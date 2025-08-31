Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπένιαμιν Νετανιάχου επιβεβαίωσε σήμερα ένα πλήγμα του στρατού εναντίον του εκπροσώπου Τύπου της ένοπλης πτέρυγας της Χαμάς, γνωστού με το όνομα Αμπού Ομπέιντα, χωρίς να μπορεί να πει προς το παρόν εάν είναι ζωντανός ή νεκρός.

Σε δηλώσεις που έκανε ενώπιον του εβδομαδιαίου υπουργικού συμβουλίου, ο Νετανιάχου είπε, σύμφωνα με μία ανακοίνωση του γραφείου του:

Νετανιάχου: Ελπίζω πως δε βρίσκεται πια ανάμεσά μας

«Πραγματοποιήσαμε ένα πλήγμα εναντίον του εκπροσώπου Τύπου της Χαμάς (…) Αμπού Ομπέιντα. Ελπίζω πως δεν βρίσκεται πλέον ανάμεσά μας, όμως σημειώνω πως δεν υπάρχει κανείς από την πλευρά της Χαμάς προκειμένου να αποσαφηνίσει αυτό το ερώτημα».

Χθες, ο ισραηλινός στρατός έκανε γνωστό πως «έπληξε έναν τρομοκράτη-κλειδί της Χαμάς στην πόλη της Γάζας», χωρίς να αναφέρει την ταυτότητά του, όμως ισραηλινά ΜΜΕ μετέδωσαν πως πρόκειται για τον Αμπού Ομπέιντα.

Κυβερνητικό συμβούλιο για τη Γάζα

Ο Μπένιαμιν Νετανιάχου συγκαλεί σήμερα, βράδυ Κυριακής, κυβερνητικό συμβούλιο, με αντικείμενο την κατάληψης της πόλης.

Χτες τη νύχτα οι ισραηλινές δυνάμεις τη νύχτα βομβάρδισαν τα προάστια της Γάζας, καταστρέφοντας σπίτια και αναγκάζοντας ακόμη περισσότερες οικογένειες να εγκαταλείψουν την περιοχή.

Το Σάββατο, η επικεφαλής του Ερυθρού Σταυρού, Μιριάνα Σπόλιαριτς, δήλωσε ότι η εκκένωση της πόλης θα προκαλούσε μια μαζική μετακίνηση πληθυσμού την οποία καμία άλλη περιοχή στη Λωρίδα της Γάζας δεν είναι σε θέση να αντιμετωπίσει, εν μέσω σοβαρών ελλείψεων σε τρόφιμα, στέγη και ιατρικά εφόδια.

Την ίδια στιγμή η Χαμάς επιβεβαίωσε σήμερα τον θάνατο ενός από τους επικεφαλής της, του Μοχάμεντ Σινουάρ, τρεις μήνες αφότου ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι τον είχε σκοτώσει σε πλήγμα στη Χαν Γιούνις στο νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας.