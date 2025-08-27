Η Τάνια Μποζανίνου, αρχισυντάκτρια στο «ΒΗΜΑ» και ειδική επί της διεθνούς ειδησεογραφίας, εξηγεί στον Γιάννη Θ. Διαμαντή πώς εξελίσσεται το σχέδιο Νετανιάχου για την κατάληψη της Γάζας και γιατί είναι δύσκολο κανείς να το σταματήσει.

Στο σημερινό επεισόδιο του podcast με τίτλο «Το άπιαστο όνειρο της εκεχειρίας στη Γάζα» μεταξύ άλλων θα ακούσετε:

0:26 Η επίθεση των ισραηλινών δυνάμεων στο νοσοκομείο Νάσερ.

1:50 Οι πιθανότητες να σταματήσει ο λιμός στη Γάζα, μετά την ανακοίνωση του ΟΗΕ.

2:47 Πώς έχει προκληθεί ο λιμός στην περιοχή και ποιο το καθεστώς στην παροχή τροφίμων.

4:22 Σε ποιο στάδιο βρίσκεται το σχέδιο Νετανιάχου για την κατάληψη της Γάζας.

6:24 Η αντίδραση των γειτονικών κρατών στην ενδεχόμενη έξοδο των εγκλωβισμένων Παλαιστινίων.

7:49 Ποιες αποφάσεις οδήγησαν τη Δυτική Όχθη σε κατάσταση ανησυχίας.

8:55 Η διαπραγματευτική αρχή της Παλαιστίνης και η δυναμική της.

9:37 Οι αδιέξοδες διαδηλώσεις κατά του Νετανιάχου εντός του Ισραήλ.

11:20 Πόσο πιθανή είναι η εκεχειρία μεταξύ Χαμάς και Ισραήλ.

