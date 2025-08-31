Αποστολή, Βενετία

Μπορεί ο Γιώργος Λάνθιμος να εμφανίστηκε με pin Παλαιστίνης στο πέτο του σακακιού του στην πρεμιέρα της ταινίας του «Βουγονία», όμως την ίδια ώρα οι καραμπινιέροι στα σημεία ελέγχου ασφαλείας που γίνονται στις εισόδους στον χώρο του φεστιβάλ, ρωτούσαν τους ανθρώπους που επρόκειτο να μπουν αν μεταφέρουν φυλλάδια υπέρ της Παλαιστίνης!

Ο λόγος ήταν η προγραμματισμένη διαμαρτυρία για την Παλαιστίνη που γινόταν μπροστά στην Σάλα Γκράντε και το Καζινό. Την είδηση μου μετέφερε νεαρή συνάδελφος από την Ελβετία η οποία έδειχνε (και δικαίως) πολύ ενοχλημένη από αυτή την κίνηση.

Όμως αυτά τα ευτράπελα είναι σύνηθες φαινόμενο στα μεγάλα φεστιβάλ κινηματογράφου όπου συνήθως όταν προκύπτουν τέτοια σοβαρά ζητήματα, ο έλεγχος χάνεται και ο καθένας κάνει ότι καταλαβαίνει. Η διαμαρτυρία πάντως κύλησε ομαλά χωρίς την παρέμβαση κανενός.

Τα πολιτικά θέματα πάντως είναι παρόντα με πολύ έντονο τρόπο στο 82ο φεστιβάλ κινηματογράφου της Βενετίας. Το μεσημέρι της Κυριακής 31 Αυγούστου, ο Γάλλος σκηνοθέτης Ολιβιέ Ασαγιάς μίλησε στους δημοσιογράφους για την ταινία του «Ο μάγος του Κρεμλίνου» που παρουσιάστηκε εντός διαγωνιστικού τμήματος.

Βασισμένη στο μυθιστόρημα του Τζουλιάνο Ντα Εμπολι, ο «Μάγος του Κρεμλίνου» παρακολουθεί την δράση ενός συμβούλου του Βλαντίμιρ Πούτιν, τον οποίο υποδύεται ο Πολ Ντάνο, που υπήρξε συνεργάτης του «Τσάρου» επί σειρά ετών μέχρι την στιγμή που ο τελευταίος τον απομάκρυνε από την θέση του.

Ο ήρωας ονομάζεται Βαντίμ Μπαράνοφ. Αν και το όνομα Βαντίμ Παράνοφ δεν είναι πραγματικό, προφανώς πρόκειται για έναν ήρωα της μυθοπλασίας, εμπνευσμένος από πραγματικό πρόσωπο ή πραγματικα πρόσωπα στο πλευρό του Πούτιν.

«Θα έλεγα ότι ο Μάγος του Κρεμλίνου είναι μια ματιά πάνω στον τρόπο με τον οποίο η πολιτική εκμοντερνίστηκε από την είσοδο του νέου μιλένιουμ και μετά» είπε ο Γάλλος σκηνοθέτης, αρκετές ταινίες του οποίου έχουν παρουσιαστεί στην Βενετία. «Η πολιτική που γνωρίζαμε μέχρι τότε, δεν υπάρχει πλέον. Η νέα πολιτική στηρίζεται στον φόβο του κόσμου.»

Κάνοντας στάσεις σε κάποια κομβικά περιστατικά (από το περίφημο τηλεοπτικό διάγγελμα του Μπόρις Γέλτσιν, μέχρι την κρίση της Ουκρανίας), η ταινία με διασκεδαστικό και «εύπεπτο» τρόπο, διατρέχει συνοπτικά όλη την ιστορία της Ρωσίας από την πτώση του κομμουνισμού και μετά.

Και με κεντρικό ήρωα ένα πρόσωπο που έχει μάθει να επιβιώνει, ο Ασαγιάς προσέχει ώστε να καταθέσει τα γεγονότα με άξονα τον Μπαράνοφ και χωρίς ο ίδιος να παίρνει άμεση πολιτική θέση.

Από την πλευρά του και χωρίς ποτέ να μιμείται τον Βλαντίμιρ Πούτιν, ο Τζουντ Λο είναι μαγνητικός παίζοντας έναν άνθρωπο αποφασισμένο να εκπληρώσει τους στόχους του από την στιγμή που δέχεται να μπει στο παιχνίδι της πολιτικής, κάτι που αρχικά δεν τον ενδιέφερε.

Αν και είναι πολύ νωρίς για προβλέψεις, η ερμηνεία του κατά πάσα πιθανότητα θα οδηγήσει τον 53χρονο Βρετανό ηθοποιό για τρίτη φορά στα Οσκαρ.