Είναι υπέροχα τα φρούτα του καλοκαιριού. Και τώρα που ο Αύγουστος βρίσκεται πια στα τελειώματα -άλλο που κανείς μας δεν θέλει να παραδεχθεί πως και το ίδιο το καλοκαίρι τελειώνει- πρέπει να αναζητήσουμε τρόπους για να κρατήσουμε κάτι από την ξεγνοιασιά και τη νοστιμιά του για να αντέξουμε τις πρώτες δύσκολες μέρες του φθινοπώρου. Ροδάκινα και σταφύλια σίγουρα υπάρχουν ακομη σε κάποια γωνιά του ψυγείου μας. Ας τα συνδυάσουμε με άλλα αγαπημένα υλικά κι ας φτιάξουμε γλυκά, που θα συνοδεύσουν τα απογεύματά μας για να μας βοηθήσουν να πιστέψουμε πως βρισκόμαστε ακόμη σε διακοπές!

Τάρτα με μασκαρπόνε και ψητά σταφύλια

Χρόνος προετοιμασίας: 25΄ Χρόνος αναμονής: 1½ ώρα Χρόνος ψησίματος: 45΄ Βαθμός δυσκολίας: *

Υλικά για 12 μερίδες

Για τη βάση

220 γρ. αλεύρι για όλες τις χρήσεις

40 γρ. άχνη ζάχαρη

1/4 κ.γ. αλάτι

110 γρ. ανάλατο βούτυρο, κρύο και κομμένο σε μικρούς κύβους

1 μεγάλο αβγό κρύο, ελαφρώς χτυπημένο

15-30 ml νερό παγωμένο

Για τη γέμιση

500 γρ. μασκαρπόνε κρύο

120 ml κρέμα γάλακτος 35% κρύα

30 γρ. άχνη ζάχαρη

1 κ.γ. βανίλια

1 κ.σ. χυμό λεμονιού

Ξύσμα από 1 λεμόνι

Για τα ψημένα σταφύλια

400 γρ. κόκκινα σταφύλια χωρίς κουκούτσια

45 ml μέλι

Εκτέλεση

Ξεκινάμε με τη βάση: Κοσκινίζουμε σε ένα μεγάλο μπολ το αλεύρι, την άχνη και το αλάτι. Προσθέτουμε το βούτυρο και ανακατεύουμε τρίβοντας το μείγμα με τα δάχτυλά μας μέχρι να αποκτήσει υφή τριμμένης φρυγανιάς, με μερικά κομμάτια βουτύρου στο μέγεθος φουντουκιού να παραμένουν ορατά.

Χρησιμοποιώντας ένα πιρούνι, ανακατεύουμε το αβγό μέσα στο μείγμα. Προσθέτουμε 1 κ.σ. (15 ml) παγωμένο νερό και χρησιμοποιούμε τα δάχτυλά μας για να ενώσουμε τη ζύμη.

Πλάθουμε τη ζύμη σε μια μπάλα, πιέζουμε ελαφρά να πάρει σχήμα δίσκου και την τυλίγουμε καλά σε πλαστική μεμβράνη κουζίνας. Την αφήνουμε στο ψυγείο για τουλάχιστον μία ώρα για να ξεκουραστεί.

Στη συνέχεια, με τη βοήθεια του πλάστη, ανοίγουμε τη ζύμη σε φύλλο πάχους 5 χλστ., με διάμετρο περίπου 30 εκ. Το μεταφέρουμε σε μια αλευρωμένη ρηχή φόρμα για τάρτες διαμέτρου 23 εκ. με αποσπώμενη βάση και τοποθετούμε μέσα τη ζύμη. Χρησιμοποιώντας ένα κοφτερό μαχαίρι, κόβουμε το φύλλο που περισσεύει από τα τοιχώματα.

Προθερμαίνουμε το φούρνο στους 180°C. Τρυπάμε τη βάση της τάρτας παντού με ένα πιρούνι και στρώνουμε από πάνω αντικολλητικό χαρτί το οποίο γεμίζουμε σε όλη την επιφάνεια με όσπρια ή ρύζι.

Ψήνουμε τη βάση της τάρτας για 15 λεπτά. Στη συνέχεια, αφαιρούμε το αντικολλητικό χαρτί με τα βαρίδια και συνεχίζουμε το ψήσιμο για 15 λεπτά ακόμα ή μέχρι να στεγνώσει και να ροδίσει η ζύμη. Τη βγάζουμε από το φούρνο και την αφήνουμε να κρυώσει εντελώς.

Στο μεταξύ, ετοιμάζουμε τη γέμιση: Χτυπάμε στον κάδο του μίξερ σε μέτρια ταχύτητα το μασκαρπόνε με την κρέμα γάλακτος, την άχνη, τη βανίλια, το χυμό και το ξύσμα λεμονιού μέχρι να αφρατέψουν.

Ρίχνουμε τα σταφύλια σε ένα ταψί, τα περιχύνουμε με το μέλι, ανακατεύουμε ελαφρά και τα ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο, στους 180°C, για 15-20 λεπτά, μέχρι να αρχίσουν να σκάνε οι φλούδες και ο χυμός από τα σταφύλια να σχηματίζει με το μέλι ένα κολλώδες σιρόπι.

Απλώνουμε ομοιόμορφα την κρέμα μασκαρπόνε στη βάση της τάρτας. Την παγώνουμε στο ψυγείο για 30 λεπτά και στη συνέχεια αραδιάζουμε στην επιφάνεια τα ψημένα σταφύλια. Περιχύνουμε την τάρτα με το σιρόπι που σχηματίστηκε στο ταψί και σερβίρουμε.

Tάρτα με κρέμα αμυγδάλου και καλοκαιρινά φρούτα

Χρόνος προετοιμασίας: 40΄

Χρόνος ψησίματος: 50΄

Βαθμός δυσκολίας: *

Υλικά για 12 μερίδες

Για την τάρτα:

110 γρ. βούτυρο λιωμένο

100 γρ. ζάχαρη

1/4 κ.γ. άρωμα αμυγδάλου

1/4 κ.γ. βανίλια

1/2 κ.γ. αλάτι

150 γρ. αλεύρι για όλες τις χρήσεις

2 κ.σ. αμύγδαλο τριμμένο + λίγο επιπλέον

Για τη γέμιση

120 γρ. κρέμα γάλακτος

1/2 κ.γ. άρωμα αμυγδάλου

2 κ.σ. μέλι

2 κ.σ. αλεύρι αμυγδάλου + λίγο επιπλέον για πασπάλισμα

4 φρούτα της προτίμησής μας (ροδάκινο, βανίλια, κεράσι, βερίκοκο) κομμένα σε φέτες

Εκτέλεση

Προθερμαίνουμε το φούρνο στους 180°C. Χτυπάμε στον κάδο του μίξερ το βούτυρο με τη ζάχαρη να γίνουν κρέμα. Προσθέτουμε το άρωμα αμυγδάλου, τη βανίλια, το αλεύρι, το αλάτι και το τριμμένο αμύγδαλο (2 κ.σ.) και συνεχίζουμε το χτύπημα μέχρι να αποκτήσουμε μια ομοιογενή ζύμη. Στρώνουμε με τα χέρια τη ζύμη σε μια ταρτιέρα με αποσπώμενη βάση, φροντίζοντας να καλύψουμε και τα πλαϊνά τοιχώματα του σκεύους. Ψήνουμε για 15 λεπτά περίπου και στη συνέχεια βγάζουμε τη φόρμα από το φούρνο και πασπαλίζουμε την επιφάνειά της με λίγο τριμμένο αμύγδαλο. Απλώνουμε επάνω τις φέτες των φρούτων.

Ανακατεύουμε καλά σε ένα μπολ τα υλικά για τη γέμιση, μέχρι να δέσουν σε μια λεία κρέμα. Τη ρίχνουμε πάνω στην τάρτα και επιστρέφουμε το γλυκό στο φούρνο. Ψήνουμε για 35 λεπτά ακόμα, μέχρι να σταθεροποιηθεί η κρέμα και να ροδίσει ελαφρά η επιφάνεια της τάρτας.

Σεμιφρέντο με κεράσια και σοκολάτα

Χρόνος προετοιμασίας: 30΄

Βαθμός δυσκολίας: *

Υλικά για 8 μερίδες

300 γρ. κεράσια χωρίς κουκούτσι

3 κρόκους αβγών

1 ολόκληρο αβγό

150 γρ. ζάχαρη

2 κ.γ. εκχύλισμα βανίλιας

400 ml κρέμα γάλακτος 35% καλά παγωμένη

150 γρ. κουβερτούρα λιωμένη

1 πρέζα αλάτι

Εκτέλεση:

Ντύνουμε το εσωτερικό μιας μακρόστενη φόρμα για κέικ με δύο στρώσεις πλαστικής μεμβράνης, φροντίζοντας να εξέχει αρκετά από τα πλαϊνά τοιχώματα. Την αφήνουμε στην άκρη. Ρίχνουμε τους κρόκους και το ολόκληρο αβγό σε ένα μπολ που να αντέχει τη θερμότητα. Προσθέτουμε τη βανίλια και τη ζάχαρη και μεταφέρουμε το μπολ σε μπεν μαρί. Ανακατεύουμε διαρκώς με τον αβγοδάρτη πάνω από το νερό που βράζει, μέχρι να ασπρίσει και να αφρατέψει το μείγμα, για περίπου 5 λεπτά. Στη συνέχεια το αποσύρουμε από τη φωτιά και το αφήνουμε να κρυώσει.

Χτυπάμε σε ένα μπολ την παγωμένη κρέμα γάλακτος μέχρι να αποκτήσουμε μια όχι πολύ σφιχτή σαντιγί. Ενώνουμε απαλά το μείγμα των αβγών με τη σαντιγί ανακατεύοντας με απαλές κινήσεις. Τέλος, ενσωματώνουμε τα κεράσια.

Βάζουμε το 1/3 από το μείγμα στη φόρμα και περιχύνουμε με τη μισή ποσότητα λιωμένης σοκολάτας. Ρίχνουμε άλλο 1/3 του μείγματος, συνεχίζουμε με την υπόλοιπη λιωμένη σοκολάτα και τελειώνουμε με το υπόλοιπο μείγμα. Ισιώνουμε την επιφάνεια και διπλώνουμε προσεκτικά τη μεμβράνη που περισσεύει από τα πλαϊνά, ώστε να σκεπαστεί καλά το σεμιφρέντο. Το παγώνουμε στην κατάψυξη για τουλάχιστον 6 ώρες ή για όλη τη νύχτα.

Όταν έρθει η ώρα να σερβίρουμε, ξεφορμάρουμε με προσοχή και κόβουμε το σεμιφρέντο σε φέτες. Σερβίρουμε με λίγα επιπλέον κεράσια και γαρνίρουμε με λιωμένη σοκολάτα.

Cobbler με ροδάκινα

Χρόνος προετοιμασίας: 20΄

Χρόνος μαγειρέματος: 45΄

Βαθμός δυσκολίας: *

Υλικά για 12 μερίδες

Για τη γέμιση

6 ροδάκινα σε φέτες

2 κ.γ. κορν φλάουρ

50 γρ. κρυσταλλική ζάχαρη

1 κ.σ. μέλι

1/2 κ.γ. κανέλα

Λίγο μοσχοκάρυδο

Χυμό από 1/2 λεμόνι

Για την επικάλυψη

120 γρ. αλεύρι για όλες τις χρήσεις

85 γρ. καστανή ζάχαρη

55 γρ. κρέμα γάλακτος

85 γρ. βούτυρο κρύο

1 κ.σ. μπέικιν πάουντερ

1/2 κ.γ. αλάτι

Παγωτό βανίλια για το σερβίρισμα (προαιρετικά)

Εκτέλεση

Προθερμαίνουμε το φούρνο στους 175°C. Ανακατεύουμε σε ένα μπολ τα ροδάκινα, το κορν φλάουρ, το μέλι, τη ζάχαρη, τα μπαχαρικά και το χυμό λεμονιού. Απλώνουμε το μείγμα στη βάση ενός βουτυρωμένου ταψιού.

Σε ένα άλλο μπολ ανακατεύουμε το αλεύρι με την καστανή ζάχαρη, το μπέικιν πάουντερ και το αλάτι. Με τα χέρια μας ενσωματώνουμε το βούτυρο και το τρίβουμε καλά. Προσθέτουμε την κρέμα γάλακτος και πλάθουμε να ενωθούν τα υλικά και να αρχίσει να σχηματίζεται η ζύμη.