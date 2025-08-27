Σαν έτοιμοι από καιρό για την αναταραχή που προκαλούν οι κινήσεις του Φρανσουά Μπαϊρού στην πολιτική ζωή της Γαλλίας εμφανίζονται η κυβέρνηση, ο Εμμανουέλ Μακρόν και η αντιπολίτευση.

Με το θερμόμετρο να ανεβαίνει επικίνδυνα, ενόψει της ψήφου εμπιστοσύνης που θα ζητήσει ο πρωθυπουργός της Γαλλίας από την Εθνοσυνέλευση για το σχέδιο προϋπολογισμού περικοπών ύψους 44 δισεκατομμυρίων ευρώ με στόχο τον περιορισμό του δημοσιονομικού ελλείμματος της χώρας, όλοι οι «παίκτες» σπεύδουν να πάρουν θέσεις, αλλά και να προκαταλάβουν τις εξελίξεις.

Συναντήσεις με τα κόμματα θέλει ο Μπαϊρού μετά την στήριξη Μακρόν

Έτσι, μετά την γενικευμένη απόρριψη του προϋπολογισμού από την αντιπολίτευση και την στάση καταψήφισης της κυβέρνησης στην διαδικασία για την ψήφο εμπιστοσύνης, ο Φρανσουά Μπαϊρού μετά και από την εκπεφρασμένη πλέον «την πλήρη στήριξη» του Μακρόν στην κίνηση του να ζητήσει ψήφο εμπιστοσύνης, ανακοίνωσε ότι ξεκινάει επαφές με της ηγεσίες των κομμάτων για να συζητήσουν τόσο το ζήτημα των δημόσιων οικονομικών, την ανάγκη… εξυγίανσης τους, αλλά και την κοινοβουλευτική διαδικασία, ενώ κατά τα φαινόμενα θα προχωρήσει και σε σειρά διαγγελμάτων και συνέντευξεων σε γαλλικά κανάλια.

Σύμφωνα με τα γαλλικά μέσα ενημέρωσης, ο Μπαϊρού πριν από λίγο ανακοίνωσε ότι θα προτείνει συναντήσεις σε όλους τους ηγέτες των κομμάτων και τους προέδρους των κοινοβουλευτικών ομάδων που επιθυμούν να τον συναντήσουν από «τη Δευτέρα, 1 Σεπτεμβρίου, στο Ματινιόν». Σε μια κίνηση διαλλακτικότητας προς την αντιπολίτευση ο Μπαϊρού υποστήριξε ότι κάθε πολιτικό κόμμα θα μπορεί να σχηματίσει την αντιπροσωπεία που θα συμμετέχει στις συναντήσεις «όπως κρίνει σκόπιμο».

Με δυσφορία αντιδρά η αντιπολίτευση, πυρά από τη συμπολίτευση

Η κίνηση του πρωθυπουργού να τείνει… κλάδο ελαίας και η προσπάθεια του να συνεννοηθεί με την αντιπολίτευση στον δρόμο προς την ψήφο εμπιστοσύνης, δεν φαίνεται βέβαια να εκτιμάται ιδιαίτερα από τα κόμματα της αντιπολίτευσης, που πιστά στο γαλλικό εξεγερσιακό πνεύμα, έσπευσαν να δείξουν τις διαθέσεις τους απέναντι στην κυβέρνηση.

Ο επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας των Σοσιαλιστών (που είναι και το κόμμα που ο Μπαϊρού έχει επικεντρώσει τις προσπάθειες του να πείσει να τον στηρίξουν), Μπορίς Βαγιό, δήλωσε πως: «Ο Φρανσουά Μπαϊρού δεν με κάλεσε ποτέ. Στην πραγματικότητα, δεν προετοιμαζόταν ούτε για την έναρξη της σχολικής χρονιάς, ούτε για τον προϋπολογισμό, αλλά για την έξοδο του». Από την πλευρά του ο Εθνικός Συναγερμός (RΝ) ξεκαθάρισε εκ νέου ότι δεν πρόκειται να δώσει ψήφο εμπιστοσύνης στον Μπαϊρού, ενώ ο Ζορντάν Μπαρτνελά ανέφερε ότι είναι ο ίδιος έτοιμος να γίνει πρωθυπουργός αν του ζητηθεί ή αν κερδίσει τις εκλογές.

Το ακόμα πιο εντυπωσιακό όσον αφορά στις αντιδράσεις στις κινήσεις Μπαϊρού και Μακρόν, είναι ότι δεν αντιδρά μόνο η αντιπολίτευση, αλλά και τα κόμματα που στηρίζουν την κυβέρνηση, όπως οι Ρεπουμπλικάνοι. Σχολιάζοντας την απόφαση του πρωθυπουργού να ζητήσει ψήφο εμπιστοσύνης η εκπρόσωπος του κόμματος των Ρεπουμπλικάνων, Ανιές Εβρέν κατηγόρησε τόσο τον Εμμανουέλ Μακρόν και τον Φρανσουά Μπαϊρου ότι «έχουν πλέον συνηθίσει να παίζουν ρώσικη ρουλέτα με την Γαλλία και αυτό είναι πραγματικά ντροπή».

Ο Μπαϊρού θα παίξει το χαρτί «χάος ή υπευθυνότητα» μέχρι τέλους

Σε κάθε περίπτωση οι εξελίξεις καταδεικνύουν ότι ο Μπαϊρού δεν εμφανίζεται να παραδίδει τα όπλα και ετοιμάζει τις συναντήσεις με της ηγεσίες των κομμάτων ενόψει της κρίσιμης ψηφοφορίας για να προσπαθήσει να τους πιέσει να συνεργαστούν με την κυβέρνηση του στο ζήτημα του προϋπολογισμού. Το σύνθημα που ο ίδιος προώθησε το «χάος ή υπευθυνότητα» είναι ενδεικτικό ότι είναι διατεθειμένος να ασκήσει όλων των ειδών τις πιέσεις -με κάτι που ουσιαστικά μοιάζει με πολιτικό εκβιασμό- για να προωθήσει την ατζέντα της κυβέρνησης, πιθανότατα κάνοντας και κάποιες παραχωρήσεις αν είναι να αποσπάσει την στήριξη κάποιου εκ των κομμάτων.