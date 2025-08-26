Μάταια περίμενε μία 79χρονη στην παραλία της Αγίας Μαρίνας, να σπεύσει ασθενοφόρο και να την παραλάβει για να τη μεταφέρει στο Κέντρο Υγείας της Αίγινας, μετά την έντονη αδιαθεσία που ένιωσε, το μεσημέρι της Παρασκευής. Η ηλικιωμένη λουόμενη άφησε την τελευταία της πνοή, κάτω από συνθήκες που προκαλούν ερωτήματα για τις ελλείψεις στο τοπικό σύστημα υγείας. Η διάσωση από τον ναυαγοσώστη, η ανάνηψη και η μοιραία αναμονή

Η γυναίκα λιποθύμησε μέσα στο νερό, και ανασύρθηκε από τον ναυαγοσώστη, ο οποίος την έβαλε σε θέση ανάληψης. Μέχρι τότε είχε τις αισθήσεις της, ωστόσο στη συνέχεια υπέστη ανακοπή.

Ιδιώτης γιατρός της έκανε ΚΑΡΠΑ και η ηλικιωμένη επανήλθε, αλλά λίγη ώρα αργότερα έχασε και πάλι τις αισθήσεις της. Σύμφωνα με πληροφορίες, η γυναίκα είχε της αισθήσεις της για περίπου μία ώρα και 20 λεπτά.

Στο διάστημα αυτό, λουόμενοι που ήταν εκεί καλούσαν επίμονα στο Κέντρο Υγείας του νησιού, ζητώντας ασθενοφόρο. Όπως καταγγέλλεται όμως, η απάντηση της γιατρού ήταν ότι δεν υπήρχε βάρδια την συγκεκριμένη ώρα, άρα ούτε διαθέσιμος οδηγός για το ασθενοφόρο. Συγκεκριμένα, η εφημερεύουσα στο ΚΥ είπε ότι κανένας από τους τέσσερις οδηγούς του δεν είχε βάρδια εκείνη την ώρα. Ωστόσο τους έπαιρνε τηλέφωνο, μήπως κάποιος μπορούσε να βοηθήσει εκτάκτως.

Η απόσταση από το Κέντρο Υγείας μέχρι την Αγία Μαρίνα είναι περίπου 20-25 λεπτά, χρόνος που ίσως να ήταν καθοριστικός για τη διάσωση της γυναίκας.

Για τα περιστατικό έχει διαταχθεί ένορκη διοικητική εξέταση και αναμένεται υπάλληλος από τη Β’ Υγειονομική Περιφέρεια, ο οποίος θα διερευνήσει τις συνθήκες υπό τις οποίες έχασε η 79χρονη τη ζωή της, μέσα στον Αύγουστο, σε ένα νησί που πλημμυρίζει από τουρίστες, με την Αίγινα να απέχει περίπου 40 μίλια από τον Πειραιά.

Τι καταγγέλλει η ΕΙΝΑΠ

Όπως σημειώνει η Μαίρη Αγρογιάννη, μέλος του ΔΣ της ΕΙΝΑΠ, στο Κέντρο Υγείας της Αίγινας υπάρχουν τρεις οδηγοί ασθενοφόρων, σε σύνολο έξι οργανικών θέσεων.

«Με τρεις οδηγούς δεν μπορούν να καλυφθούν βάρδιες ενός μήνα. Για να γίνει αυτό, θα πρέπει να δουλεύουν συνεχώς για έναν μήνα. Μιλάμε για ένα νησί με 13.000 μόνιμους κατοίκους, που το καλοκαίρι ο πληθυσμός του εκτοξεύεται», σημείωσε.

«Η πολιτική που ακολουθεί το υπουργείο είναι μια πολιτική μετακινήσεων, μια λογική ”να καλύψω ένα κενό, δημιουργώντας αλλού ένα κενό” και αυτό που αξίζει να επισημανθεί για το Κέντρο Υγείας της Αίγινας είναι ότι πριν μερικές ημέρες, μετά τις καταγγελίες για έλλειψη νοσηλευτών και γιατρών, το υπουργείο αποφάσισε να μετακινήσει από το Θριάσιο εκδικητικά έναν νευροχειρούργο, αφήνοντας κενές εφημερίες σε ένα νοσοκομείο πρώτης γραμμής και να τον στείλουν σε μια δομή που δεν έχει οργανική θέση νευροχειρούργου. Και αυτό έγινε γιατί ο συγκεκριμένος συνάδελφος έδωσε ως όφειλε αναρρωτική άδεια σε έναν γιατρό του Κέντρου Υγείας που είχε σοβαρό πρόβλημα».

Σύμφωνα με τις καταγγελίες, το ΚΥ Αίγινας διαθέτει και τέταρτο οδηγό, ο οποίος όμως βρίσκεται με μετάθεση εκτός νησιού. Οι τρεις άλλοι δεν επαρκούν για να καλύψουν όλες τις βάρδιες. Έτσι, το νησί των χιλιάδων μόνιμων κατοίκων και επισκεπτών μένει μερικά απογεύματα την εβδομάδα χωρίς ασθενοφόρο.

Τι απαντά ο υπουργός Υγείας

Σε ανάρτησή του ο Άδωνις Γεωργιάδης, μεταφέρει την ενημέρωση που είχε ο ίδιος από την 2η ΥΠΕ και επισημαίνει ότι «εάν υπάρχει ευθύνη του ΚΥ, θα εξαντλήσω την αυστηρότητα που μου επιτρέπει ο νόμος».

Επειδή εμένα δεν μου αρέσει να κρύβουμε τα προβλήματα κάτω από το χαλί, ως προς την είδηση αυτή: https://t.co/QYUcjGqN3E η ενημέρωση που είχα από την 2η ΥΠΕ ήταν η εξής: «Την Παρασκευή 22 Αυγούστου περί ώρα 5:30 ενημερώθηκε το ΚΥ Αίγινας ότι ανασύρθηκε ηλικιωμένη γυναίκα χωρίς… — Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) August 25, 2025

Αναλυτικά, στην ανάρτησή του ο κ. Γεωργιάδης υπογραμμίζει:

«Επειδή εμένα δε μου αρέσει να κρύβουμε τα προβλήματα κάτω από το χαλί, ως προς την είδηση αυτή, η ενημέρωση που είχα από την 2η ΥΠΕ ήταν η εξής:

”Την Παρασκευή 22 Αυγούστου περί ώρα 5:30 ενημερώθηκε το ΚΥ Αίγινας ότι ανασύρθηκε ηλικιωμένη γυναίκα χωρίς τις αισθήσεις της, άσφυγμη από τη θαλάσσια περιοχή της Αγίας Μαρίνας. Παρά τις προσπάθειες ιδιώτη ιατρού, που βρισκόταν στην παραλία και του ναυαγοσώστη, η γυναίκα κατέληξε. Στο ΚΥ εκείνη την ώρα δεν υπήρχε οδηγός (αν και υπηρετούν 3) και η εφημερεύουσα ιατρός κάλεσε στο κινητό τους και τους 3 οδηγούς, χωρίς να ανταποκριθεί κανείς. Η θανούσα μεταφέρθηκε από την Παραλία από το Γραφείο Τελετών. Διετάχθη ήδη ΕΔΕ για τη διερεύνηση του συμβάντος”.

Αν και η άτυχη συνάνθρωπος μας, ήταν ήδη άνευ σφυγμού, αυτό ούτε δικαιολογία μπορεί να είναι, ούτε υπεκφυγή. Καθήκον μας να δίνουμε σε όλους την ιδανική ευκαιρία που δικαιούνται, όταν είναι να δώσουν αυτή την μάχη. Εάν υπάρχει ευθύνη του ΚΥ, θα εξαντλήσω την αυστηρότητα που μου επιτρέπει ο νόμος. Διευκρινίζω ότι δεν είναι θέμα ΕΚΑΒ, καθώς εκεί δεν έχουμε ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ, αλλά από το Κέντρο Υγείας.

Ειλικρινή συλλυπητήρια στην οικογένειά της».