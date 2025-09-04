Πέφτει σήμερα η αυλαία στη φάση των ομίλων του Eurobasket και η Εθνική αντιμετωπίζει την Ισπανία. Συγκεκριμένα, το βράδυ θα ξεκαθαρίσουν οι ομάδες που θα προκριθούν από τον τρίτο και τον τέταρτο όμιλο και θα ξεκαθαρίσει ολόκληρο το μονοπάτι της διοργάνωσης.

Η Εθνική έχει εξασφαλίσει την πρόκριση στην επόμενη φάση. Ωστόσο, δεν γνωρίζει τη θέση της, αφού μπορεί να τερματίσει από πρώτη μέχρι και τέταρτη στον όμιλο. Ωστόσο, πριν το πρώτο τζάμπολ του αγώνα με την Ισπανία θα γνωρίζει τον πιθανό αντίπαλό της τόσο στους 16 όσο και στους 8.

Η Εθνική κοιτά και τον τέταρτο όμιλο

Βέβαια, τα πράγματα στον τέταρτο όμιλο, από τον οποίο θα προκύψει ο αντίπαλος στους «16» είναι αρκετά μπερδεμένα. Φαινομενικά η Γαλλία και η Πολωνία διατηρούν το προβάδισμα έναντι του Ισραήλ για την κορυφή, καθώς οι νίκες τους επί Ισλανδίας και Βελγίου αντίστοιχα μοιάζουν προδιαγεγραμμένες. Στη διπλή αυτή ισοβαθμία οι «μπλε» υπερτερούν των «κόκκινων».

Το εντελώς παράδοξο είναι πως οι Ισραηλινοί είτε θα τερματίσουν στην κορυφή του γκρουπ είτε θα καταλήξουν τέταρτοι. Όλα θα κριθούν στον αγώνα με τη Σλοβενία. Με νίκη θα ευνοηθούν σε μια πιθανή τριπλή ισοβαθμία, εκτός κι αν Γάλλοι ή Πολωνοί «αυτοκτονήσουν». Με ήττα ωστόσο θα μείνουν πίσω από τον Ντόντσιτς και την παρέα του.

Οι πιθανοί αντίπαλοι στα προημιτελικά για την Εθνική

Δεδομένα θα ήθελε να τερματίσει στην πρώτη θέση, αφού αυτό το μονοπάτι θα της άνοιγε το δρόμο για την τετράδα. Σε αυτό το σενάριο στους «16» θα αντιμετωπίσει τον τέταρτο του Δ’ ομίλου και στη συνέχεια τον νικητή του ζευγαριού Λιθουανία – Λετονία.

Από την άλλη, η δεύτερη θέση θα την στείλει στα προημιτελικά πάνω στη Γερμανία, η τρίτη στην Τουρκία και η τέταρτη στη Σερβία. Όπως γίνεται εύκολα αντιληπτό η πρωτιά παρέχει πιο εύκολο μονοπάτι, όσο κι αν ο Βασίλης Σπανούλης θέλει οι παίκτες του να κοιτούν κάθε ματς ξεχωριστά.

Οι διασταυρώσεις στη νοκ άουτ φάση του Eurobasket

Το πρόγραμμα της 9ης ημέρας

Εθνική: Το πρόγραμμα της τελευταίας αγωνιστικής στον όμιλό της

15:00 Βοσνία – Γεωργία

18:15 Ιταλία – Κύπρος

21:30 Ισπανία – Ελλάδα

Η βαθμολογία στον όμιλο της Εθνικής

Ελλάδα 3-1 (+74)

Ιταλία 3-1 (+28)

Ισπανία 2-2 (+47)

Γεωργία 2-2 (-11)

Βοσνία 2-2 (-8)

Κύπρος 0-4 (-130)

Δ’ όμιλος

15:00 Γαλλία – Ισλανδία

18:00 Ισραήλ – Σλοβενία

21:30 Πολωνία – Βέλγιο

Η βαθμολογία