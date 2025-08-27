Δημόσια αντιπαράθεση του Νίκου Ανδρουλάκη με τον Παύλο Μαρινάκη, ως άλλο ένα δείγμα του συγκρουσιακού κλίματος μεταξύ Χαριλάου Τρικούπη και Μαξίμου, προέκυψε το πρωί της Τετάρτης.

Ανδρουλάκης: Έχει χρόνο να ανασκευάσει

Προς το τέλος της πρωινής τηλεοπτικής συνέντευξής του στο ΣΚΑΪ ο πρόεδρος του ΠαΣοΚ κάλεσε τον κυβερνητικό εκπρόσωπο να ανασκευάσει όσα είχε αναφέρει περί υιοθέτησης από τη Χαριλάου Τρικούπη κοινοβουλευτικών πρακτικών της Πλεύσης Ελευθερίας της Ζωής Κωνσταντοπούλου.

Όπως χαρακτηριστικά είπε ο κ. Ανδρουλάκης «η ώρα είναι 11:20, θα τελειώσουμε σε δέκα λεπτά τη συνέντευξη, έχει χρόνο να ανασκευάσει. Είναι ψεύτης και συκοφάντης, γιατί ποτέ το ΠαΣοΚ δεν έχει υπογράψει κείμενο που μιλά για εσχάτη προδοσία. Και αυτό τι δείχνει; Την ποιότητα και την τοξικότητα της Νέας Δημοκρατίας».

Μαρινάκης: Να αποσύρετε τους προσβλητικούς χαρακτηρισμούς

Πάνω σε αυτή την αποστροφή του προέδρου του ΠαΣοΚ ήρθε η ανακοίνωση – απάντηση του υφυπουργού παρά τω πρωθυπουργώ και κυβερνητικού εκπροσώπου.

Ο κ. Μαρινάκης, αφότου επικαλέστηκε όσα είχε πει σε δική του ραδιοφωνική τοποθέτηση, υποστήριξε απευθυνόμενος στον Ν. Ανδρουλάκη πως «αρκούν στοιχειώδεις γνώσεις της ελληνικής γλώσσας, για να καταλάβει κανείς ότι ουδέποτε έκανα την αναφορά – για την οποία εσείς ψευδώς με κατηγορήσατε – αλλά, αντιθέτως, στη συμπεριφορά του κόμματός σας καταλόγισα, μεταξύ άλλων: αφενός την ψήφο των βουλευτών σας στη Βουλή, όταν ψήφισαν «παρών» για να παραπεμφθούν συνάδελφοί τους για εσχάτη προδοσία, γιατί ψήφισαν ό,τι εκείνοι πίστευαν, κάτι που αποτελεί πρωτοφανή αμφισβήτηση των συνταγματικώς κατοχυρωμένων δικαιωμάτων των βουλευτών και σε άλλη χρονική περίοδο (εδώ θα σας βοηθήσει η κατανόηση των σημείων στίξης) συνυπογράψατε με την κυρία Κωνσταντοπούλου, την πρόταση δυσπιστίας κατά της κυβέρνησης, στην οποία προφανώς αναφερόμουν. Εσείς «ενώσατε» δύο διαφορετικές αναφορές, βάζοντας στο στόμα μου λόγια που δεν είπα ποτέ».

«Στην προκειμένη περίπτωση τρία είναι τα ενδεχόμενα: Είτε δεν ακούσατε καλά, είτε σας εξέθεσαν οι συνεργάτες σας, είτε εσείς λέτε ψέματα και με συκοφαντείτε συνειδητά. Και στις τρεις περιπτώσεις, σας καλώ, αφού ακούσετε το ηχητικό της συνέντευξής μου, να ανασκευάσετε και να αποσύρετε τους προσβλητικούς χαρακτηρισμούς, εναντίον μου. Εκτός εάν έχετε πλέον για τα καλά αποκτήσει τις ίδιες συνήθειες με τους νέους σας πολιτικούς συνοδοιπόρους» κατέληξε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος στην ανάρτησή του εγκαλώντας τον αρχηγό του ΠαΣοΚ.