Διαψεύδει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος την δήλωση του προέδρου της Κύπρου ξεκαθαρίζοντας ότι δεν υπήρξε οποιαδήποτε όχληση από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για το θέμα του καλωδίου Ελλάδας – Κύπρου ενώ όπως είπε ο Παύλος Μαρινάκης η Αθήνα θα ζητήσει περαιτέρω ενημέρωση από την Κυπριακή Δημοκρατία.

Υπενθυμίζεται πως χθες, ο Νίκος Χριστοδουλίδης, είπε «ότι η Νομική Υπηρεσία ενημερώθηκε από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ότι μετά από διάφορες καταγγελίες που έγιναν εδώ και καιρό και έχουν διερευνηθεί αποφάσισε να ανοίξει υπόθεση διερεύνησης για ενδεχόμενα ποινικά αδικήματα σε σχέση με το συγκεκριμένο έργο», προκαλώντας την αντίδραση της Αθήνας. Νωρίτερα, είχε προηγηθεί η δήλωση του Κύπριου υπουργού Οικονομικών που άνοιξε τους ασκούς του Αιόλου.

Ο Παύλος Μαρινάκης, έκανε λόγο για αμφίσημα μηνύματα από την Κυπριακή πλευρά. Όπως έχει υπογραμμίσει και ο πρωθυπουργός στο παρελθόν, σύμφωνα με τον κ. Μαρινάκη, μια σημαντική διάσταση στο θέμα αυτό είναι ο επιμερισμός του κόστους. «Δεν νομίζω ότι υπάρχει κανείς που πιστεύει ή προτείνει πως πρέπει να πληρωθεί από τον Έλληνα φορολογούμενο. Δεν μπορούμε να το προσπεράσουμε αυτό».

Ο κ. Μαρινάκης, τόνισε επιπλέον ότι το έργο, που χρηματοδοτείται μερικώς από την Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι μείζονος σημασίας ιδιαιτέρως για την Κύπρο γιατί αίρει την ενεργειακή απομόνωσή της. «Θέλουμε το έργο και θέλουμε τη συνέχιση του», είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

Newsletter Η ιστορική στήλη του Βήματος στο inbox σου Γίνε μέλος του καθημερινού newsletter που αποκαλύπτει όσα συμβαίνουν στο πολιτικό παρασκήνιο και απόκτησε πρόσβαση σε αποκλειστικό περιεχόμενο. ΕΓΓΡΑΦΗ

Καταλήγοντας, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος υπογράμμισε πως τις δύο χώρες τις συνδέουν στενότατοι δεσμοί και θέλησε να ξεκαθαρίσει ότι για τα μεγάλα εθνικά θέματα, οι Κυπριακές θέσεις είναι και ελληνικές θέσεις.

ΔΕΘ και Τσίπρας

Εν αναμονή της αυριανής τοποθέτησης του Αλέξη Τσίπρα που φημολογείται ότι θα ασκήσει κριτική στην κυβέρνηση, ο Παύλος Μαρινάκης κλήθηκε να απαντήσει για αν θα υπάρξει σχολιασμός από τον πρωθυπουργό. Ο κ. Μαρινάκης είπε ότι ο πρωθυπουργός θα απευθυνθεί το Σάββατο στους πολίτες και στην κοινωνία για όσα έχουν γίνεις ήμερα αλλά κυρίως για το παρόν και το μέλλον. «Δεν νομίζω ότι υπάρχει χώρος και χρόνος και δεν νομίζω ότι θα ήταν χρήσιμο για την κοινωνία να μιλήσουμε για το χθες. Το χθές έχει κριθεί στις βουλευτικές εκλογές και από την στάση των ψηφοφόρων καθώς και από την ίδια την ιστορία», είπε αιχμηρά.

Αναλυτικά η εισαγωγική τοποθέτηση του Παύλου Μαρινάκη:

Η αντιμετώπιση της εγκληματικότητας και της κάθε μορφής παραβατικότητας είναι ένα διαρκές, καθημερινό στοίχημα. Θα ήταν αφελές και ουτοπικό να πει κανείς ότι μπορεί να εξαλειφθεί εντελώς, ωστόσο μπορεί να μειωθεί δραστικά. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, πιστή στις προεκλογικές της δεσμεύσεις μετατρέπει το «νομιμότητα παντού» από κούφια υπόσχεση σε πολιτική με αποτέλεσμα. Αποδεικνύοντας ότι με πολιτική βούληση και σχέδιο παράγει απτά αποτελέσματα καταφέρνοντας να ενισχύσει το αίσθημα ασφάλειας και δικαίου μεταξύ των πολιτών.

Θυμίζω ότι τα τελευταία χρόνια επί των ημερών μας:

Για πρώτη φορά εφαρμόστηκε ο νόμος για την αθλητική βία και εξέλιπαν σε σημαντικό βαθμό τα φαινόμενα που βλέπαμε να μαστίζουν τα γήπεδά μας για δεκαετίες, ενώ από την αρχή του χρόνου έχουν γίνει 139 συλλήψεις.

Φέτος, ξεκινά η ακαδημαϊκή χρονιά στα δημόσια Πανεπιστήμιά μας χωρίς καμία ενεργή κατάληψη καθώς εκκενώσαμε δεκάδες κατειλημμένους χώρους.

Εξαρθρώθηκαν κυκλώματα σε εφορίες, σε φυλακές, σε πολεοδομίες, νοθείας και λαθρεμπορίας καυσίμων.

Μόνο από την αρχή του παρόντος έτους έως σήμερα έχουν εξαρθρωθεί 77 εγκληματικές οργανώσεις από την Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος που αφορούσαν κυρίως στη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών, στη διάπραξη απατών, κλοπών, ληστειών, εκβιάσεων, εμπορίας ανθρώπων, αδικημάτων λαθρεμπορίου, αρχαιοκαπηλίας, παράνομης διακίνησης ορμονικών ουσιών και διευκόλυνσης εισόδου/εξόδου μεταναστών. Συνελήφθησαν συνολικά 842 δράστες.

Εφαρμόστηκε νέος νόμος για την προστασία ανηλίκων από καπνικά προϊόντα και αλκοόλ. Από τον Ιούλιο μέχρι και τις 31 Αυγούστου, από υπηρεσίες της Αστυνομίας πραγματοποιήθηκαν πανελλαδικά, 14.112 έλεγχοι και σε συνεργασία με άλλους συναρμόδιους φορείς, 78 έλεγχοι. Από αυτούς, προέκυψαν 99 παραβάσεις και σχηματίστηκαν οι σχετικές δικογραφίες, ενώ έγιναν 94 συλλήψεις και βεβαιώθηκαν 70 πρόστιμα.

Σε επιχειρήσεις της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος στη Δυτική Αττική από τον Ιούνιο έως και τον Αύγουστο, εξαρθρώθηκαν 5 εγκληματικές οργανώσεις, εξιχνιάστηκαν 25 υποθέσεις, εντοπίστηκαν 83 κατηγορούμενοι και συνελήφθησαν 71 δράστες, ενώ κατασχέθηκαν πάνω από 100.000 ευρώ, 16 αυτοκίνητα, κοσμήματα, όπλα και ναρκωτικές ουσίες.

Από τον Ιανουάριο έως τον Ιούλιο του 2025 καταγράφηκαν 13.285 περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας, έγιναν 8.443 συλλήψεις, σε υποθέσεις που αφορούν σε 15.422 θύματα και 13.608 δράστες.

Η κυβέρνηση δημιούργησε το panic button για γυναίκες και ανηλίκους, θύματα ενδοοικογενειακής βίας στο οποίο έχουν σταλεί 644 μηνύματα ενεργοποίησης.

Συνολικά οι δικαιούχοι του panic button είναι 13.144 από τον Ιανουάριο μέχρι τον Ιούλιο και οι εγγραφές στο panic button 3.732.

Παραβατικοί και εγκληματίες υπήρχαν, υπάρχουν και θα συνεχίσουν, δυστυχώς, υπάρχουν. Πλέον, όμως γνωρίζουν, ότι υπάρχει ένα κράτος που εφαρμόζει απαρέγκλιτα τον νόμο.

Υπερψηφίστηκε το νομοσχέδιο του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου για την αναμόρφωση του πλαισίου επιστροφών και την αντιμετώπιση της παράνομης μετανάστευσης. Βάσει αυτού, μεταξύ άλλων:

-Ενισχύονται τα εργαλεία της Πολιτείας για την αντιμετώπιση της παράνομης μετανάστευσης, την αποτροπή καταχρήσεων στο σύστημα ασύλου και τη διευκόλυνση των επιστροφών πολιτών τρίτων χωρών.

-Εισάγεται η ποινικοποίηση της παράνομης παραμονής στη χώρα, με ποινή φυλάκισης 2 έως 5 έτη και ελάχιστο πρόστιμο 5.000 ευρώ.

-Καταργείται η δυνατότητα νομιμοποίησης μέσω μακροχρόνιας παράνομης διαμονής 7 ετών και περιορίζονται οι μεταγενέστερες αιτήσεις διεθνούς προστασίας, με στόχο την αποτροπή καταχρηστικών πρακτικών.

-Προβλέπεται η δυνατότητα διοικητικής κράτησης έως και 24 μήνες, χωρίς ανασταλτικό αποτέλεσμα από την υποβολή αντιρρήσεων.

-Συντομεύεται η προθεσμία για οικειοθελή αναχώρηση σε 14 ημέρες, με δυνατότητα ηλεκτρονικής επιτήρησης

-Διευρύνεται η έννοια της «χώρας επιστροφής», ώστε να περιλαμβάνει όχι μόνο τη χώρα συνήθους διαμονής, αλλά και την ασφαλή τρίτη χώρα και την πρώτη χώρα ασύλου, εφόσον η αίτηση απορριφθεί ως απαράδεκτη.

-Επικαιροποιούνται τα κριτήρια κινδύνου διαφυγής. Γίνονται πιο αντικειμενικά και αυστηρά.

-Καθιερώνεται υποχρεωτικός λόγος απαγόρευσης εισόδου σε περίπτωση κινδύνου για τη δημόσια τάξη, την εθνική ασφάλεια ή τη δημόσια υγεία.

Τα μέχρι τώρα αποτελέσματα των πολιτικών μας έχουν αποδείξει ότι βρισκόμαστε στη σωστή κατεύθυνση καθώς, παρά την πίεση των προηγούμενων μηνών από την Βόρεια Αφρική οι ροές, ειδικά προς την Κρήτη έχουν μειωθεί. Τον Αύγουστο στην Κρήτη καταγράφηκαν 689 αφίξεις έναντι 3.624 τον Ιούλιο, εκ των οποίων οι 2.642 σημειώθηκαν μόλις την πρώτη εβδομάδα, πριν τεθεί σε ισχύ η τροπολογία για την αναστολή ασύλου. Η Ελλάδα θα συνεχίσει να εφαρμόζει μια αυστηρή αλλά δίκαιη εθνική μεταναστευτική πολιτική που θα προστατεύει τα σύνορά της, προς όφελος των πολιτών με σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα και το Διεθνές Δίκαιο.

—-

Ιστορικό ρεκόρ καταγράφεται στην απασχόληση το πρώτο επτάμηνο του 2025. Συγκεκριμένα, το θετικό, κατά 319.843 θέσεις εργασίας, ισοζύγιο προσλήψεων – αποχωρήσεων, σύμφωνα με τα στοιχεία του Πληροφοριακού Συστήματος «ΕΡΓΑΝΗ», αποτελεί την υψηλότερη επίδοση στο ισοζύγιο μισθωτής εργασίας πρώτου επταμήνου από το 2001, που ξεκίνησε η καταγραφή των συγκεκριμένων στοιχείων.

Μάλιστα ξεπέρασε ακόμη και το ρεκόρ του αντίστοιχου επταμήνου του 2024, που ήταν 304.229 θέσεις εργασίας.

Παράλληλα, στο πρώτο 7μηνο του 2025 οι καταγεγραμμένες υπερωρίες στους κλάδους ένταξης της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας εμφανίζονται κατά 80% αυξημένες, σε σχέση με το αντίστοιχο επτάμηνο του 2024.

Έχουν, ήδη, καταγραφεί περισσότερες από 3,5 εκατομμύρια υπερωρίες εντός του 2025, αριθμός αυξημένος κατά 1,5 εκατομμύριο ώρες συγκριτικά με το αντίστοιχο 7μηνο του 2024.

Η υψηλότερη αύξηση καταγεγραμμένων υπερωριών παρουσιάζεται -και πάλι- στον κλάδο του τουρισμού, +728% σε 7μηνιαία βάση και ακολουθεί ο κλάδος της εστίασης, με αύξηση +301%.

Η ψηφιακή κάρτα εργασίας δεν αποτελεί απλώς ένα τεχνολογικό εργαλείο, αλλά προστατεύει αποτελεσματικά τους εργαζόμενους και εξασφαλίζει την διαφάνεια στην αγορά εργασίας.

– – – –

Ολοκληρώθηκε πριν από τον συμβατικό χρόνο η εγκατάσταση του συστήματος αυτόματης πέδησης τρένων ETCS σε 100 αμαξοστοιχίες, οι οποίες έχουν πλέον αναταγμένο – ανακαινισμένο ETCS on board (επί συρμού).

Τον Αύγουστο ολοκληρώθηκαν 6 trial runs, δηλαδή δοκιμαστικές λειτουργίες, στους 6 τύπους μηχανών που λειτουργούν αυτήν τη στιγμή στον στόλο όλου του δικτύου.

Η πρώτη πράξη του νέου Διευθύνοντος Συμβούλου του ΟΣΕ ήταν να στείλει επιστολή στην Hellenic Train ότι πρέπει να ορίσει άμεσα ημερομηνίες εκπαίδευσης των μηχανοδηγών στο ETCS, ώστε κάθε μηχανοδηγός να μπορεί να ενεργοποιεί το σύστημα και να φρενάρει το τρένο αυτόματα όταν παραβιάζεται ένας κανόνας.

Μια σειρά μέτρων προς όφελος των καταναλωτών εξήγγειλε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος.

Καταρχάς, το μέτρο της απαγόρευσης προσφορών για τρεις μήνες από σούπερ μάρκετ εφόσον έχει προηγηθεί ανατίμηση προϊόντων, θα καταστεί μόνιμο.

Επιπρόσθετα, ο κ. Θεοδωρικάκος έλαβε τη δέσμευση από τους εκπροσώπους των σούπερ μάρκετ -όπως είχε συμβεί και πέρυσι- ότι θα υπάρξουν μειώσεις σε περίπου 1.000 βασικά προϊόντα για τους καταναλωτές.

Παράλληλα, μέσα στον Οκτώβριο θα νομοθετηθεί η ίδρυση της νέας ανεξάρτητης Αρχής Προστασίας του Καταναλωτή και Εποπτείας της Αγοράς, που θα ενοποιήσει όλους τους υφιστάμενους ελεγκτικούς μηχανισμούς και θα διασφαλίσει την αποτελεσματική λειτουργία της αγοράς.

Προσεχώς, το Υπουργείο Ανάπτυξης θα παρουσιάσει έναν ενιαίο κώδικα για τις εμπορικές συναλλαγές, ώστε να μην υπάρχουν αλληλοκαλύψεις και προβλήματα στην εφαρμογή της σχετικής νομοθεσίας.

Από εκεί και πέρα, στο μέτωπο των επενδύσεων ανακτώνται -κατόπιν εντολής του Υπουργού Ανάπτυξης Τάκη Θεοδωρικάκου- 55 εκατ. ευρώ από επενδυτικά σχέδια που είχαν ενταχθεί σε παλαιούς αναπτυξιακούς νόμους, αλλά δεν είχαν ολοκληρωθεί.

– – – –

Σε μία πολύ σημαντική πρωτοβουλία ενίσχυσης του ερασιτεχνικού αθλητισμού προχωρά η Κυβέρνηση καθώς, αποφασίστηκε η ετήσια επιπρόσθετη χρηματοδότηση, ύψους 2,1 εκατ. ευρώ, στο ποσό που, ήδη, αφορά στην ενίσχυση και των 63 αθλητικών Ομοσπονδιών, για τις εθνικές ομάδες τυπικών αθλητών και ΑμεΑ, μέσω της φορολόγησης των κερδών των παικτών τυχερών παιγνίων.

Σημειώνεται πως, συνολικά, στον επαγγελματικό και ερασιτεχνικό αθλητισμό διανέμονται από το 2022 ως σήμερα, στις αρχές κάθε έτους, 66 εκατ. ευρώ από τον μηχανισμό του στοιχήματος. Εξ’ αυτών αναλογούν 9,5 εκατ. ευρώ, αποκλειστικά για τις εθνικές ομάδες κάθε αθλήματος και κάθε ηλικιακής κατηγορίας.

Με την επιπρόσθετη ετήσια χρηματοδότηση οι Ομοσπονδίες δεν θα επιβαρύνονται, πλέον, με τα έξοδα προπόνησης. Παράλληλα, τα Εθνικά Αθλητικά Κέντρα δεν θα απωλέσουν ζωτικά έσοδα λειτουργίας τους.

– – – –

Το Σάββατο 6 Σεπτεμβρίου ο Πρωθυπουργός θα πραγματοποιήσει την εναρκτήρια ομιλία του στο «Βελλίδειο Συνεδριακό Κέντρο» στην τελετή εγκαινίων της 89ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης και την Κυριακή 7 Σεπτεμβρίου θα παραχωρήσει την καθιερωμένη Συνέντευξη Τύπου.