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Με την αγωνία να κορυφώνεται, οι υποψήφιοι των ΓΕΛ στις πανελλήνιες εξετάσεις, καλούνται σήμερα να αναμετρηθούν με τα πρώτα μαθήματα προσανατολισμού, τα οποία παραδοσιακά κρίνουν σε μεγάλο βαθμό την πορεία προς τις σχολές πρώτης προτίμησης.

Το σημερινό μενού των εξετάσεων

Πιο αναλυτικά, το πρόγραμμα της σημερινής ημέρας περιλαμβάνει απαιτητικά μαθήματα για όλες τις Ομάδες Προσανατολισμού:

Αρχαία Ελληνικά: Για τους υποψήφιους της Ο.Π. Ανθρωπιστικών Σπουδών.

Μαθηματικά: Για τους υποψήφιους των Ο.Π. Θετικών Σπουδών και Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής.

Βιολογία: Για τους υποψήφιους της Ο.Π. Σπουδών Υγείας.

Το ωράριο και η προσέλευση

Υπενθυμίζεται ότι η ώρα έναρξης της εξέτασης έχει καθοριστεί αυστηρά για τις 08:30.

Σημαντική υπενθύμιση: Οι υποψήφιοι πρέπει να βρίσκονται στις αίθουσες το αργότερο μέχρι τις 08:00, ώστε να αποφευχθεί οποιαδήποτε καθυστέρηση ή αναστάτωση πριν τη διανομή των θεμάτων.

Το tovima.gr θα σας ενημερώσει άμεσα για τα θέματα που θα πέσουν σε Αρχαία, Μαθηματικά και Βιολογία, καθώς και για τις πρώτες εκτιμήσεις των καθηγητών.

Πανελλήνιες Εξετάσεις 2026: Το πρόγραμμα για τα ΓΕΛ

Παρασκευή 5-6-2026

Λατινικά (Ο.Π. Ανθρωπιστικών Σπουδών)

Χημεία (Ο.Π. Θετικών Σπουδών + Ο.Π. Σπουδών Υγείας)

Πληροφορική (Ο.Π. Σπουδών Οικονομίας & Πληροφορικής)

Δευτέρα 8-6-2026

Ιστορία (Ο.Π. Ανθρωπιστικών Σπουδών)

Φυσική (Ο.Π. Θετικών Σπουδών + Ο.Π. Σπουδών Υγείας)

Οικονομία (Ο.Π. Σπουδών Οικονομίας & Πληροφορικής)

Πανελλήνιες Εξετάσεις 2026: Το πρόγραμμα για τα ΕΠΑΛ

Πέμπτη 4-6-2026

Ανατομία-Φυσιολογία II

Αρχές Οικονομικής Θεωρίας (ΑΟΘ)

Δίκτυα Υπολογιστών

Αρχές Βιολογικής Γεωργίας

Σάββατο 6-6-2026

Ηλεκτροτεχνία 2

Αρχιτεκτονικό Σχέδιο

Προγραμματισμός υπολογιστών

Ιστορία Σύγχρονης Τέχνης

Τρίτη 9-6-2026

Υγιεινή

Ναυτικό Δίκαιο – Διεθνείς Κανονισμοί στη Ναυτιλία – Εφαρμογές

Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης (ΑΟΔ)

Στοιχεία Μηχανών

Πέμπτη 11-6-2026

Ηλεκτρικές Μηχανές

Σύγχρονες Γεωργικές Επιχειρήσεις

Ναυσιπλοΐα II

Ναυτικές Μηχανές

Σάββατο 13-6-2026

Τεχνολογία Υλικών

Οικοδομική

Μηχανές Εσωτερικής Καύσης II (ΜΕΚ II)

Ψηφιακά Συστήματα

Δευτέρα 15-6-2026

Στοιχεία Ψύξης – Κλιματισμού

Κινητήρες Αεροσκαφών

Στοιχεία Σχεδιασμού Κεντρικών Θερμάνσεων

Η διάρκεια εξέτασης κάθε μαθήματος είναι τρεις (3) ώρες, εκτός από το μάθημα ειδικότητας Αρχιτεκτονικό Σχέδιο, για το οποίο η διάρκεια εξέτασης είναι τέσσερις (4) ώρες.

Η εξεταστέα ύλη και τα θέματα των εξετάσεων είναι κοινά για όλους τους υποψηφίους ημερησίων και εσπερινών ΕΠΑΛ.

Πανελλήνιες Εξετάσεις 2026: Πρόγραμμα ειδικών και μουσικών μαθημάτων 2026 για ΓΕΛ & ΕΠΑΛ

Τρίτη 16-6-2026

Αγγλικά, ώρα έναρξης: 10:00 π.μ.

Αγγλικά, ώρα έναρξης: 10:00 π.μ. Τετάρτη 17-6-2026

Ελεύθερο σχέδιο, ώρα έναρξης: 08:30 π.μ.

Ελεύθερο σχέδιο, ώρα έναρξης: 08:30 π.μ. Πέμπτη 18-6-2026

Γραμμικό σχέδιο, ώρα έναρξης: 8:30 π.μ.

Γραμμικό σχέδιο, ώρα έναρξης: 8:30 π.μ. Παρασκευή 19-6-2026

Γερμανικά, ώρα έναρξης: 8:30 π.μ.

Γερμανικά, ώρα έναρξης: 8:30 π.μ. Σάββατο 20-6-2026

Μουσική Αντίληψη, Θεωρία και Αρμονία, ώρα έναρξης: 10:00 π.μ

Μουσική Αντίληψη, Θεωρία και Αρμονία, ώρα έναρξης: 10:00 π.μ Δευτέρα 22-6-2026

Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία, ώρα έναρξης: 8:30 π.μ.

Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία, ώρα έναρξης: 8:30 π.μ. Τρίτη 23-6-2026

Γαλλικά, ώρα έναρξης: 8:30 π.μ.

Γαλλικά, ώρα έναρξης: 8:30 π.μ. Τετάρτη 24-6-2026

Ιταλικά, ώρα έναρξης: 8:30 π.μ.

Ιταλικά, ώρα έναρξης: 8:30 π.μ. Πέμπτη 25-6-2026

Ισπανικά, ώρα έναρξης: 8:30 π.μ.

Προσέλευση στις αίθουσες εξετάσεων

μέχρι τις 08:00 π.μ. για τα μαθήματα με ώρα εξέτασης 08:30 π.μ.,

μέχρι τις 09:30 π.μ. για τα μαθήματα με ώρα εξέτασης 10:00 π.μ.

Η διάρκεια εξέτασης για τα ειδικά μαθήματα

των ξένων γλωσσών είναι τρεις (3) ώρες,

των Σχεδίων ( Ελεύθερο και Γραμμικό) είναι έξι (6) ώρες,

για το μουσικό μάθημα «Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία» η εξέταση της φωνητικής ή οργανικής μουσικής διαρκεί 4΄ έως 6΄ λεπτά ανά υποψήφιο,

για το μουσικό μάθημα «Μουσική Αντίληψη, Θεωρία και Αρμονία», η εξέταση συνολικά έχει διάρκεια τρεις (3) ώρες και 30΄ λεπτά.

Τονίζεται επίσης ότι ως προθεσμία διεξαγωγής Υγειονομικής Εξέτασης και Πρακτικής Δοκιμασίας των υποψηφίων (ΓΕΛ και ΕΠΑΛ) για εισαγωγή στα Τμήματα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (ΤΕΦΑΑ) ακαδ. έτους 2025-26 ορίζεται το διάστημα από τη Δευτέρα 16-6-2025 μέχρι και την Παρασκευή 27-6-2025.

Σε ρυθμούς εξετάσεων και τα Γυμνάσια – Λύκεια

Την ίδια ώρα, σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται ολόκληρη η μαθητική κοινότητα, καθώς η περίοδος των εσωτερικών εξετάσεων έχει ξεκινήσει για τα καλά:

Γυμνάσια: Από χθες, Τρίτη 2 Ιουνίου, άνοιξε η αυλαία για τις προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις σε όλη την επικράτεια. Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα του Υπουργείου Παιδείας, οι εξετάσεις αυτές θα ολοκληρωθούν στις 15 Ιουνίου 2026.

Α’ και Β’ Λυκείου: Οι προαγωγικές εξετάσεις για τους μαθητές των δύο πρώτων τάξεων του Λυκείου συνεχίζονται κανονικά και αναμένεται να ολοκληρωθούν στις 12 Ιουνίου 2026.