5 το πρωί: Λύση τώρα για το καλώδιο – Πρόκριση «θρίλερ» για την Εθνική – Πέθανε ο Τζόρτζιο Αρμάνι
Οι χειρισμοί Ελλάδας και Κύπρου για την ηλεκτρική διασύνδεση οδηγούν προς το παρόν σε αδιέξοδο - Πρωτιά και βολικές διασταυρώσεις για την Ελλάδα ως τα ημιτελικά του EuroBasket 2025 - Κοινή δέσμευση με διαφοροποιήσεις όμως, για τις εγγυήσεις ασφαλείας
1
Καλώδιο: Ελληνοκυπριακό αδιέξοδο
- Κερδισμένη η Άγκυρα: Ελλάδα και Κύπρος σε αδιέξοδο για το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης, με την Άγκυρα να βγαίνει κερδισμένη. Οι δηλώσεις Κεραυνού και η παρέμβαση Χριστοδουλίδη προκάλεσαν αντιδράσεις στην ελληνική κυβέρνηση, ενώ η Τουρκία επιβάλλει τη δική της ατζέντα στην Ανατολική Μεσόγειο. Οι επόμενες εβδομάδες θα κρίνουν όχι μόνο την πορεία του έργου, αλλά και τις σχέσεις Αθήνας – Λευκωσίας.
- Στρατηγικής σημασίας το καλώδιο Κρήτης – Κύπρου: Η ηλεκτρική διασύνδεση Κρήτης–Κύπρου βγάζει την Κύπρο από την ενεργειακή απομόνωση, συνδέοντάς την με το ευρωπαϊκό δίκτυο. Με χρηματοδότηση 657 εκατ. ευρώ από την ΕΕ, το έργο ενισχύει την ασφάλεια εφοδιασμού, προωθεί ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, μειώνει το κόστος της και επηρεάζει τις γεωπολιτικές ισορροπίες στην Ανατολική Μεσόγειο, ανοίγοντας τον δρόμο και για τη συμμετοχή του Ισραήλ.
- Επιβεβαιώνει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία την ποινική έρευνα: Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία επιβεβαίωσε την έναρξη έρευνας για πιθανές παραβάσεις σχετικά με το χρηματοδοτούμενο από την ΕΕ έργο του GSI. Την ίδια ώρα, ο Παύλος Μαρινάκης διέψευδε τη δήλωση Χριστοδουλίδη, καθώς και όποια όχληση από τις Βρυξέλλες και όπως έλεγε, η Αθήνα θα ζητήσει περαιτέρω ενημέρωση από την Κυπριακή Δημοκρατία.
2
Παρούσα στην Ουκρανία δηλώνει η Ευρώπη
- Σύνοδος «συμμαχίας των προθύμων» στο Παρίσι: Οι ηγέτες της συμμαχίας συμφώνησαν σε πλαίσιο εγγυήσεων ασφαλείας για την Ουκρανία, με τη δέσμευση 26 χωρών να παρέχουν στρατιωτική υποστήριξη, αφήνοντας για το μέλλον τις λεπτομέρειες του ρόλου κάθε χώρας.
- Η στάση των ΗΠΑ και των ευρωπαίων ηγετών: Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα οριστικοποιήσουν σύντομα την υποστήριξή τους, ενώ ο Μακρόν και άλλοι ηγέτες τονίζουν την ανάγκη ενίσχυσης του ουκρανικού στρατού και την προάσπιση της ειρήνης στην περιοχή. Η Ιταλία πάντως επιμένει ότι δε θα στείλει στρατεύματα στην Ουκρανία, ενώ ο Τραμπ προτρέπει την Ευρώπη να σταματήσει την αγορά ρωσικού πετρελαίου και να ασκήσει πίεση στην Κίνα για τη στήριξη της Ρωσίας.
- Νέα ένταση Ρωσίας – Δύσης: Η Μόσχα ανεβάζει τους τόνους, απειλώντας με αντίποινα και για τα παγωμένα περιουσιακά στοιχεία. Άλλωστε, η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών Μαρία Ζαχάροβα ξεκαθάρισε ότι οποιαδήποτε «ξένη επέμβαση» στην Ουκρανία, υπό «οποιαδήποτε μορφή» είναι εκτός συζήτησης για τη Ρωσία. Όπως υποστήριξε: «Αυτές δεν είναι εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία, είναι εγγυήσεις κινδύνου για την ευρωπαϊκή ήπειρο».
3
Στους 16 του Eurobasket με πρωτιά στον Γ' όμιλο η Εθνική
- Ισπανία – Ελλάδα 86-90: Η ανωτερότητα της Εθνικής αμφισβητήθηκε έντονα από τον κακό της δαίμονα, την Ισπανία, αλλά τέλος καλό όλα καλά. Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ήταν καθοριστικός με 25 πόντους, 14 ριμπάουντ και εννέα ασίστ, ενώ η στρατηγική και η άμυνα της ομάδας διαμόρφωσαν τις βάσεις για τη νίκη, παρά τις προσπάθειες επαναφοράς των Ισπανών, που γυρίζουν σπίτι τους.
- Aποτελέσματα και βαθμολογίες σε Γ’ και Δ’ Όμιλο: Γ’ Όμιλος, Βοσνία – Γεωργία 84-76, Ιταλία – Κύπρος 89-54. Ελλάδα 4-1 (+78), Ιταλία 4-1 (+63), Βοσνία 3-2 (0), Γεωργία 2-3 (-19), Ισπανία 2-3 (+43), Κύπρος 0-5 (-165). Δ’ Όμιλος, Γαλλία – Ισλανδία 114-74, Ισραήλ – Σλοβενία 96-106, Πολωνία – Βέλγιο 69-70. Γαλλία 4-1 (+70), Σλοβενία 3-2 (+17), Ισραήλ 3-2 (+16), Πολωνία 3-2 (+14), Βέλγιο 2-3 (-41), Ισλανδία 0-5 (-76).
- Με Ισραήλ το πρώτο νοκ άουτ: Στη Ρίγα της Λετονίας την ερχόμενη Κυριακή, ο πρώτος αγώνας της Ελλάδας (21.45) κόντρα στο Ισραήλ του Ντένι Άβντιγια και του Ρόμαν Σόρκιν, που θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από τα κανάλια Novasports και την ΕΡΤ. Εφόσον ξεπεράσει αυτό το εμπόδιο, η Εθνική θα αντιμετωπίσει στα προημιτελικά τον νικητή του ζευγαριού Λιθουανία – Λετονία. Με πρόκριση από τη φάση των «8», η Ελλάδα θα βρεθεί στα ημιτελικά και τη μάχη των μεταλλίων, όπου -εκτός απροόπτου- θα αντιμετωπίσει την Τουρκία.
4
Πέθανε ο θρύλος της μόδας Giorgio Armani
- Στα 91 του: Πέθανε σε ηλικία 91 ετών ο διάσημος ιταλός σχεδιαστής μόδας Giorgio Armani. Σύμφωνα με ιταλικά ΜΜΕ, βρισκόταν στο σπίτι του εδώ και μήνες, μετά από νοσηλεία η οποία δεν είχε γίνει γνωστή. Μάλιστα, τον τελευταίο καιρό αν και δεν μπορούσε να παραστεί στις επιδείξεις μόδας, παρακολουθούσε τις πρόβες μέχρι την τελευταία στιγμή μέσω βιντεοκλήσεων. Τις τελευταίες μέρες πριν από τον θάνατό του ασχολιόταν με την επίδειξη που ήταν προγραμματισμένη να γίνει στις 28 Σεπτεμβρίου, με την οποία θα γιόρταζε τα 50 χρόνια καριέρας.
- Το ταπεινό ξεκίνημα: Ο Giorgio Armani υπήρξε μια εμβληματική μορφή της μόδας, καλλιτέχνης και επιχειρηματίας που μετέτρεψε το όνομά του σε παγκόσμια αυτοκρατορία. Από το ταπεινό του ξεκίνημα ως διακοσμητής βιτρινών μέχρι την ίδρυση του οίκου Giorgio Armani S.p.A. το 1975, επαναπροσδιόρισε την κομψότητα με τις καινοτομίες του στα υφάσματα και στις γραμμές. Με τις συλλογές του για άνδρες και γυναίκες, άφησε ανεξίτηλο αποτύπωμα στη βιομηχανία της μόδας, κερδίζοντας σεβασμό και θαυμασμό διεθνώς.
- Η φιλοσοφία του: Στην ιδέα ότι το στιλ είναι στάση ζωής και όχι απλώς ρούχα βασιζόταν η φιλοσοφία του Armani. Για εκείνον, η μόδα ήταν τρόπος ύπαρξης, κάτι που τον οδήγησε να δημιουργεί με γνώμονα την αντοχή, τη χρηστικότητα και τη διαχρονικότητα. Αυτή η ολιστική προσέγγιση εξηγεί γιατί το όραμά του επεκτάθηκε σε τόσους διαφορετικούς τομείς, παραμένοντας πάντα πιστός στις αξίες της κομψότητας και της ουσίας.
5
Εκτοξεύεται η τιμή του χρυσού
- Πάνω από 5.000 δολάρια: Η Goldman Sachs προειδοποιεί ότι οι τιμές του χρυσού θα μπορούσαν να ξεπεράσουν τα 5.000 δολάρια ανά ουγγιά, αν οι επιθέσεις του Ντόναλντ Τραμπ στην Federal Reserve πλήξουν την ανεξαρτησία της. Οι ανησυχίες για μια πολιτικοποιημένη Fed, που θα οδηγούσε σε χαμηλότερα επιτόκια και υψηλότερο πληθωρισμό, ενισχύουν τη στροφή των επενδυτών προς τον χρυσό ως ασφαλές καταφύγιο.
- Τι γίνεται με τις λίρες; Η τιμή της χρυσής λίρας συνεχίζει την ξέφρενη πορεία της, φτάνοντας την Τετάρτη τα 809,63 ευρώ στην πώληση και 690,93 ευρώ στην αγορά από την Τράπεζα της Ελλάδος. Από τον Ιανουάριο έχει σημειωθεί αύξηση περίπου 13,3% στην τιμή αγοράς και σημαντική άνοδος στην τιμή πώλησης, που τότε βρισκόταν στα 700,44 ευρώ.
- Τα σενάρια: Η Goldman Sachs εκτιμά ότι ο χρυσός θα φτάσει τα 4.000 δολάρια ανά ουγγιά έως τα μέσα του 2026, ενώ μια μαζική στροφή ιδιωτών επενδυτών από τα αμερικανικά ομόλογα, θα μπορούσε να ωθήσει την τιμή ακόμα ψηλότερα. Παράλληλα, διαχειριστές παραμένουν overweight στον χρυσό, καθώς οι γεωπολιτικές εξελίξεις και οι αυξημένες αγορές χρυσού από κεντρικές τράπεζες ενισχύουν τη ζήτηση για το πολύτιμο μέταλλο.
Ακολούθησε το Βήμα στο Google news και μάθε όλες τις τελευταίες ειδήσεις.