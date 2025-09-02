Το σχέδιο Γάζα – Ριβιέρα που κυκλοφορεί στο Λευκό Οίκο για την ανάπτυξη της «Ριβιέρας της Γάζας» αποκάλυψε η Washington Post. Πρόκειται για το σχέδιο με την ονομασία Gaza Reconstitution, Economic Acceleration and Transformation Trust (GREAT Trust).

Την Κυριακή, η Washington Post δημοσίευσε ένα ενημερωτικό δελτίο για το σχέδιο, το οποίο περιλαμβάνει την αναγκαστική μετακίνηση ολόκληρου του πληθυσμού της Γάζας, 2 εκατομμυρίων ανθρώπων, και θα έθετε το έδαφος υπό την κηδεμονία των ΗΠΑ για τουλάχιστον μια δεκαετία.

Βάση αυτού του σχεδίου οι Παλαιστίνιοι θα ενθαρρύνονταν να αναχωρήσουν «εθελοντικά» σε άλλη χώρα ή σε περιορισμένες, ασφαλείς ζώνες κατά τη διάρκεια της ανοικοδόμησης. Σε όσους κατέχουν γη θα προσφερόταν «ένα ψηφιακό κουπόνι» από το καταπίστευμα σε αντάλλαγμα για τα δικαιώματα ανασυγκρότησης της περιουσίας τους, το οποίο θα χρησιμοποιούνταν για τη χρηματοδότηση μιας νέας ζωής αλλού.

Όσοι παραμείνουν θα στεγαστούν σε κατοικίες με ελάχιστο εμβαδόν 30 τ.μ. – μικροσκοπικό ακόμη και για τα πρότυπα πολλών κατοικιών που δεν ανήκουν σε προσφυγικούς καταυλισμούς στη Γάζα.

Δεν ήταν σαφές εάν το σχέδιο αντανακλά την πολιτική των ΗΠΑ, καθώς ούτε ο Λευκός Οίκος ούτε το Στέιτ Ντιπάρτμεντ απάντησαν στο αίτημα της Washington Post για σχόλιο. Ωστόσο, το ενημερωτικό δελτίο φαίνεται να αντανακλά την προηγούμενη δήλωση του Ντόναλντ Τραμπ ότι επιθυμεί να «καθαρίσει» τη Γάζα και να την αναδιαμορφώσει.

Οι ΗΠΑ βαφτίζουν ανάπτυξη της μαζική απέλαση

Μεταξύ των επικριτών του διαρρεύσαντος ενημερωτικού δελτίου ήταν ο Philip Grant, εκτελεστικός διευθυντής της Trial International, μιας οργάνωσης για τα ανθρώπινα δικαιώματα με έδρα την Ελβετία, ο οποίος χαρακτήρισε το σχέδιο «σχέδιο μαζικής απέλασης, που προωθείται ως ανάπτυξη».

«Αυτό είναι ένα σχέδιο για μαζικές απελάσεις, που προβάλλεται ως ανάπτυξη. Το αποτέλεσμα; Μια κλασική περίπτωση διεθνών εγκλημάτων σε απίστευτη κλίμακα: βίαιη μετακίνηση πληθυσμών, δημογραφική μηχανική και συλλογική τιμωρία», δήλωσε ο Grant.

Η Trial είναι μία από τις δεκαπέντε ομάδες που έχουν προειδοποιήσει στο παρελθόν ότι οι ιδιωτικοί εργολάβοι που δραστηριοποιούνται στη Γάζα σε συνεργασία με την ισραηλινή κυβέρνηση κινδυνεύουν να «συνδράμουν ή να είναι συνένοχοι σε εγκλήματα κατά το διεθνές δίκαιο, συμπεριλαμβανομένων εγκλημάτων πολέμου, εγκλημάτων κατά της ανθρωπότητας ή γενοκτονίας», και ότι ενδέχεται να φέρουν ευθύνη βάσει διάφορων δικαιοδοσιών.

«Όσοι εμπλέκονται στον σχεδιασμό και την εκτέλεση ενός τέτοιου σχεδίου – συμπεριλαμβανομένων των εταιρικών φορέων – ενδέχεται να αντιμετωπίσουν νομικές ευθύνες για τις επόμενες δεκαετίες», δήλωσε ο Grant.

«Γρήγορος πλουτισμός στη βάση εγκλημάτων πολέμου»

Ακόμη και στα ισραηλινά μέσα ενημέρωσης η πρόταση προκάλεσε δυσπιστία, με μια στήλη στην αριστερή εφημερίδα Haaretz να την περιγράφει ως «ένα σχέδιο του Trump για γρήγορο πλουτισμό που βασίζεται σε εγκλήματα πολέμου, τεχνητή νοημοσύνη και τουρισμό».

Το σχέδιο προβλέπει επίσης τη δημιουργία ενός βιομηχανικού πάρκου «Elon Musk» που θα βρίσκεται – χωρίς ειρωνεία – στα ερείπια της βιομηχανικής ζώνης Erez, η οποία κατασκευάστηκε με ισραηλινή επένδυση για την εκμετάλλευση φθηνού εργατικού δυναμικού στα παλαιστινιακά εδάφη και στη συνέχεια έκλεισε και καταστράφηκε από τις ισραηλινές δυνάμεις.

Η εξέταση του χάρτη φαίνεται να υποδηλώνει ότι το σχέδιο θα περιλαμβάνει επίσης την απαλλοτρίωση μεγάλου μέρους των γεωργικών εκτάσεων της Γάζας για τη δημιουργία μιας ισραηλινής ζώνης ασφαλείας, οι οποίες τείνουν να βρίσκονται στην περιφέρεια της Γάζας, κοντά στα σύνορα με το Ισραήλ.

Οπως εκτιμά ο Guardian, τα ψιλά γράμματα του σχεδίου είναι τα πιο καταδικαστικά, καθώς δεν κάνουν καμία διάκριση όσον αφορά την κυριαρχία μεταξύ της Γάζας, του Ισραήλ και της Αιγύπτου, υποδηλώνοντας ότι δεν έχει ληφθεί υπόψη η αυτοδιάθεση των Παλαιστινίων.

Σύμφωνα με το σχέδιο, το Ισραήλ θα διατηρήσει αόριστα καθορισμένα «γενικά δικαιώματα» επί της Γάζας «για να καλύψει τις ανάγκες ασφαλείας του». Δεν θα υπάρχει παλαιστινιακό κράτος, αλλά μια «παλαιστινιακή πολιτεία» που θα προσχωρήσει στις Συμφωνίες Ισραήλ – Τραμπ.

Το σύνολο του κειμένου του ενημερωτικού δελτίου, καθώς και η περιγραφή διαφόρων χαρακτηριστικών, φαίνεται να στοχεύει στην ικανοποίηση της ματαιοδοξίας του Τραμπ, του Μασκ και του πρίγκιπα της Σαουδικής Αραβίας Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν, από τον οποίο πήρε το όνομά του ο δακτύλιος ασφαλείας γύρω από τη Γάζα.

Απολύθηκαν οι εμπνευστές του σχεδίου

Σύμφωνα με την Boston Consulting Group, που επικαλείται η Post, η εργασία για το έγγραφο δεν εγκρίθηκε και δύο ανώτεροι εταίροι που ηγούνταν του χρηματοοικονομικού σχεδιασμού απολύθηκαν.

Η κριτική αυτή επαναλήφθηκε από τον HA Hellyer, ανώτερο συνεργάτη του Royal United Services Institute, ο οποίος υποστήριξε ότι οι λεπτομέρειες του σχεδίου ήταν τόσο προφανώς γελοίες που η πρόταση δεν θα έπρεπε να ληφθεί σοβαρά υπόψη.

«Είναι παράλογο. Αυτό που έχει σημασία είναι το νόημα του σχεδίου, και αυτό δεν είναι καινούργια ιδέα: η αποφασιστικότητα του Ισραήλ να μην υπάρχει παλαιστινιακή κυριαρχία ή αυτοδιάθεση στη Γάζα.

Οι ΗΠΑ έχουν καταστήσει σαφές από τον Φεβρουάριο [όταν πρωτοεμφανίστηκαν οι λεπτομέρειες του σχεδίου για την κατασκευή του Trump Riviera στη Γάζα] ότι δεν έχουν πρόβλημα με την ιδέα της εθνοκάθαρσης στη Γάζα.

«’Η θα πυροβοληθούν ή θα πεθάνουν από την πείνα»

Η ιδέα ότι αυτό θα ήταν «εθελοντική αναχώρηση», όταν οι Παλαιστίνιοι στη Γάζα δεν έχουν άλλη επιλογή από το να πυροβοληθούν ή να πεθάνουν από την πείνα».

Η Katherine Gallagher, ανώτερη δικηγόρος στο Κέντρο για τα Συνταγματικά Δικαιώματα στη Νέα Υόρκη, δήλωσε ότι «οποιαδήποτε εταιρεία που συμμαχεί με το Ισραήλ – και, όπως φαίνεται, με τον Τραμπ – σε ένα σχέδιο για την αναγκαστική μεταφορά Παλαιστινίων από τα σπίτια τους στη Γάζα, εκτίθεται σε σημαντική νομική ευθύνη στην πατρίδα της και υπό την παγκόσμια δικαιοδοσία».

Μήνυση στον Τραμπ

Το CCR πρόσφατα μήνυσε την κυβέρνηση Τραμπ για τα αρχεία της χρηματοδότησης του Gaza Humanitarian Foundation, του ιδιωτικού οργανισμού που επιβλέπει τη διανομή βοήθειας στη Γάζα και στις εγκαταστάσεις του οποίου εκατοντάδες Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί ενώ περίμεναν στην ουρά για τροφή.

Το ενημερωτικό δελτίο διέρρευσε λίγες μέρες μετά τη συνάντηση που πραγματοποίησε ο Τραμπ στο Λευκό Οίκο για να συζητήσει το σχέδιο για τη Γάζα μετά την επίθεση, στην οποία συμμετείχε ο πρώην πρωθυπουργός της Βρετανίας Τόνι Μπλερ, ο οποίος έχει συμβάλει με τις απόψεις του για το μέλλον της Γάζα στην κυβέρνηση Τραμπ και στον γαμπρό του Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ.

«Η Γάζα δεν είναι προς πώληση»

Το σχέδιο που διέρρευσε απορρίφθηκε επίσης από τον ανώτερο αξιωματούχο της Χαμάς Μπασέμ Νάιμ, ο οποίος δήλωσε: «Η Γάζα δεν είναι προς πώληση.

Η Γάζα είναι μέρος της ευρύτερης πατρίδας των Παλαιστινίων».