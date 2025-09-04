Η Αθήνα ετοιμάζεται να ανεβάσει στροφές την Παρασκευή 5 Σεπτεμβρίου 2025 στο ντεμπούτο του Get Busy στο PLEX Athens. Πρόκειται για ένα ολοκαίνουργιο πάρτι που φέρνει μαζί του φρέσκια ατμόσφαιρα και σύγχρονο ήχο, εμπνευσμένο από τις μουσικές σκηνές της Αφρικής, της Καραϊβικής και της Λατινικής Αμερικής.

Από τις 20:00 ως τις 03:00, η βραδιά θα ξεδιπλώνεται σαν μουσικό ταξίδι, ξεκινώντας με global grooves που ζεσταίνουν το κοινό και κορυφώνοντας με ηλεκτρονικά beats που υπόσχονται ασταμάτητο χορό.

Το κοινό θα ταξιδέψει με afrobeats, reggaeton, amapiano και baile-funk, σε μια βραδιά που εξελίσσεται από ζεστές global μελωδίες μέχρι εκρηκτική ηλεκτρονική ενέργεια.

Ο άνθρωπος πίσω από την ιδέα και η «παρέα» του

Ο DJ Kimon B, έζησε δέκα χρόνια ανάμεσα στο Ηνωμένο Βασίλειο και την Ολλανδία, όπου άντλησε έμπνευση από τη δυναμική club κουλτούρα και τις σκηνές που δίνουν βήμα στη διαφορετικότητα.

Από αυτή την εμπειρία προέκυψε η ανάγκη να δημιουργηθεί στην Ελλάδα ένα πάρτι που θα ενώνει την παγκόσμια μουσική σκηνή με ένα περιβάλλον απελευθέρωσης και έκφρασης.

Όπως ο ίδιος εξηγεί: «Ήθελα να συνδέσω τους ήχους που αγαπώ, από την Αφρική, την Καραϊβική και τη Λατινική Αμερική, μέσα σε ένα πλαίσιο φιλικό και γεμάτο αποδοχή. Δεν υπήρχε κάτι ανάλογο στην Αθήνα, γι’ αυτό αποφάσισα να ξεκινήσω το Get Busy».

Στην πρεμιέρα, δίπλα στον Kimon B, θα εμφανιστούν δύο ξεχωριστοί επαγγελματίες που δίνουν νέο αέρα στην αθηναϊκή μουσική σκηνή, οι DJ Maro και MLNQ.

Η πρώτη, έχει κατακτήσει το κοινό με τα εκρηκτικά της σετ, γεμάτα R&B, hip-hop, afrobeats, amapiano και reggaeton. Με φυσικό χάρισμα να επικοινωνεί με τους clubbers, μετατρέπει κάθε εμφάνιση σε εμπειρία υψηλής έντασης.

Ως συνιδρύτρια του MAHLWERK DJ & Producer Collective, με βάση πλέον στη Βιέννη, χτίζει όνομα και στον χώρο της techno. Τα σετ της μπλέκουν hardgroove, techno, trance και breakbeats, δημιουργώντας μια εμπειρία γεμάτη ενέργεια και συναισθηματική φόρτιση.

Στόχος του MAHLWERK είναι να δώσει νέα προοπτική στη σκηνή, με events και παραγωγές που χαρακτηρίζονται από πρωτοτυπία, διαφοροποίηση και αυθεντικότητα.

Η Maro έχει ήδη παρουσιάσει κομμάτια και σετ σε διεθνή δίκτυα, με κυκλοφορίες όπως το remix Murder on the Trancefloor και πρόσφατες εμφανίσεις στο Radio Rudina. Η παρουσία της στην Αθήνα, δίπλα στον Kimon B και την MLNQ, θα δώσει μια γεύση από το ευρύ φάσμα της μουσικής της ταυτότητας.

Η MLNQ από την άλλη, δραστηριοποιείται στην χορευτική σκηνή της Αθήνας από το 2013 και αποτελεί μέλος του ελληνικού chapter του House of Milan. Με εμπειρία από parties, vogue balls και waacking battles, μεταφέρει στη μουσική της σετ την ίδια δυναμική που βγάζει στον χορό. Ενώνει commercial κομμάτια με vogue beats, baile funk και house, δημιουργώντας την τέλεια συνταγή για μια πίστα που πάλλεται από ενέργεια.

Την ίδια βραδιά θα είναι παρούσα η ομάδα Emantes, που στηρίζει ΛΟΑΤΚΙ+ πρόσφυγες στην Ελλάδα. Με δράσεις που προωθούν την ισότητα, την κοινωνική ένταξη και την ενδυνάμωση, η παρουσία τους ενισχύει τον χαρακτήρα του event ως γιορτή αποδοχής και ενότητας.

Η ουσία του Get Busy

Το Get Busy γεννήθηκε ως queer-friendly πάρτι με στόχο να προσφέρει στην Αθήνα έναν χώρο γιορτής και ελευθερίας, εμπνευσμένο από τα club nights του Λονδίνου και του Ρότερνταμ. Σκοπός του είναι να δώσει βήμα σε μια σκηνή που αγκαλιάζει κάθε ταυτότητα και κάθε σώμα, μέσα από την παγκόσμια γλώσσα της μουσικής.

Οι ρυθμοί της Τζαμάικας, της Βραζιλίας, της Νότιας Αφρικής και της Καραϊβικής γίνονται το καύσιμο για ένα εκρηκτικό dancefloor που φέρνει την Αθήνα πιο κοντά στις μουσικές πρωτεύουσες του κόσμου.

Περισσότερο από ένα απλό πάρτι

Το Get Busy φιλοδοξεί να αποτελέσει σημείο συνάντησης για καλλιτέχνες, clubbers και δημιουργούς. Όπως λέει και η ίδια ηψδιοργανωτική ομάδα: «Είμαστε think tank, production team, δημιουργική κοινότητα. Θέτουμε ερωτήματα στα πρότυπα, πειραματιζόμαστε, μαθαίνουμε μέσα από την πράξη. Δίνουμε χώρο για νέες αφηγήσεις, φτιάχνουμε playgrounds και ουτοπίες για τα δημιουργικά πνεύματα του σήμερα».

Το Get Busy είναι κάλεσμα σε όσους θέλουν να ζήσουν μια βραδιά γεμάτη ρυθμό, πάθος και αυθεντικότητα. Εσείς θα λείπετε από το πάρτυ;

info

Ημερομηνία: Παρασκευή 5 Σεπτεμβρίου 2025

Ώρα: 20:00 – 03:00 (προτείνεται άφιξη από νωρίς για όλο το μουσικό ταξίδι)

Τοποθεσία: PLEX Athens, Κεραμεικού 28, Αθήνα

Εισιτήρια: €5