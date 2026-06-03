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Η πολιτική συγκυρία δεν αφήνει περιθώρια εφησυχασμού στη Χαριλάου Τρικούπη. Οι δημοσκοπικοί κραδασμοί της τελευταίας εβδομάδας βρίσκουν το ΠαΣοΚ όρθιο, αλλά λαβωμένο. Η είσοδος στο παιχνίδι, δύο νέων κομματικών δυνάμεων — υπό τον Αλέξη Τσίπρα και τη Μαρία Καρυστιάνου — ανακατεύει την τράπουλα, με τις μετρήσεις να δείχνουν ότι το κόμμα χάνει έδαφος και αμφισβητείται πλέον η θέση του στην κορυφή της αντιπολίτευσης.

Το «στοίχημα» της αντιπολίτευσης και η δημοσκοπική πίεση

Ενδεικτική είναι η τελευταία μέτρηση της Pulse για λογαριασμό του ΣΚΑΪ. Το ΠαΣοΚ στη συγκεκριμένη μέτρηση καταγράφει υποχώρηση της τάξης του 3% μέσα σε έναν μήνα, με την εκτίμηση ψήφου να διαμορφώνεται στο 11,5%, από 14,5% που ήταν τον Μάιο. Στην ίδια δημοσκόπηση, το ΠαΣοΚ διατηρεί οριακά την τρίτη θέση.

Η εικόνα αυτή, εκτιμούν στη Χαριλάου Τρικούπη πως θα ανατραπεί. Άλλωστε, από την περιφέρεια έρχονται θετικά σήματα, που τροφοδοτούν την αισιοδοξία του κόμματος.

Το «κάστρο» της Κρήτης κρατάει γερά

Σε δημοσκόπηση που παρουσιάστηκε στην εκπομπή «De Facto» της τηλεόρασης CRETA, από την εταιρεία «The Point», το ΠαΣοΚ εμφανίζεται πρωταγωνιστής στην κρητική ενδοχώρα.

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Στο Ηράκλειο, προηγείται με 23%, αφήνοντας στη δεύτερη θέση τη Νέα Δημοκρατία με 21,4% και την ΕΛ.Α.Σ. αρκετά πιο πίσω με 12,8%.

Στο Λασίθι, είναι επίσης πρώτο με 28,8% έναντι 26% της Νέας Δημοκρατίας και 8,8% της ΕΛ.Α.Σ., ενώ στο Ρέθυμνο κυμαίνεται οριακά στη δεύτερη θέση με 27,8%, πίσω από τη Νέα Δημοκρατία, που συγκεντρώνει 28,4% και την ΕΛ.Α.Σ. να συγκεντρώνει μόλις 6,5%.

Η εξαίρεση εντοπίζεται στα Χανιά, όπου το ΠαΣοΚ εμφανίζεται στην τρίτη θέση με 12,8%, βλέποντας μπροστά του την ΕΛ.Α.Σ. με 13,9% και την πρωτοπόρο Νέα Δημοκρατία με 31,3%.

Ασφυκτικό πρέσινγκ στο Μαξίμου: Έρχεται εσωτερικός ανασχηματισμός και «man-to-man» μαρκάρισμα

Στο πλαίσιο αυτό, στη Χαριλάου Τρικούπη επιλέγουν να πετάξουν την μπάλα μπροστά και να αναδιατάξουν τις δυνάμεις τους. Η ηγεσία αναζητά βαλβίδες αποσυμπίεσης και κινείται έντονα σε κοινοβουλευτικό και κομματικό επίπεδο. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Νίκος Ανδρουλάκης προτίθεται να ανακοινώσει το επόμενο διάστημα, εσωτερικό ανασχηματισμό και τη δημιουργία σκιώδους κυβέρνησης. Σε σύσκεψη που είχε γίνει την προηγούμενη περίοδο, είχε αποφασιστεί να δημιουργηθεί μία ομάδα που θα ασκεί ασφυκτικό πρέσινγκ στους υπουργούς της κυβέρνησης. Αυτή η κίνηση θα έχει σαν αποτέλεσμα, πίσω από κάθε υπουργό να υπάρχει διαρκώς πίεση από τον αντίστοιχό βουλευτή του ΠαΣοΚ, κάτι που θα δημιουργήσει δίπολα, όπως έγινε πρόσφατα στην περίπτωση με το 13άωρο, για το οποίο υπήρξε σκληρή αντιπαράθεση μεταξύ Παύλου Χρηστίδη και Νίκης Κεραμέως, με τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΠαΣοΚ να ζητά debate, με αφορμή την πρόταση του κόμματος του για την τετραήμερη εργασία.

Σύμφωνα με πληροφορίες, αυτή η εσωτερική αναδιάταξη δυνάμεων ήταν και ο λόγιος της αναβολής της σημερινής συνεδρίασης του Πολιτικού Συμβουλίου, καθώς ο πρόεδρος του ΠαΣοΚ βρίσκεται σε επικοινωνία με βουλευτές και στελέχη του κόμματος, προκειμένου να κατανείμει τις νέες αρμοδιότητες. Μια κίνηση που αναμένεται να στείλει μήνυμα οργανωτικής ανανέωσης και πολιτικής ετοιμότητας, εν όψει και των εκλογών.

Επιμένει θεσμικά το ΠαΣοΚ: Ζητά ακρόαση για Δημητριάδη και Ντίλιαν

Παράλληλα, με χθεσινή επιστολή τους, οι Παναγιώτης Δουδωνής, Δημήτρης Μπιάγκης και Ευαγγελία Λιακούλη ζητούν την άμεση ακρόαση στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας, του ιδρυτή της εταιρείας του Predator, Ταλ Ντίλιαν, αλλά και του πρώην Γενικού Γραμματέα του Πρωθυπουργού, Γρηγόρη Δημητριάδη.

Στο 70% η ετοιμότητα των ψηφοδελτίων – Πότε έρχονται οι ανακοινώσεις

Σε αυτό το πολιτικό τοπίο, συνεδρίασε χθες το μεσημέρι και η επιτροπή ψηφοδελτίων, πραγματοποιώντας ουσιαστικά έναν απολογισμό των πρωτοβουλιών και των επαφών που έχουν πραγματοποιηθεί σε όλη τη χώρα.

Στη Χαριλάου Τρικούπη υπάρχει ικανοποίηση από την πορεία των εργασιών της επιτροπής, καθώς κινείται εντός των χρονοδιαγραμμάτων που έχει θέσει εξαρχής και βρίσκεται σε προχωρημένο στάδιο ετοιμότητας, έχοντας συγκεντρώσει υποψηφιότητες που καλύπτουν περίπου το 70% των ψηφοδελτίων σε εθνικό επίπεδο.

Οι ανακοινώσεις ωστόσο αναμένονται στις αρχές Ιουλίου, και «η δουλειά», όπως δηλώνουν υψηλόβαθμα στελέχη, «συνεχίζεται σε όλη τη χώρα», με στόχο τη συγκρότηση όσο το δυνατόν πιο ισχυρών ψηφοδελτίων.