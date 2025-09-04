Ολοκληρώθηκε η σύνοδος των ηγετών της «συμμαχίας των προθύμων» στο Παρίσι την Πέμπτη (04/09) για να διαμορφώσουν το περιεχόμενο των εγγυήσεων ασφαλείας για το Κίεβο, η οποία κατέληξε σε συμφωνία για τη στήριξη της Ουκρανίας στον πόλεμο κατά της Ρωσίας, καθώς οι συμμετέχοντες κατάφεραν να οριστικοποιήσουν το πλαίσιο των εγγυήσεων ασφαλείας αφήνοντας για το μέλλον.τις ακριβείς λεπτομέρειες του ρόλου της κάθε χώρας.

Συγκεκριμένα ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν έκανε γνωστή τη δέσμευση 26 χωρών να στείλουν στρατεύματα ή στρατιωτική υποστήριξη στην Ουκρανία στο πλαίσιο των εγγυήσεων ασφαλείας με τους ηγέτες να έχουν τηλεδιάσκεψη με τον Ντόναλντ Τραμπ.

Μάλιστα αποκάλυψε ότι η υποστήριξη των Ηνωμένων Πολιτειών για τις εγγυήσεις ασφαλείας της Ουκρανίας θα οριστικοποιηθεί μέσα στις επόμενες μέρες.

«Είχαμε τηλεφωνική συνομιλία με τον πρόεδρο Τραμπ (…). Τα συμπεράσματα αυτής της συνομιλίας είναι απλά: μέσα στις επόμενες μέρες, θα οριστικοποιήσουμε την αμερικανική υποστήριξη και αυτές τις εγγυήσεις ασφαλείας. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, όπως έχω πει, έχουν συμμετάσχει σε κάθε φάση της διαδικασίας» τόνισε ο Μακρόν σε δημοσιογράφους.

Από την πλευρά του ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι τόνισε ότι οι συμμετέχοντες συμφώνησαν στο πλαίσιο του σχεδίου εγγυήσεων ασφάλειας το οποίο περιλαμβάνει «συγκεκριμένα βήματα» και ότι τώρα οι ηγέτες αποφασίζουν τώρα ποια χώρα θα βοηθήσει σε ποιον τομέα, συμπεριλαμβανομένου του κυβερνοχώρου και της αεράμυνας.

Το μήνυμα προς τη Ρωσία

Ο Μακρόν ξεκίνησε τις δηλώσεις του λέγοντας ότι «το μήνυμά μας παραμένει ότι» η Ουκρανία είναι στο πλευρό της ειρήνης και η Ρωσία πρέπει να χαρακτηριστεί ως ο επιτιθέμενος.

Μάλιστα κατηγόρησε τη Μόσχα ότι προσπαθεί να καθυστερήσει την ειρηνευτική διαδικασία και να συνεχίσει να επιτίθεται στην Ουκρανία.

Αναφερόμενος στο θέμα των εγγυήσεων ασφαλείας είπε ότι οι εγγυήσεις είναι τώρα έτοιμες, διευκρινίζοντας τη στρατιωτική και πολιτική δέσμευση των 35 μελών, να παράσχουν στην Ουκρανία την υποστήριξη που χρειάζεται.

«Το βασικό επιχείρημα εδώ είναι ότι δεν υπάρχουν περιορισμοί για την άμυνα της Ουκρανίας», λέει, τονίζοντας την ανάγκη «αναγέννησης» του ουκρανικού στρατού για να «αντισταθεί» στις ρωσικές επιθέσεις και να τον αποτρέψει από το να σχεδιάσει μια άλλη επίθεση.

Αποκάλυψε ότι πολλές χώρες είναι έτοιμες να εμπλακούν «στην ξηρά, στη θάλασσα ή στον αέρα» για να «να διατηρήσουν την εκεχειρία μόλις εφαρμοστεί αλλά και να διατηρήσουν και να εγγυηθούν την ειρήνη».

Τι είπε στους Ευρωπαίους ο Τραμπ

Σύμφωνα με αξιωματούχο του Λευκού Οίκου ο Τραμπ είπε στους ηγέτες ότι η Ευρώπη πρέπει να σταματήσει να αγοράζει ρωσικό πετρέλαιο και να ασκήσει πίεση στην Κίνα, για να την τιμωρήσει για τη χρηματοδότηση των πολεμικών προσπαθειών της Ρωσίας.

Από την πλευρά του ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι έκανε ειδική μνεία στις προσπάθειες του Ντόναλντ Τραμπ για σταματήσει ο πόλεμος. Ο ίδιος επισήμανε ακόμη ότι ο Πούτιν έχει μέχρι στιγμής απορρίψει όλες τις εκκλήσεις για ειρηνευτικές συνομιλίες και «η συμπεριφορά του δείχνει ότι η άσκηση πίεσης σε αυτόν δεν λειτουργεί.

Ο Ζελένσκι είπε ότι ένας ισχυρός ουκρανικός στρατός είναι «το κεντρικό στοιχείο των εγγυήσεων ασφάλειας».