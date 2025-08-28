Είναι η αγαπημένη πηγή πρωτεΐνης όσων προσέχουν τη διατροφή τους. Είναι και το κρέας που αγαπούν οι περισσότεροι λόγω της ήπιας γεύσης του, που συνδυάζεται σχεδόν με τα πάντα. Για εκείνον που το μαγειρεύει, όμως, τα πράγματα δεν είναι και τόσο απλά. Θέλει τέχνη το κοτόπουλο για να μη σου στεγνώσει, θέλει προσοχή στις θερμοκρασίες και στους χρόνους μαγειρέματος, θέλει μαρινάρισμα και μυρωδικά για να πάρει αρώματα και ζουμιά και να βγει λαχταριστό και να αναδείξει τις αρετές του.

Κι αν όλοι λίγο-πολύ ξέρουμε να φτιάχνουμε ένα κοτόπουλο στο φούρνο με πατάτες, όταν η ομήγυρη βαριέται πάλι τα ίδια ή η περίσταση απαιτεί κάτι πιο γκουρμέ, πρέπει να αφήσουμε τη φαντασία μας να δουλέψει και την εποχικότητα να μας υποδείξει τους κατάλληλους συνδυασμούς. Και κάπως έτσι, φρούτα και λαχανικά μπαίνουν στο παιχνίδι και δημιουργούν πιάτα τα οποία στέκουν εξίσου καλά τόσο στο καθημερινό όσο και στο κυριακάτικο τραπέζι.

Κοτόπουλο με κόλιαντρο και σαλάτα μάγκο

Χρόνος προετοιμασίας: 15΄

Χρόνος αναμονής: 60΄

Χρόνος ψησίματος: 20΄

Βαθμός δυσκολίας: *

Υλικά για 4 μερίδες

1½ κιλό στήθος κοτόπουλου φιλέτο

Μαγειρεμένο ρύζι μπασμάτι για το σερβίρισμα

Για τη μαρινάδα

Χυμό από 3 πορτοκάλια

Χυμό από 3 λάιμ

1/2 φλιτζ. ε.π. ελαιόλαδο

1 κ.σ. μέλι

1 κ.γ. κύμινο

2½ κ.σ. σάλτσα σόγιας

2 κ.σ. σκόρδο ψιλοκομμένο

1/4 φλιτζ. φρέσκο κόλιαντρο ψιλοκομμένο

Αλάτι, πιπέρι

Για τη σαλάτα μάγκο

1 μάγκο σε κυβάκια

1 αβοκάντο σε κυβάκια

Αλάτι, πιπέρι

1 κόκκινη πιπεριά σε κυβάκια

1/4 φλιτζ. κόλιαντρο ψιλοκομμένο

Χυμό από 2 λάιμ

1½ κ.σ. ε.π. ελαιόλαδο

1/2 πιπερίτσα τσίλι ψιλοκομμένη

Εκτέλεση

Ανακατεύουμε καλά σε ένα μπολ όλα τα υλικά της μαρινάδας. Κρατάμε στην άκρη 1 φλιτζ. και ρίχνουμε στο μπολ με το υπόλοιπο μείγμα το κοτόπουλο. Το αφήνουμε στο ψυγείο για τουλάχιστον μία ώρα, να μαριναριστεί.

Μεταφέρουμε σε ένα ταψάκι το κοτόπουλο μαζί με τη μαρινάδα του και το ψήνουμε σε καλά προθερμασμένο φούρνο, στους 180οC για περίπου 20 λεπτά.

Στο μεταξύ, ανακατεύουμε σε ένα μπολ όλα τα υλικά για τη σαλάτα μάγκο και τα αφήνουμε στο ψυγείο μέχρι να σερβίρουμε.

Σερβίρουμε το κοτόπουλο με ρύζι μπασμάτι και τη σαλάτα μάγκο. Το περιχύνουμε με τη μαρινάδα που κρατήσαμε στην άκρη και απολαμβάνουμε.

Σουβλάκια κοτόπουλο με αρωματικό γιαούρτι, σαλάτα και εύκολες πιτούλες

Χρόνος προετοιμασίας: 45΄

Χρόνος αναμονής: 30΄

Χρόνος ψησίματος: 20΄

Βαθμός δυσκολίας: *

Υλικά για 4 μερίδες

450 γρ. στήθος κοτόπουλου φιλέτο σε κομμάτια 2½ εκ.

Για τη μαρινάδα

2 κ.σ. χυμό λεμονιού

1 κ.γ. ξύσμα λεμονιού

4 κ.σ. ε.π. ελαιόλαδο

2 κ.σ. μέλι

1 κ.σ. ξίδι από κόκκινο κρασί

1 κ.γ. αποξηραμένη ρίγανη

1 κ.γ. αλάτι

1/4 κ.γ. μαύρο πιπέρι

4 σκελίδες σκόρδο ψιλοκομμένες

2 κ.σ. φρέσκο μαϊντανό ψιλοκομμένο

Για τη σάλτσα γιαουρτιού

1½ φλιτζ. γιαούρτι

1 κ.γ. χυμό λεμονιού

1/2 φλιτζ. αγγούρι ψιλοκομμένο

1/4 φλιτζ. φρέσκο άνηθο ψιλοκομμένο

Αλάτι, πιπέρι

Για τη σαλάτα

1 φλιτζ. αγγούρι ψιλοκομμένο

1/2 φλιτζ. ντομάτα ψιλοκομμένη

1/4 φλιτζ. ελιές Καλαμάτας ψιλοκομμένες

1/4 φλιτζ. πράσινες ελιές ψιλοκομμένες

1 κ.γ. χυμό λεμονιού

1 κ.γ. ξίδι από κόκκινο κρασί

1 κ.σ. μέλι

1 κ.σ. ε.π. ελαιόλαδο

2 κ.σ. φρέσκο μαϊντανό ψιλοκομμένο

Αλάτι, πιπέρι

Για τις πίτες

200 γρ. αλεύρι για όλες τις χρήσεις

1 κ.γ. μπέικιν πάουντερ

200 γρ. στραγγιστό γιαούρτι

Εκτέλεση

Ανακατεύουμε καλά σε ένα μπολ όλα τα υλικά της μαρινάδας να ομογενοποιηθούν. Περνάμε τα κομμάτια του κοτόπουλου σε ξύλινα καλαμάκια. Στη συνέχεια, τα στρώνουμε σε ταψάκια και τα περιχύνουμε με τη μαρινάδα. Τα καλύπτουμε και τα αφήνουμε στο ψυγείο για τουλάχιστον 30 λεπτά.

Τοποθετούμε ένα τηγάνι-γκριλιέρα στη φωτιά και ψήνουμε τα σουβλάκια γυρνώντας τα από κάθε πλευρά, να ψηθούν καλά μέχρι μέσα.

Ανακατεύουμε σε ένα μπολάκι όλα τα υλικά για τη σάλτσα γιαουρτιού. Σκεπάζουμε και αφήνουμε το μείγμα στο ψυγείο μέχρι να έρθει η ώρα να σερβίρουμε. Ομοίως, ανακατεύουμε σε μια σαλατιέρα όλα τα υλικά της σαλάτας και την κρυώνουμε στο ψυγείο μέχρι το σερβίρισμα.

Ανακατεύουμε σε μια λεκάνη το αλεύρι με το μπέικιν πάουντερ και το γιαούρτι, μέχρι να αποκτήσουμε ένα μαλακό ζυμαράκι. Το χωρίζουμε σε 8 μικρές μπάλες και ανοίγουμε την καθεμία σε αλευρωμένο πάγκο σε λεπτό φύλλο. Ψήνουμε τις πιτούλες σε ζεστό τηγάνι χωρίς προσθήκη λιπαρής ουσίας, περίπου για 2 λεπτά από κάθε πλευρά.

Όταν έρθει η ώρα να σερβίρουμε, στρώνουμε σε μια πιατέλα τις πιτούλες και τοποθετούμε από πάνω τα σουβλάκια κοτόπουλου. Γαρνίρουμε με τη σαλάτα και τελειώνουμε με μερικές κουταλιές από το συνοδευτικό γιαούρτι.

Κοτόπουλο με κόκκινο κρασί & σταφύλια στο φούρνο

Χρόνος προετοιμασίας: 20΄

Χρόνος ψησίματος: 30΄

Βαθμός δυσκολίας: *

Υλικά για 4 μερίδες

2 μπούτια κοτόπουλου σε κομμάτια

2 τσαμπιά κόκκινο σταφύλι χωρίς κουκούτσι

2 κ.σ. βαλσαμικό ξίδι

1/2 φλιτζ. κόκκινο κρασί

2 κόκκινα κρεμμύδια ψιλοκομμένα

Αλάτι, πιπέρι

1/2 κ.γ. γλυκιά πάπρικα

50 γρ. ε.π. ελαιόλαδο

5 κλωναράκια φρέσκο θυμάρι

1/4 φλιτζ. αλεύρι

1 βουβαλίσια μπουράτα για το σερβίρισμα

Εκτέλεση

Προθερμαίνουμε το φούρνο στους 180°C. Ρίχνουμε σε ένα μπολ το αλεύρι. Αλατοπιπερώνουμε το κοτόπουλο, το αλείφουμε με λίγο ελαιόλαδο και το πασπαλίζουμε με την πάπρικα. Κάνουμε μασάζ με τα δάχτυλα στο κρέας να πάνε παντού τα μπαχαρικά και το πανάρουμε με το αλεύρι.

Ζεσταίνουμε καλά σε ένα τηγάνι που μπορεί να μπει και στο φούρνο λίγο ελαιόλαδο και σοτάρουμε το κοτόπουλο γύρω γύρω από όλες τις πλευρές. Το αποσύρουμε και ρίχνουμε στο τηγάνι τα κρεμμύδια. Τα σοτάρουμε καλά να γίνουν διάφανα και σβήνουμε με το ξίδι και το κρασί.

Επαναφέρουμε το κοτόπουλο στο τηγάνι και το μεταφέρουμε στο φούρνο. Ψήνουμε για 15 λεπτά, προσθέτουμε τα σταφύλια και συνεχίζουμε το ψήσιμο για 15 λεπτά ακόμα.