Giorgio Armani- H αυτοκρατορία που χτίστηκε με κόπο και η κληρονομιά στη μόδα

Ο Giorgio Armani ήταν ένας πρωτοπόρος, ένας οραματιστής που δεν δίστασε να σπάσει τους κανόνες. Ήταν ο πρώτος που έκανε livestreaming μια πασαρέλα μόδας, δίνοντας τη δυνατότητα σε εκατομμύρια ανθρώπους να απολαύσουν τις δημιουργίες του σε πραγματικό χρόνο. Ήταν επίσης ο πρώτος σχεδιαστής που απαγόρευσε σε μοντέλα με χαμηλό Δείκτη Μάζας Σώματος να περπατήσουν στα shows του, θέτοντας νέα πρότυπα για την υγεία και την ασφάλεια στη βιομηχανία της μόδας.

Το όραμά του δεν περιορίστηκε μόνο στα ρούχα. Ο Armani δημιούργησε μια ολοκληρωμένη επιχειρηματική στρατηγική που περιλάμβανε αξεσουάρ, καλλυντικά, αρώματα και έπιπλα. Το brand του επεκτάθηκε σε ξενοδοχεία και εστιατόρια, δημιουργώντας μια πραγματική lifestyle αυτοκρατορία. Σήμερα, η Giorgio Armani S.p.A παραμένει ένα από τα λίγα κορυφαία ιταλικά εμπορικά σήματα που διατηρούν την ανεξαρτησία τους, με περισσότερα από 500 καταστήματα παγκοσμίως.

Ο Armani ήταν ένας ζωντανός θρύλος, τιμημένος από την ιταλική κυβέρνηση για την προώθηση της ιταλικής δεξιοτεχνίας. Είχε λάβει τον τίτλο του Commendatore dell’Ordine al Merito della Repubblica και του Grand’Ufficiale dell’Ordine al Merito della Repubblica, ενώ το 2008 τιμήθηκε με το μετάλλιο της Λεγεώνας της Τιμής. Αυτές οι διακρίσεις αναγνωρίζουν τη συμβολή του στην προώθηση της ιταλικής μόδας και πολιτιστικής κληρονομιάς σε παγκόσμιο επίπεδο. Επιπλέον, είχε λάβει επίτιμα διδακτορικά και πτυχία από το Royal College of Art και το Central Saint Martins στο Λονδίνο και την Accademia di Brera στο Μιλάνο.

Η φιλοσοφία του Armani για τη μόδα ήταν βαθιά και ουσιαστική. «Το στιλ για μένα είναι μια διάθεση που μπορεί να εφαρμοστεί σε όλα. Πάντα πίστευα ότι η μόδα είναι κάτι περισσότερο από απλά ρούχα: είναι ένας τρόπος ύπαρξης», είχε δηλώσει. Αυτή η προσέγγιση τον οδήγησε να επεκτείνει το όραμά του σε διάφορους τομείς, πάντα με στόχο τη δημιουργία κάτι χρήσιμου και ανθεκτικού.

Το ήθος και η κοινωνική ευθύνη ήταν στοιχεία που τον χαρακτήριζαν. Το 2020, ακύρωσε το σόου για την κολεξιόν φθινοπώρου/χειμώνα λόγω της εξάπλωσης του κοροναϊού, δίνοντας προτεραιότητα στην υγεία πάνω από τις εμπορικές πιέσεις. Συνόδευσε την απόφασή του με δωρεές άνω των 2,2 εκατομμυρίων δολαρίων σε νοσοκομεία και το Τμήμα Πολιτικής Προστασίας της Ιταλίας, δείχνοντας την αφοσίωσή του στην κοινωνία και την ευημερία της.

Ο Giorgio Armani ήταν ένας φάρος κομψότητας, καινοτομίας και ανθρωπιάς. Παρά το τελευταίο αντίο θα συνεχίζει να εμπνέει και να δείχνει πως η σκληρή δουλειά, το πάθος και η αφοσίωση μπορούν να οδηγήσουν στην κορυφή. Ο Giorgio Armani δίδασκε πάντα ότι με επιμονή και όραμα, μπορούμε να πετύχουμε το αδύνατο και να αφήσουμε ένα διαρκές αποτύπωμα στον κόσμο.