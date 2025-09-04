Με τους ηγέτες της Συμμαχίας των Προθύμων να έχουν μαζευτεί στο Παρίσι -όσοι δεν συμμετέχουν με τηλεδιάσκεψη- για να οριστικοποιήσουν τις εγγυήσεις ασφαλείας που θα παρέχουν στην Ουκρανία μετά από την διευθέτηση του πολέμου, το παιχνίδι των δηλώσεων, αλλά και των απειλών από τη Ρωσία έχει ανάψει.

Οριστικοποίηση των εγγυήσεων ασφαλείας χωρίς τη Ρωσία

Ανοίγοντας την συνάντηση, ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμμανουέλ Μακρόν, δήλωσε πως οι ηγέτες συναντούνται για να «οριστικοποιήσουν τις ισχυρές εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία πατώντας πάνω στην δουλειά που έχει γίνει τις τελευταίες εβδομάδες». Μετά από αυτή την λιτή δήλωση ο Μακρόν ζήτησε από τους δημοσιογράφους να αποχωρήσουν από τον χώρο.

Νωρίτερα και επ αφορμής της συζήτησης στο Παρίσι, ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε, ξεκαθάρισε ότι «δεν εναπόκειται στην Ρωσία να αποφασίσει για το αν μπορούν ή όχι δυτικοί στρατιώτες να έχουν παρουσία στην Ουκρανία». Όπως δήλωσε: «Η Ρωσία δεν έχει καμία σχέση με αυτό. Η Ουκρανία είναι ένα κυρίαρχο έθνος. Αν η Ουκρανία θέλει να έχει δυνάμεις εγγύησης ασφάλειας στην Ουκρανία για να υποστηρίξει τη συμφωνία ειρήνης, αυτό είναι δική της απόφαση. Κανείς άλλος δεν μπορεί να αποφασίσει για αυτό».

Έντονες αντιδράσεις από Μόσχα

Είχε προηγηθεί εκ νέου προειδοποίηση από την Μόσχα δια στόματος της εκπροσώπου του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών Μαρίας Ζαχάροβα ότι οποιαδήποτε «ξένη επέμβαση» στην Ουκρανία, υπό «οποιαδήποτε μορφή» είναι εκτός συζήτησης για την Ρωσία. Όπως υποστήριξε: «Αυτές δεν είναι εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία, είναι εγγυήσεις κινδύνου για την ευρωπαϊκή ήπειρο».

Γαλλία και Βρετανία συμπροεδρεύουν της Συμμαχίας και έχουν αναλάβει σε σημαντικό βαθμό όχι μόνο την συζήτηση για τις εγγυήσεις ασφαλείας, αλλά συνολικά το σχεδιασμό για την υποστήριξη της Ουκρανίας, μετά από την σχετική αποστασιοποίηση των ΗΠΑ από την ενεργή βοήθεια.

Για αυτόν ακριβώς τον λόγο έχουν δεχθεί σκληρή κριτική από την πλευρά της Ρωσίας, ενώ η αποκάλυψη του Βρετανού υπουργού Άμυνας Τζον Χίλι, ότι η στρατιωτική υποστήριξη προς την Ουκρανία αξίας περίπου ενός δισεκατομμυρίου λιρών καλύφθηκε εν μέρει από παγωμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία, προκάλεσε την έκρηξη του αντιπροέδρου του Συμβουλίου Ασφαλείας της Ρωσίας, Ντιμίτρι Μεντβέντεφ.

Ο Μεντβέντεφ σε ανάρτηση του στο Telegram υποστήριξε ότι: «Δεδομένου ότι τα χρήματα δεν μπορούν να ανακτηθούν στο δικαστήριο για προφανείς λόγους, η χώρας μας έχει μόνο έναν τρόπο να πάρει πίσω τα τιμαλφή: Νατα πάρει πίσω σε είδος. Δηλαδή σε ουκρανική γη και σε άλλη ακίνητη και κινητή περιουσία που βρίσκεται εκεί. Η Ρωσία θα απαντήσει σε οποιαδήποτε παράνομη κατάσχεση δεσμυεμένων ρωσικών κεφαλαίων ή κερδών, κατάσχοντας τα τιμαλφή του Βρετανικού Στέμματος, συμπεριλαμβανομένων βρετανικών ιδιοκτησιών στη Ρωσία».

Ο Τραμπ παρακολουθεί τις εξελίξεις και συνεχίζει να πιέζει για λύση

Όσον αφορά στις συναντήσεις στο Παρίσι, οι ηγέτες που συμμετέχουν θα έχουν τηλεφωνική συνομιλία με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για ενημέρωση και συντονισμό, ενώ με ιδιαίτερο ενδιαφέρον αναμένεται και η συζήτηση που θα έχουν στο περιθώριο της συνάντησης ο ειδικός απεσταλμένος του Αμερικανού προέδρου, Στιβ Γουίτκοφ με τον πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Τα παραπάνω έρχονται σε συνέχεια των δηλώσεων Τραμπ πως παραμένει προσηλωμένος στην επιδίωξη μιας ειρηνευτικής συμφωνίας μεταξύ της Ρωσίας και της Ουκρανίας παρά την αυξανόμενη αβεβαιότητα για την προοπτική να υπάρξουν συνομιλίες ενώπιος ενωπίω μεταξύ του ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν και του ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

«Το παρακολουθώ, το βλέπω και μιλάω γι’ αυτό με τον Πρόεδρο Πούτιν και τον Πρόεδρο Ζελένσκι», δήλωσε ο Τραμπ σε τηλεφωνική συνέντευξή του χθες, Τετάρτη, στο CBS News. «Κάτι θα συμβεί, αλλά δεν είναι ακόμα έτοιμοι. Αλλά κάτι θα συμβεί. Θα το φέρουμε σε πέρας».

Ο Τραμπ είχε δηλώσει νωρίτερα χθες ότι σχεδιάζει να διεξαγάγει συνομιλίες σχετικά με τον πόλεμο στην Ουκρανία τις επόμενες ημέρες, αφού η σύνοδος κορυφής που πραγματοποίησε με τον Πούτιν τον Αύγουστο στην Αλάσκα δεν έφερε αποτέλεσμα. Αξιωματούχος του Λευκού Οίκου είπε πως ο Τραμπ αναμένεται να μιλήσει σήμερα τηλεφωνικά με τον Ζελένσκι.

Ο Πούτιν δήλωσε επίσης χθες ότι είναι έτοιμος να συναντηθεί με τον Ζελένσκι, αν ο ουκρανός πρόεδρος έρθει στη Μόσχα, πρόσθεσε όμως ότι οποιαδήποτε τέτοια συνάντηση πρέπει να είναι καλά προετοιμασμένη και να οδηγήσει σε απτά αποτελέσματα. Ο υπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας απέρριψε το ενδεχόμενο να είναι η Μόσχα ο τόπος μιας τέτοιας συνάντησης.

Ο Τραμπ δήλωσε στο CBS News ότι είναι δυσαρεστημένος με τη σφαγή ανάμεσα στη Ρωσία και την Ουκρανία, αλλά θα συνεχίσει να πιέζει για μια ειρηνευτική συμφωνία.

«Πιστεύω ότι θα το ξεκαθαρίσουμε. Ειλικρινά, αυτή της Ρωσίας πίστευα ότι θα ήταν από τις πιο εύκολες μεταξύ εκείνων (σ.σ.: των συγκρούσεων) που σταμάτησα, αλλά φαίνεται ότι είναι κάτι που είναι λίγο πιο δύσκολο από μερικές από τις άλλες», δήλωσε.

Τραμπ: «Οι επόμενες δύο εβδομάδες θα είναι κρίσιμες»

Ο Τραμπ δήλωσε επίσης χθες ότι παρακολούθησε την «ωραία τελετή» της Κίνας για την επέτειο του τέλους του Δεύτερου Παγκόσμιου Πολέμου, κατά την οποία ο Πούτιν βρέθηκε δίπλα στον κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ και τον βορειοκορεάτη ηγέτη Κιμ Γιονγκ Ουν.

«Καταλαβαίνω το λόγο που το έκαναν και ήλπιζαν ότι παρακολουθούσα και παρακολουθούσα», είπε ο Τραμπ στο CBS News. «Η σχέση μου με όλους αυτούς είναι πολύ καλή. Θα διαπιστώσουμε πόσο καλή είναι τις επόμενες μία ή δύο εβδομάδες».

Ο Τραμπ είχε δηλώσει την Τρίτη πως είναι «πολύ απογοητευμένος» από τον Πούτιν και σε ανάρτησή του στο Truth Social είχε γράψει ότι ο Σι, ο Πούτιν και ο Κιμ συνωμοτούν εναντίον των Ηνωμένων Πολιτειών.

Το Κρεμλίνο δήλωσε πως ο Πούτιν δεν συνωμοτεί εναντίον των Ηνωμένων Πολιτειών και πως ο Τραμπ ήταν ειρωνικός στο σχόλιό του.

Ο Πούτιν δήλωσε πως όλες οι χώρες, με τις οποίες η Ρωσία διεξήγαγε συνομιλίες στην Κίνα, υποστήριξαν τη ρωσοαμερικανική σύνοδο κορυφής που πραγματοποιήθηκε στην Αλάσκα και εξέφρασαν ελπίδες ότι οι συνομιλίες θα μπορούσαν να βοηθήσουν στον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.