Ισραήλ εξαπέλυσε νέα πλήγματα στα νότια της χώρας, λίγες ώρες αφότου ο ισραηλινός πρωθυπουργός, Μπενιαμίν Νετανιάχου, φάνηκε να υπαναχωρεί από την απειλή του για βομβαρδισμό της πρωτεύουσας, Βηρυτού, δεχόμενος ισχυρές πιέσεις τόσο από τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, όσο και από τον ΟΗΕ.

Ο Νετανιάχου είχε δηλώσει αρχικά ότι έδωσε εντολή στον στρατό να πλήξει τη Χεζμπολάχ μέσα στη Βηρυτό, γεγονός που προκάλεσε θύελλα αντιδράσεων από την πολιτική αντιπολίτευση στο εσωτερικό του Ισραήλ, η οποία τον κατηγορεί για υπαναχώρηση. Λίγο αργότερα, ο Ντόναλντ Τραμπ με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αποκάλυψε ότι είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον ισραηλινό ηγέτη, ζητώντας του να αποφύγει μια «μεγάλη επιδρομή στη Βηρυτό» και υποστηρίζοντας ότι Ισραήλ και Χεζμπολάχ συμφώνησαν να σταματήσουν τα πυρά.

Η διευκρίνιση Ρούμπιο για το «τηλεφώνημα» με τη Χεζμπολάχ

Στην Ουάσιγκτον, λιβανέζοι και οσραηλινοί αξιωματούχοι ξεκίνησαν έναν νέο γύρο συνομιλιών, υπό τη μεσολάβηση των ΗΠΑ, για την αποκλιμάκωση της κρίσης. Ωστόσο, αίσθηση προκάλεσε η κατάθεση του υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, σε ακρόαση στη Γερουσία.

Ο Ρούμπιο έσπευσε να ξεκαθαρίσει ότι ο ισχυρισμός του Προέδρου Τραμπ πως είχε «μια πολύ καλή τηλεφωνική επικοινωνία με τη Χεζμπολάχ» δεν ήταν ακριβής. «Το μήνυμα προήλθε από τη Χεζμπολάχ, αλλά μέσω των λιβανικών αρχών», διευκρίνισε ο Ρούμπιο, υπενθυμίζοντας ότι κανένας αμερικανός πρόεδρος δε συνομιλεί απευθείας με την υποστηριζόμενη από το Ιράν οργάνωση, την οποία οι ΗΠΑ θεωρούν τρομοκρατική. Σύμφωνα με τον ίδιο, η ανάρτηση του Τραμπ αφορούσε ένα μήνυμα της κυβέρνησης του Λιβάνου, βάσει του οποίου η Χεζμπολάχ δε θα επιτεθεί στο Ισραήλ, εφόσον το τελευταίο δεν πλήξει τη Βηρυτό.

Με γραπτά μηνύματα οι επικοινωνίες με την Τεχεράνη

Ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας επεσήμανε επίσης στους γερουσιαστές ότι ο πόλεμος με το Ιράν έχει καταστήσει τις επαφές με την Τεχεράνη εξαιρετικά περίπλοκες.

Όπως αποκάλυψε, ο νέος Ανώτατος Ηγέτης του Ιράν, Αγιατολάχ Μοτζταμπά Χαμενεΐ, συμμετέχει πλέον – σε κάποιο επίπεδο – στις διαδικασίες, όμως όλες οι επικοινωνίες του γίνονται αποκλειστικά γραπτώς και μέσω διαμεσολαβητών, με αποτέλεσμα να απαιτούνται από τρεις έως πέντε ημέρες, προκειμένου οι ιρανοί αξιωματούχοι να απαντήσουν στις αμερικανικές προτάσεις.

Επίθεση σε εμπορικό πλοίο σε ιρακινό λιμάνι

Η σύρραξη συνεχίζει να προκαλεί σοβαρά προβλήματα και στη διεθνή ναυσιπλοΐα. Το φορτηγό πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων «Sariska V», ιδιοκτησίας της Mediterranean Shipping Company (MSC) – της μεγαλύτερης εταιρείας logistics στον κόσμο – επλήγη από δύο βλήματα τη Δευτέρα, καθώς απέπλεε από το λιμάνι Ουμ Κασρ στο Ιράκ. Η εταιρεία, που εδρεύει στη Γενεύη, επιβεβαίωσε το περιστατικό, διευκρινίζοντας ότι όλα τα μέλη του πληρώματος είναι σώα και αβλαβή.

Ανακοινώθηκε η κηδεία του Αλί Χαμενεΐ

Τέλος, οι ιρανικές αρχές ανακοίνωσαν τις λεπτομέρειες για την κηδεία του πρώην Ανώτατου Ηγέτη της χώρας, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, ο οποίος είχε σκοτωθεί την πρώτη ημέρα του αμερικανοϊσραηλινού πολέμου κατά του Ιράν (στις 28 Φεβρουαρίου), μετά από πλήγμα στην κατοικία του.

Αν και βάσει της ισλαμικής παράδοσης οι κηδείες τελούνται μέσα σε λίγες ημέρες, οι αρχές της Τεχεράνης είχαν αναβάλει την τελετή επ’ αόριστον, λόγω των τεράστιων διοικητικών και εφοδιαστικών δυσκολιών, καθώς αναμένεται να δώσει το «παρών» πρωτοφανές πλήθος κόσμου.