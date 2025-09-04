ΤΟ ΒΗΜΑ logo

GIORGIO ARMANI

Giorgio Armani- H αυτοκρατορία που χτίστηκε με κόπο και η κληρονομιά στη μόδα

Giorgio Armani- H αυτοκρατορία που χτίστηκε με κόπο και η κληρονομιά στη μόδα 1
Photo by Stephane Cardinale - Corbis/Corbis via Getty Images

Ο Giorgio Armani, που μόλις έφυγε από τη ζωή στα 91 του χρόνια, δίδασκε πάντα ότι με επιμονή και όραμα, μπορούμε να πετύχουμε το αδύνατο και να αφήσουμε ένα διαρκές αποτύπωμα στον κόσμο.

ΑΠΟ ΜΑΡΘΑ ΚΟΥΜΠΑΝΗ

Ο Giorgio Armani δεν υπήρξε απλώς ένας σχεδιαστής μόδας – ήταν μια εμβληματική φιγούρα, ένας καλλιτέχνης και ένας επιχειρηματίας που μετέτρεψε το όνομά του σε μια παγκόσμια αυτοκρατορία. Σήμερα, αφήνει πιο φτωχό τον κόσμο της μόδας καθώς έφυγε από τη ζωή στα 91 του χρόνια, και δεν μπορούμε παρά να εκφράσουμε την απέραντη εκτίμηση, τον θαυμασμό και τον σεβασμό μας για αυτόν τον εξαιρετικό σχεδιαστή και άνθρωπο που σε όλη του την πορεία παρέμεινε ταπεινός και που άλλαξε για πάντα τη βιομηχανία της μόδας.

Η πορεία του Giorgio Armani υπήρξε μια εκπληκτική ιστορία αφοσίωσης και πάθους. Γεννημένος στις 11 Ιουλίου 1934 στην Piacenza της Ιταλίας, ο Armani άρχισε την καριέρα του ως διακοσμητής βιτρίνας. Η ταπεινή του αρχή δεν εμπόδισε την αναδυόμενη μεγαλοφυΐα του. Με την εντυπωσιακή του αίσθηση για τα υφάσματα και το στιλ, εργάστηκε για τον οίκο Nino Cerruti, όπου έθεσε τα θεμέλια για την επερχόμενη επιτυχία.

Το 1975, ίδρυσε την εταιρεία Giorgio Armani S.p.A., μαζί με τον σύντροφό του, Ιταλό αρχιτέκτονα Sergio Galeotti. Από την πρώτη του κιόλας συλλογή ανδρικών ενδυμάτων, ξεχώρισε για την καινοτόμο χρήση ελαφρύτερων υφασμάτων και την αδόμητη κατασκευή, προκαλώντας τα κατεστημένα της εποχής και εισάγοντας ένα νέο επίπεδο κομψότητας. Αυτή η επαναστατική προσέγγιση τού χάρισε το προσωνύμιο "King of Blazer".

Giorgio Armani- H αυτοκρατορία που χτίστηκε με κόπο και η κληρονομιά στη μόδα 2

Photo by Fairchild Archive/Penske Media via Getty Images

Η επιτυχία του Armani δεν περιορίστηκε μόνο στην ανδρική μόδα. Το 1976, παρουσίασε την πρώτη του γυναικεία συλλογή, κερδίζοντας τις καρδιές των γυναικών με την αβίαστη κομψότητα και τη διαχρονική φινέτσα των σχεδίων του. Κατά τη δεκαετία του 1980, η δημοτικότητά του απογειώθηκε, με το στιλ "power suit" να γίνεται σύμβολο επιτυχίας και δυναμισμού χάρη στην ταινία "American Gigolo" για την οποία σχεδίασε τα περισσότερα κοστούμια.

Ο Giorgio Armani ήταν ένας πρωτοπόρος, ένας οραματιστής που δεν δίστασε να σπάσει τους κανόνες. Ήταν ο πρώτος που έκανε livestreaming μια πασαρέλα μόδας, δίνοντας τη δυνατότητα σε εκατομμύρια ανθρώπους να απολαύσουν τις δημιουργίες του σε πραγματικό χρόνο. Ήταν επίσης ο πρώτος σχεδιαστής που απαγόρευσε σε μοντέλα με χαμηλό Δείκτη Μάζας Σώματος να περπατήσουν στα shows του, θέτοντας νέα πρότυπα για την υγεία και την ασφάλεια στη βιομηχανία της μόδας.

Το όραμά του δεν περιορίστηκε μόνο στα ρούχα. Ο Armani δημιούργησε μια ολοκληρωμένη επιχειρηματική στρατηγική που περιλάμβανε αξεσουάρ, καλλυντικά, αρώματα και έπιπλα. Το brand του επεκτάθηκε σε ξενοδοχεία και εστιατόρια, δημιουργώντας μια πραγματική lifestyle αυτοκρατορία. Σήμερα, η Giorgio Armani S.p.A παραμένει ένα από τα λίγα κορυφαία ιταλικά εμπορικά σήματα που διατηρούν την ανεξαρτησία τους, με περισσότερα από 500 καταστήματα παγκοσμίως.

Ο Armani ήταν ένας ζωντανός θρύλος, τιμημένος από την ιταλική κυβέρνηση για την προώθηση της ιταλικής δεξιοτεχνίας. Είχε λάβει τον τίτλο του Commendatore dell’Ordine al Merito della Repubblica και του Grand’Ufficiale dell’Ordine al Merito della Repubblica, ενώ το 2008 τιμήθηκε με το μετάλλιο της Λεγεώνας της Τιμής. Αυτές οι διακρίσεις αναγνωρίζουν τη συμβολή του στην προώθηση της ιταλικής μόδας και πολιτιστικής κληρονομιάς σε παγκόσμιο επίπεδο. Επιπλέον, είχε λάβει επίτιμα διδακτορικά και πτυχία από το Royal College of Art και το Central Saint Martins στο Λονδίνο και την Accademia di Brera στο Μιλάνο.

Giorgio Armani- H αυτοκρατορία που χτίστηκε με κόπο και η κληρονομιά στη μόδα 3

Photo by Marc Piasecki/WireImage

Η φιλοσοφία του Armani για τη μόδα ήταν βαθιά και ουσιαστική. «Το στιλ για μένα είναι μια διάθεση που μπορεί να εφαρμοστεί σε όλα. Πάντα πίστευα ότι η μόδα είναι κάτι περισσότερο από απλά ρούχα: είναι ένας τρόπος ύπαρξης», είχε δηλώσει. Αυτή η προσέγγιση τον οδήγησε να επεκτείνει το όραμά του σε διάφορους τομείς, πάντα με στόχο τη δημιουργία κάτι χρήσιμου και ανθεκτικού.

Το ήθος και η κοινωνική ευθύνη ήταν στοιχεία που τον χαρακτήριζαν. Το 2020, ακύρωσε το σόου για την κολεξιόν φθινοπώρου/χειμώνα λόγω της εξάπλωσης του κοροναϊού, δίνοντας προτεραιότητα στην υγεία πάνω από τις εμπορικές πιέσεις. Συνόδευσε την απόφασή του με δωρεές άνω των 2,2 εκατομμυρίων δολαρίων σε νοσοκομεία και το Τμήμα Πολιτικής Προστασίας της Ιταλίας, δείχνοντας την αφοσίωσή του στην κοινωνία και την ευημερία της.

Ο Giorgio Armani ήταν ένας φάρος κομψότητας, καινοτομίας και ανθρωπιάς. Παρά το τελευταίο αντίο θα συνεχίζει να εμπνέει και να δείχνει πως η σκληρή δουλειά, το πάθος και η αφοσίωση μπορούν να οδηγήσουν στην κορυφή. Ο Giorgio Armani δίδασκε πάντα ότι με επιμονή και όραμα, μπορούμε να πετύχουμε το αδύνατο και να αφήσουμε ένα διαρκές αποτύπωμα στον κόσμο.

RECOMMENDED

PODCAST

Beach, please. Διακοπές με παιδιά

Στο τελευταίο επεισόδιο της σεζόν, η Ειρήνη Ζουρνατζή και η Έλενα Πάκου καταγράφουν το... backstage των οικογενειακών διακοπών: την προετοιμασία, το χάος αλλά και τα μικρά μυστικά που κάνουν τις διακοπές με παιδιά λίγο πιο ανέμελες.

ΑΚΟΥΣΕ ΤΟ

READ NEXT

NEWS

MORE

LATEST STORIES

READ MORE

CLOSE

©2025 MORE MEDIA. ALL RIGHTS RESERVED.

ΑΠΟΡΡΗΤΟ