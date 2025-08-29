Αποστολή στη Βενετία

Ας το παραδεχθούμε. Οι ταινίες του Γιώργου Λάνθμου είναι κατά τέτοιο τρόπο φτιαγμένες που δεν μπορούν παρά να προκαλέσουν το ενδιαφέρον, ακόμα και αν δεν συμφωνεί κανείς με το περιεχόμενό τους.

Ταινίες του όπως οι Αλπεις, Η ευνοούμενη, Poor Things που έχουν όλες παιχτεί και βραβευτεί στη Βενετία, σε κάνουν να εκτιμάς τις ιδέες και την φαντασία του.

Η «Βουγονία» που προβλήθηκε την Πέμπτη στο επίσημο διαγωνιστικό τμήμα της διοργάνωσης, είναι η τέταρτη συμμετοχή του στο επίσημο διαγωνιστικό τμήμα του φεστιβάλ Βενετίας.

Εδώ, ο Ελληνας σκηνοθέτης που χρόνια τώρα διαπρέπει στο εξωτερικό, αφουγκράζεται με ένα δικό του, εντελώς προσωπικό ύφος, διάφορα από τα μεγάλα προβλήματα που εδώ και καιρό ταλαιπωρούν τον πλανήτη μας.

Οικολογικά, υπαρξιακά, επαγγελματικά, κοινωνικά, ανθρώπινων σχέσεων – με μια λέξη τα πάντα. Κάθε πτυχή της ανθρώπινης ζωής μοιάζει να διαπερνά την ταινία.

Η μαύρη κωμωδία του Λάνθιμου

Και όλα αυτά, μέσω μιας «μαύρης» κωμωδίας που συνδυάζει την επικαιρότητα με στοιχεία επιστημονικής φαντασίας! Με επιτυχία δε.

Τι είναι τελικά η ηρωίδα που υποδύεται η Εmma Stone στην «Βουγονία»; Οι δύο παράξενοι τύποι (Τζέσι Πλέμονς, Αϊντάν Ντελμπις) που τελικά την απαγάγουν θεωρούν ότι είναι… εξωγήινη με στόχο την καταστροφή του πλανήτη.

Τι είναι όμως αυτό που πραγματικά θέλουν αυτοί οι δύο τόσο αλλόκοτοι τύποι από τούτη την αδίστακτη (στη δουλειά της) γυναίκα;

Ο κ. Λάνθιμος τοποθετεί το μεγαλύτερο μέρος της ιστορίας ταινίας μέσα σε ένα τεράστιο σπίτι στην αμερικανική επαρχία. Εκεί οι δύο απαγωγείς φυλακίζουν την ηρωίδα της Στόουν κουρεύοντάς την γουλί.

Και τα όσα θα λεχθούν ανάμεσά τους αγγίζουν συχνά την σφαίρα του παραλόγου, όμως ο καθένας τα υποστηρίζει με τέτοιο πάθος που δεν ξέρεις ποιον να πιστέψεις.

Ο συνδυασμός του πολύ παράξενου χιούμορ με την επικαιρότητα των όσων ακούς, πραγματικά εντυπωσιάζει και η ταινία, με στιλ και ιδέες θίγει «πονηρά» θέματα όπως η θρησκεία και η επιστήμη, τα πειράματα που όπως λέγεται γίνονται στους ανθρώπους, μέχρι τους πληγωμένους οικογενειακούς δεσμούς.

Γιώργος Λάνθιμος: Ξετρελάθηκα με το σενάριο

«Διάβασα το σενάριο του Γουίλ Τρέισι, και αμέσως ξετρελάθηκα» είπε ο Γ. Λάνθιμος μιλώντας για την ταινία. «Ήταν αστείο και ψυχαγωγικό αλλά σε έκανε επίσης να σκεφτείς βαθιά για πολλά πράγματα. Βρήκα ότι ήταν πολύ σχετικό με την εποχή του όταν το διάβασα, πριν από τρία χρόνια και δυστυχώς, θεωρώ ότι είναι ακόμα πιο σχετικό με το σήμερα.》

Ο σεναριογράφος Γουίλ Τέισι που ήταν παρών στη συνέντευξη Τυπου αναφέρθηκε λίγο στην νοτιοκορεάτικη ταινία τρόμου Save the Green Planet στην οποία βασίζεται το σενάριο της «Βουγονίας», το οποίο μαζί με τον κ. Λάνθιμο προσάρμοσε στην αντίληψη του τελευταίου.

Οι δυο ταινίες δεν έχουν καμία σχέση μεταξύ τους ενώ η «Βουγονία» θα παιχθεί εν καιρώ στις αίθουσες σε διανομή Τanweer.