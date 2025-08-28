Δεν είναι τελικά τόσο αδιάφορο το Μέγαρο Μαξίμου -όσο έδειχνε αρχικά- από τις πρώτες μετρήσεις που έγιναν καθώς οι πολίτες αρχίζουν να επιστρέφουν από τις διακοπές τους που για τους περισσότερους ήταν πολύ περιορισμένες.

Η αρχή «γραμμή άμυνας» σύμφωνα με την οποία «δεν έχουν αξιοπιστία οι έρευνες που γίνονται μόνον από το Διαδίκτυο» και «σε περιόδους που ο μισός πληθυσμός των αστικών κέντρων είναι στις παραλίες» άρχισε να αλλάζει. Διότι, όπως και το κάνει κανείς όταν καταγράφεται πέντε μονάδες πτώση της ΝΔ, δεν μπορεί να σφυρούν αδιάφορα τα «γαλάζια» στελέχη.

Έτσι, η εστίαση πλέον γίνεται στην πρωτοκαθεδρία που διατηρεί η κυβερνητική παράταξη, έστω και αν με το ισχνό 20% στην πρόθεση ψήφου δεν μπορεί να ελπίζει ότι μπορεί να πλησιάσει στην αυτοδυναμία. Το νέο αφήγημα των συνεργατών του πρωθυπουργού λέει ότι «η κυβέρνηση Μητσοτάκη είναι η πρώτη κυβέρνηση δεύτερης τετραετίας που δείχνει αυτήν την πολιτική ανθεκτικότητα κάτω από τις πιο δύσκολες συνθήκες και συγκυρίες, εγχώρια και παγκοσμίως».

Επισημαίνουν ότι η ΝΔ «έχει σαφέστατη υπεροχή έναντι των αντιπάλων της, είτε αυτός ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ τα πρώτα χρόνια, είτε τώρα το ΠαΣοΚ». Και ευελπιστούν ότι μπορεί να κερδίσουν ξανά την εμπιστοσύνη των πολιτών «με τις πολιτικές μας που βελτιώνουν τη ζωή τους, να διορθώνουμε τα λάθη μας -γιατί έχουμε κάνει λάθη- και να αναδείξουμε το έργο μας».

Newsletter Η ιστορική στήλη του Βήματος στο inbox σου Γίνε μέλος του καθημερινού newsletter που αποκαλύπτει όσα συμβαίνουν στο πολιτικό παρασκήνιο και απόκτησε πρόσβαση σε αποκλειστικό περιεχόμενο. ΕΓΓΡΑΦΗ

***

… ψάχνουν παρηγοριά στην αστάθεια της Γαλλίας

Σύμφωνα με όσα μου μεταφέρει συνεργάτης μου, οι γαλάζιοι τρέφουν ελπίδες ότι μπορούν να αλλάξουν το παιχνίδι «με αυξήσεις των αποδοχών των πολιτών (που) να υπερκαλύψουν ένα, αντικειμενικά, αυξημένο κόστος ζωής, ένα ζήτημα που ταλανίζει τους πολίτες, στην Ελλάδα αλλά και στην υπόλοιπη Ευρώπη.

Ο τόπος χρειάζεται πολιτική σταθερότητα η οποία διασφαλίζεται μόνο με αυτοδύναμες κυβερνήσεις, τις όποιες επιλέγουν οι πολίτες».

Βρίσκουν επίσης «παρηγοριά» στα όσα συμβαίνουν στη Γαλλία η οποία κλυδωνίζεται εξαιτίας της πολιτικής αστάθειας και κινδυνεύει να μπει σε μια πολύ δύσκολη οικονομική περίοδο.

Όπως λένε χαρακτηριστικά, «σε αντίθεση με την Ελλάδα, που έχουμε καταφέρει και έχουμε βρει κάποια χρήματα, χωρίς να αυξάνουμε φόρους, για να δίνουμε πίσω στους πολίτες αυτά που στερήθηκαν, στις υπόλοιπες χώρες της Ευρώπης συζητούν για μέτρα περικοπών».

***

Ηλεκτρίζουν την ατμόσφαιρα

Μεταξύ μας βέβαια, δεν ξέρω πόσο βοηθάει την εμπέδωση της πολιτικής σταθερότητας, όταν η ίδια η κυβέρνηση είναι που με τις διαρκείς -και συχνά τοξικές- επιθέσεις στην αντιπολίτευση, βάζει «φωτιά στα τόπια» και ηλεκτρίζει την ατμόσφαιρα παραμονές της παρουσίας των πολιτικών αρχηγών στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και των προγραμματικών εξαγγελιών που θα γίνουν εκεί.

Οι κόντρες, οι τηλεοπτικοί διαξιφισμοί και οι αιχμηρές αναρτήσεις είναι καθημερινά στην ημερήσια διάταξη και η πυκνότητά τους είναι τέτοια που τα μέσα ενημέρωσης δεν προλαβαίνουν να τις καλύψουν.

***

«Στοχοποιούν τον Ανδρουλάκη»

Είναι χαρακτηριστική ως προς αυτό η χθεσινή οξεία αντιπαράθεση που είχαν ο πρόεδρος του ΠαΣοΚ Νίκος Ανδρουλάκης και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Ένας κανονικός «χαρτοπόλεμος» που δεν είμαι βέβαιος ότι υπάρχει έστω και ένας πολίτης που να κατάφερε να διαβάσει τις ένθεν κακείθεν ανακοινώσεις και να καταλήξει σε ένα σαφές συμπέρασμα.

Συνοπτικά να σας πω ότι η κόντρα ξέσπασε έπειτα από δηλώσεις που έγιναν στον «αέρα» εκπομπής που ήταν καλεσμένος ο επικεφαλής της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Αυτό όμως ήταν μόνο η αφορμή, ήταν το λάδι που μπήκε στη φωτιά.

Από τη Χαριλάου Τρικούπη επισημαίνουν πως τα αίτια είναι βαθύτερα και πως τα γεγονότα αυτά μόνο τυχαία δεν είναι. «Γίνεται προσπάθεια στοχοποίησης του Νίκου Ανδρουλάκη εδώ και κάποιες ημέρες» μου μετέφερε μία πηγή. «Φτιάχνουν δίπολα για να συσπειρώσουν τον κόσμο τους» μου μετέφερε κάποια άλλη -επίσης «πράσινη»- πηγή.

***

Οι κυβερνητικοί ακροβολίζονται στα Βόρεια

Ανεξάρτητα αν είναι βάσιμοι ή όχι οι ισχυρισμοί των «πράσινων» για τις προθέσεις της κυβέρνησης έναντι του αρχηγού του ΠαΣοΚ, εκείνο που είναι περισσότερο από βέβαιο είναι ότι στην κυβερνητική ηγεσία ανησυχούν πολύ για το κλίμα που έχει διαμορφωθεί στη Βόρεια Ελλάδα.

Οι επιδόσεις της ΝΔ βρίσκονται στο ναδίρ και γι΄ αυτό παραμονές της ΔΕΘ, την επόμενη εβδομάδα κορυφαία στελέχη της Νέας Δημοκρατίας θα κάνουν «απόβαση» στη Βόρεια Ελλάδα σε μία προσπάθεια ανάσχεσης του μεγάλης δυσαρέσκειας που υπάρχει στις αγροτικές περιοχές εξαιτίας του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Στα βόρεια θα βρεθεί σχεδόν σύσσωμο το υπουργικό συμβούλιο και ανάμεσά τους οι Άκης Σκέρτσος, Νίκος Δένδιας, Χρήστος Δήμας, Θοδωρής Λιβάνιος, Δόμνα Μιχαηλίδου, Μιχάλης Χρυσοχοΐδη, Λίνα Μενδώνη, Θάνος Πλεύρης, Άδωνις Γεωργιάδης, Όλγα Κεφαλογιάννη και Νίκη Κεραμέως.

Αν έχει σημασία η δική μου άποψη θα έλεγα ότι κάποιοι εξ αυτών καλύτερα να πάνε, αλλά τα επιτελεία της Πειραιώς και του Μαξίμου που τους επέλεξε μπορεί να ξέρουν κάτι που εγώ δεν ξέρω…

***

Την Καλλιόπη θα την καλέσουν;

Όπως και να έχει, πάντως, βρίσκω πολύ ενδιαφέρον και θα παρακολουθήσω το πρόγραμμα που θα ακολουθήσει το κυβερνητικό κλιμάκιο που θα επισκεφθεί την Τρίτη την Κοζάνη.

Βλέπετε αυτή είναι η εκλογική περιφέρεια που πολιτεύθηκε η πρώην συντονίστρια Κοινοτικών Πόρων και Γυναικείας Επιχειρηματικότητας της Ν.Δ. Καλλιόπη Σεμερτζίδου, η κυρία με τη Ferrari δηλαδή, που έγινε viral μετά τις κατηγορίες για είσπραξη κοινοτικών κονδυλίων ύψους 2,5 εκατομμύριων ευρώ από αυτή και συγγενικά της πρόσωπα.

Από όσο θυμάμαι, η κ. Σεμερτζίδου παραιτήθηκε από το κομματικό αξίωμα που κατείχε, αλλά για διαγραφή της από τη ΝΔ δεν έχουν πληροφορηθεί. Οπότε δεν αποκλείεται να κληθεί κι εκείνη. Θα την καλέσουν;

***

Με Κώστα Μακεδόνα η 3η του Σεπτέμβρη

Οι μεταθερινές πρωτοβουλίες του ΠαΣοΚ ξεκινουν τη Δευτέρα στις 11:30 με τον εκπρόσωπο Τύπου του κόμματος Κώστα Τσουκαλά να παρουσιάζει το πρώτο μέρος της τετραλογίας για τα κακώς κείμενα της κυβέρνησης, που στη Χαριλάου Τρικούπη ονόμασαν «μαύρη βίβλο».

Ωστόσο στο ΠαΣοΚ υπάρχει και κάτι ακόμη που τους απασχολεί. Βλέπετε υπάρχουν υψηλές προσδοκίες για την επετειακή εκδήλωση που θα γίνει την Τετάρτη 3 Σεπτεμβρίου και θα έχει ως θέμα το δημογραφικό.

Για αυτό τον λόγο η κινητοποίηση έχει ξεκινήσει πολλές ημέρες νωρίτερα, με τον γραμματέα Κινητοποιήσεων Νίκο Δασκαλάκη και τον υπεύθυνο Οργανωτικού Ηρακλή Δρούλια να έχουν την πρωτοβουλία των κινήσεων σε αυτό το κομμάτι. Ενώ όσοι βρεθούν εκεί θα διασκεδάσουν στο τέλος της βραδιάς με τον Κώστα Μακεδόνα που θα ερμηνεύσει τραγούδια που τον καθιέρωσαν και όχι μόνο.

***

Συσκέπτονται (και ελπίζουμε και να… σκέπτονται)

Αν πιστέψω πάντως αυτά που μεταφέρουν σε συνεργάτη του πηγές από τη Χαριλάου Τρικούπη, επικρατεί εκεί αυτό το διάστημα πυρετός συσκέψεων.

Συσκέπτονται (και ελπίζω ταυτόχρονα να… σκέπτονται) τα τρία στελέχη που ανέλαβαν να τρέξουν το πολιτικό σκέλος και τις θεματικές ενότητες που θα αναπτυχθούν στην γενέθλια επετειακή εκδήλωση, δηλαδή ο συντονιστής ομάδας Προγράμματος Λευτέρης Καρχιμάκης, η τομεάρχης Πρόνοιας Έφη Μπέκου και η βουλευτής Κατερίνα Καζάνη που είναι αρμόδια για τα θέματα Οικογένειας.

Τον συντονισμό -γιατί πάντα χρειάζεται κι αυτός…- τον έχει το γραφείο του προέδρου του ΠαΣοΚ που συντονίζει την ενέργειες. Κάποιος επίσημος «τελετάρχης» δεν έχει οριστεί, ενώ οι τελευταίες λεπτομέρειες θα καθοριστούν σε σύσκεψη που θα γίνει την Παρασκευή.

***

Από την «παρέα της Αίγινας» έμεινε μόνον ένας

Θα θυμάστε, πιστεύω, ότι κατά τις αλήστου μνήμης ημέρες διακυβέρνησης της χώρας από τους ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ, η αποκαλούμενη «παρέα της Αίγινας» είχε γράψει τη δική της ιστορία.

Χθες, ωστόσο, που βρέθηκε στο νησί του Αργοσαρωνικού ο αρχηγός του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελλος τον μόνο που συνάντησε από εκείνη την… παλιοπαρέα ήταν ο Αλέκος Φλαμπουράρης.

Ο πάλαι ποτέ «μέντορας» του πρώην πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα πήγε στο Κέντρο Υγείας του νησιού και… έκανε «παρέα» στον Φάμελλο που βρέθηκε εκεί για να κάνει «αυτοψία» μετά την τραγική απώλεια της ζωής άτυχης γυναίκας που εξέπνευσε στην παραλία αναμένοντας ασθενοφόρο που δεν έφθασε ποτέ.

Το ιστορικό στέλεχος της Αριστεράς συνδέεται με την Αίγινα, καθώς από τις αρχές της δεκαετίας του 1980 διατηρεί εξοχική κατοικία στην οποία έχει παρελάσει η μισή Κουμουνδούρου.

Θυμίζω ότι τους πρώτους μήνες του 2015 που ο ΣΥΡΙΖΑ κυβερνούσε μέλη της παρέας της Αιγίνας ήταν οι Αλέξης Τσίπρας, Θοδωρής Δρίτσας, Νίκος Βούτσης, Χρήστος Παπαδόπουλος, Θεανώ Φωτίου, Γιάννης Σταθάκης, Στέλιος Κούλογλου και ο Γιάνης Βαρουφάκης.

Δέκα χρόνια μετά πολλοί από αυτούς δεν ανταλλάσσουν μεταξύ τους ούτε καλημέρα. Μένει να δούμε αν και ποιοι θα ξανανταμώσουν στο μέλλον είτε μέσα από συμπόρευση ΣΥΡΙΖΑ και Νέας Αριστεράς είτε μέσα από κάποιο άλλο σχήμα, ίσως αυτό που θα προκύψει μόλις ολοκληρωθεί το rebranding του Αλέξη Τσίπρα.