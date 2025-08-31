Νέα επιχείρηση για να σπάσει ο παράνομος αποκλεισμός στη Γάζα. Με το σύνθημα «Όταν ο κόσμος μένει σιωπηλός, εμείς σαλπάρουμε», ένας στολίσκος που μεταφέρει ανθρωπιστική βοήθεια και ακτιβιστές μεταξύ των οποίων η Σουηδή Γκρέτα Τούνμπεργκ, αναμένεται να αναχωρήσει σήμερα από τη Βαρκελώνη. Την ίδια ώρα ο Ερυθρός Σταυρός λέει «όχι» στην εκκένωση της Γάζας ενόψει της διαταγής Μπένιαμιν Νετανιάχου για κατάληψη της πόλης επισημαίνοντας τους κινδύνους.

Η μεγαλύτερη αποστολή αλληλεγγύης

Τα σκάφη του στολίσκου που αναχωρεί σήμερα -ο ακριβής αριθμός των οποίων δεν έχει διευκρινιστεί- θα ξεκινήσουν από το καταλανικό λιμάνι για να «ανοίξουν έναν ανθρωπιστικό διάδρομο και να βάλουν τέλος στη γενοκτονία του παλαιστινιακού λαού που είναι σε εξέλιξη», σύμφωνα με τους οργανωτές της πρωτοβουλίας Global Sumud Flotilla.

«Θα είναι η μεγαλύτερη αποστολή αλληλεγγύης στην ιστορία» με «περισσότερους ανθρώπους και περισσότερα πλοία από οποιαδήποτε άλλη προσπάθεια μέχρι τώρα να φθάσει στη Γάζα», δήλωσε την περασμένη εβδομάδα στους δημοσιογράφους στη Βαρκελώνη ο Βραζιλιάνος ακτιβιστής Τιάγκο Αβίλα.

Με τον στολίσκο θα ενωθούν «δεκάδες» άλλα πλοία, που θα αναχωρήσουν από την Τυνησία και άλλα λιμάνια της Μεσογείου στις 4 Σεπτεμβρίου — ταυτόχρονα θα πραγματοποιηθούν δράσεις «αλληλεγγύης με τον παλαιστινιακό λαό» σε 44 χώρες, δήλωσε από την πλευρά της στις αρχές Αυγούστου στο Instagram η Γκρέτα Τούνμπεργκ, μέλος της διοικούσας επιτροπής της Global Sumud Flotilla.

«Μια αποστολή όπως αυτή δεν έπρεπε να χρειαστεί να υπάρξει», εξήγησε η ακτιβίστρια σε συνέντευξη στο Γαλλικό Πρακτορείο. Θα έπρεπε να είναι «ευθύνη (…) των κυβερνήσεών μας και των αιρετών να δράσουν και να προσπαθήσουν να υπερασπιστούν το διεθνές δίκαιο, να αποτρέψουν τα εγκλήματα πολέμου, να αποτρέψουν τη γενοκτονία» όμως «δεν το κάνουν και έτσι προδίδουν τους Παλαιστινίους αλλά και όλη την ανθρωπότητα», είπε. «Έτσι, δυστυχώς, μένει σε εμάς, τους πολίτες, να οργανώσουμε» αυτόν τον στολίσκο.

Εκτός από τη Σουηδή ακτιβίστρια, ακτιβιστές από δεκάδες χώρες θα συμμετάσχουν στον στολίσκο καθώς και ευρωβουλευτές ή προσωπικότητες όπως η πρώην δήμαρχος της Βαρκελώνης Άντα Κολάου.

«Εκτιμάμε πως είναι μια νόμιμη αποστολή με βάση το διεθνές δίκαιο» δήλωσε από την πλευρά της στη Λισαβόνα την Τρίτη η ευρωβουλευτής της Αριστεράς Μαριάνα Μορτάγκουα που θα υποστηρίξει την πρωτοβουλία.

Η Global Sumud Flotilla (όπου “sumud” σημαίνει σταθερότητα, επιμονή στα αραβικά) περιγράφεται στον ιστότοπό της ως μια «ανεξάρτητη» οργάνωση που δεν «συνδέεται με καμία κυβέρνηση ούτε πολιτικό κόμμα».

Αυτή η νέα πρωτοβουλία πραγματοποιείται έπειτα από μια παρόμοια απόπειρα να παραδοθεί βοήθεια στη Γάζα, στην οποία είχε συμμετάσχει η Γκρέτα Τούνμπεργκ και η οποία απέτυχε.

«Καταστροφική κατάσταση»

Τη νύχτα της 8ης προς την 9η Ιουνίου ιστιοφόρο «Μαντλίν» (“Madleen”) στο οποίο επέβαιναν 12 ακτιβιστές από τη Γαλλία, τη Γερμανία, τη Βραζιλία, την Τουρκία, τη Σουηδία, την Ισπανία και την Ολλανδία, είχε καταληφθεί από τις ισραηλινές δυνάμεις ενώ βρισκόταν σε διεθνή ύδατα σε απόσταση περίπου 185 χιλιομέτρων δυτικά των ακτών της Γάζας. Στη συνέχεια οι επιβαίνοντες είχαν απελαθεί, ορισμένοι έπειτα από σύντομη κράτησή τους.

Ο ΟΗΕ δήλωσε την περασμένη εβδομάδα ότι επικρατεί κατάσταση λιμού στη Λωρίδα της Γάζας, μια περιοχή που έχει καταστραφεί από τον πόλεμο, αφότου ειδικοί προειδοποίησαν ότι 500.000 άνθρωποι βρίσκονται σε «καταστροφική» κατάσταση.

Προειδοποιεί κατά της εκκένωσης της Γάζας ο Ερυθρός Σταυρός

Την ίδια ώρα Η Διεθνής Επιτροπή του Ερυθρού Σταυρού προειδοποιεί κατά της μαζικής απομάκρυνσης του πληθυσμού από την πόλη της Γάζας, καθώς ο στρατός εντείνει την πολιορκία της πόλης πριν από τη μεγάλη επίθεση που έχει προαναγγείλει ότι θα εξαπολύσει κατά του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος Χαμάς.

Ενώ η Λωρίδα της Γάζας έχει καταστραφεί έπειτα από 23 μήνες πολέμου, η Πολιτική Προστασία, η υπηρεσία πρώτων βοηθειών, έκανε λόγο για 66 θανάτους το Σάββατο από πολλά ισραηλινά πλήγματα κατά του παλαιστινιακού εδάφους, κυρίως στην πόλη της Γάζας.

Παρά τις αυξανόμενες πιέσεις, τόσο στο εξωτερικό όσο και στο Ισραήλ, για να βάλει τέλος στον πόλεμο, η κυβέρνηση του Μπενιαμίν Νετανιάχου λέει ότι θέλει να συνεχίσει την επίθεση και ο στρατός ετοιμάζεται για γενική επίθεση στην πόλη της Γάζας. Ο στρατός έκρινε πως η εκκένωση της πόλης είναι «αναπόφευκτη».

«Αδύνατη η ασφαλής εκκένωση της Γάζας»

«Είναι αδύνατο να πραγματοποιηθεί μια μαζική εκκένωση της πόλης της Γάζας με τρόπο ασφαλή και αξιοπρεπή, υπό τις παρούσες συνθήκες», αντέδρασε η πρόεδρος της Διεθνούς Επιτροπής του Ερυθρού Σταυρού Μιριάνα Σπόλιαριτς όπως αναφέρεται σε ένα δελτίο Τύπου.

Χιλιάδες κάτοικοι έχουν ήδη φύγει από την πόλη, που βρίσκεται στο βόρειο τμήμα του παλαιστινιακού θύλακα. Σύμφωνα με τον ΟΗΕ, σχεδόν ένα εκατομμύριο άνθρωποι ζουν στο κυβερνείο της Γάζας, που περιλαμβάνει την πόλη και τα περίχωρά της.

Με την επίθεση στην πόλη της Γάζας, ο Νετανιάχου και οι ακροδεξιοί σύμμαχοί του λένε πως θέλουν να τελειώνουν με τη Χαμάς, η άνευ προηγουμένου επίθεση της οποίας στο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου 2023 πυροδότησε τον πόλεμο, και να φέρουν πίσω τους ομήρους που απήχθησαν εκείνη την ημέρα και εξακολουθούν να κρατούνται εκεί.

Ο εκπρόσωπος της Πολιτικής Προστασίας της Γάζας Μαχμούντ Μπασάλ δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο πως 66 Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν σε ισραηλινά πλήγματα, εκ των οποίων οι 12 σε επιδρομή με στόχο αντίσκηνα εκτοπισμένων στη συνοικία αλ Νασρ, στην πόλη της Γάζας.

Σύμφωνα με την Ουμ Ιμάντ Καχίλ, που βρισκόταν εκεί κοντά, παιδιά περιλαμβάνονται μεταξύ των θυμάτων αυτής της επιδρομής που «έκανε τη γη να τρέμει».

«Οι άνθρωποι φώναζαν, όλος ο κόσμος έτρεχε, προσπαθώντας να σώσει τους τραυματίες και να τραβήξει τους μάρτυρες που κείτονταν στο έδαφος», δήλωσε η 36χρονη γυναίκα στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Η Πολιτική Προστασία, που λειτουργεί υπό την εξουσία της Χαμάς η οποία πήρε τον έλεγχο της Γάζας το 2007, έκανε λόγο χθες το πρωί για σφοδρά ισραηλινά πλήγματα στην πόλη της Γάζας.

«Οι βομβαριδσμοί ήταν σφοδροί, δεν σταμάτησαν ούτε δευτερόλεπτο, δεν μπορέσαμε να κοιμηθούμε», είπε ο Αμπού Μοχαμάντ Κίσκο, ένας κάτοικος της συνοικίας Ζεϊτούν, που μίλησε τηλεφωνικώς.

Είπε ότι έφυγε από την πόλη γιατί «δεν υπάρχει κανένα ασφαλές μέρος» στη Λωρίδα της Γάζας.

Λαμβανομένων υπόψη των περιορισμών που έχουν επιβληθεί στα ΜΜΕ στη Γάζα και των δυσκολιών πρόσβασης στο πεδίο, το Γαλλικό Πρακτορείο δεν μπορεί να επιβεβαιώσει ανεξάρτητα τον απολογισμό της Πολιτικής Προστασίας.

Στο τέλος της χθεσινής μέρας, ο ισραηλινός στρατός δήλωσε ότι «έπληξε έναν σημαντικό τρομοκράτη της Χαμάς στην περιοχή της πόλης της Γάζας», χωρίς να δίνει λεπτομέρειες για την ταυτότητά του.

Σύμφωνα με ισραηλινά ΜΜΕ, που επικαλούνται ανώνυμες πηγές ασφαλείας, πρόκειται για τον εκπρόσωπο της ένοπλης πτέρυγας της Χαμάς, τον Αμπού Ομπέιντα.

Στο Ισραήλ, πολίτες που εναντιώνονται στην προβλεπόμενη επίθεση στην πόλη της Γάζας φοβούνται ότι θα κοστίσει τη ζωή σε περισσότερους στρατιώτες και θα θέσει σε κίνδυνο την ασφάλεια ομήρων που απήχθησαν την 7η Οκτωβρίου και είναι ακόμη ζωντανοί.

Διαδηλώσεις στο Τελ Αβίβ κατά του πολέμου και του Νετανιάχου

Χιλιάδες άνθρωποι διαδήλωσαν χθες βράδυ στο Τελ Αβίβ και σε άλλες πόλεις ζητώντας την απελευθέρωση των ομήρων και να τεθεί τέλος στον πόλεμο.

«Νετανιάχου, αν ο Ματάν μου επιστρέψει σε σάκο πτωμάτων (…) θα φροντίσω προσωπικά να κατηγορηθείτε για φόνο», δήλωσε ηγετική φυσιογνωμία του Φόρουμ Οικογενειών Ομήρων, η Είνάβ Ζανγκάουκερ, μιλώντας για τον γιο της.

Το Ισραήλ ανακοίνωσε ότι ταυτοποίησε τα πτώμα ενός εκ των δύο ομήρων που έφερε πρόσφατα ο στρατός από τη Γάζα. Πρόκειται για τον Ιντάν Στίβι, έναν νεαρό άνδρα που είχε απαχθεί στο μουσικό φεστιβάλ Tribe of Nova.