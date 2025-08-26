Με οργισμένες διαδηλώσεις και δράσεις πολιτικής ανυπακοής στο Ισραήλ απαντούν από το πρωί οι πολίτες στην απόφαση της κυβέρνησης του Μπενιαμίν Νετανιάχου να καθυστερεί την τελευταία πρόταση εκεχειρίας για την Γάζα που υπάρχει στο τραπέζι και έχει αποδεχθεί η Χαμάς, ενώ την ίδια ώρα προχωράει το σχέδιο της για την κατάληψη της Πόλης της Γάζας αυξάνοντας σημαντικά την ένταση των επιχειρήσεων της εντός της Λωρίδας συνολικά και θέτοντας σε σημαντικότερο κίνδυνο τις ζωές των ομήρων που κρατά η Χαμάς και είναι ακόμη ζωντανοί.

Διαδηλώσεις και πιέσεις στην κυβέρνηση για μια συμφωνία με την Χαμάς

Από την προηγούμενη εβδομάδα οι πιέσεις που δέχεται στο εσωτερικό του Ισραήλ η κυβέρνηση Νετανιάχου να μην προχωρήσει την επιχείρηση της για την κατάληψη της Πόλης της Γάζας έχουν πάρει διαστάσεις χιονοστιβάδας καθώς η μια διαδήλωση διαδέχεται την άλλη και όλο και περισσότερος κόσμος συμμετέχει σε αυτές. Αν και οι σημερινές δράσεις, που περιλάμβαναν μεταξύ άλλων και οδοφράγματα για την διακοπή της κυκλοφορίας από τους ίδιους του διαδηλωτές, δεν πραγματοποιήθηκαν υπό την αιγίδα μιας πανεθνικής απεργίας όπως την προηγούμενη εβδομάδα, κάθε άλλο παρά φάνηκαν να χάνουν την δυναμική τους.

Οι διαδηλωτές, που εισάκουσαν το κάλεσμα των οικογενειών των ομήρων για δυναμικές κινητοποιήσεις, εμφανίστηκαν στους δρόμους σε όλη την χώρα, απέκλεισαν τον νότιο αυτοκινητόδρομο Αγιαλόν στο Τελ Αβίβ και άλλους κόμβους το πρωί. Στη συνέχεια είχε προγραματιστεί για το μεσημέρι μια διαμαρτυρία για μητέρες και παιδιά με καροτσάκια είχε επίσης στο Τελ Αβίβ, καθώς και πορείες σε όλη τη χώρα. Τέλος αναμένεται να πραγματοποιηθεί μεγάλη συγκέντρωση στην Πλατεία Ομήρων του Τελ Αβίβ το βράδυ.

Οι διοργανωτές των διαδηλώσεων έδωσαν ιδιαίτερη έμφαση στα σχόλια του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ότι θα υπάρξει ένα «οριστικό τέλος» στον πόλεμο τις επόμενες δύο με τρεις εβδομάδες και τον κάλεσαν να παρέμβει και να χρησιμοποιήσει την επιρροή του για να βοηθήσει στην επίτευξη εκεχειρίας με τη Χαμάς.

Οι οικογένειες των ομήρων αντιτίθενται στην συνέχιση των επιχειρήσεων

Η πίεση των οικογενειών για μια άμεση έγκριση από την κυβέρνηση Νετανιάχου μιας συμφωνίας εκεχειρίας, είναι πλέον ξεκάθαραη και φαίνεται και στις δηλώσεις κάποιων εξ αυτών, όπως τις Χάγκιτ Τσεν, της μητέρας του Ιτάι Τσεν που σκοτώθηκε στις 7 Οκτωβρίου 2023, η οποία μιλώντας σε διεθνή μέσα ανέφερε: «Υπάρχει μια πρόταση στο τραπέζι. Ζητάμε από τους ηγέτες μας να καθίσουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων και να μην σηκωθούν μέχρι να επιτευχθεί μια συμφωνία που θα εγγυάται την επιστροφή του τελευταίου ομήρου». Αντίστοιχα, ο Γιεχούντα Κοέν πατέρας του ομήρου Νίμροντ Κοέν υποστήριξε: «Πάνω από το 80% θέλει να τελειώσει ο πόλεμος και να επιτευχθεί συμφωνία για τους ομήρους. Όλο το Ισραήλ θέλει να τελειώσει αυτός ο εφιάλτης».

Η πίεση προς την ισραηλινή κυβέρνηση να προχωρήσει άμεσα με την έγκριση της υπάρχουσας συμφωνίας για να κλείσει επιτέλους το θέμα της αιματοχυσίας στην Γάζα και να μπει ένα τέλος στο μαρτύριο των αμάχων εκεί, δεν αυξάνεται μόνο από τους πολίτες ή από τα σχόλια του Ντόναλντ Τραμπ και της διεθνούς κοινότητας (που ήταν ιδιαίτερα σκληρά για το διπλό χτύπημα στο νοσοκομείο Νάσερ χθες).

Το Κατάρ λέει ότι το Ισραήλ πρέπει να απαντήσει άμεσα

Αυξάνεται ακόμα και από τους βασικούς μεσολαβητές των συνομιλιών όλο αυτό το διάστημα, δηλαδή από την κυβέρνηση του Κατάρ. Όπως ανέφερε σε δηλώσεις του σήμερα ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών του Κατάρ, Ματζέντ Αλ Ανσάρι τόνισε: «Υπάρχει μια προσφορά στο τραπέζι, υπάρχει συμφωνία από τη Χαμάς σχετικά με τη διατύπωση. Το παρόν πλαίσιο είναι πολύ συμβατό με τις προηγούμενες απαιτήσεις του Ισραήλ. Η μπάλα είναι πλέον στο γήπεδο του Ισραήλ καθώς θα πρέπει τώρα να εξηγήσει σαφώς ποιες είναι οι επιφυλάξεις του σχετικά με την συμφωνία. Το Κατάρ δεν βλέπει πως μια κλιμάκωση επί του εδάφους μπορεί να οδηγήσει σε μια θετική πορεία. Αντί να λάβουμε απάντηση στην πρόταση που βρίσκεται στο τραπέζι, το μόνο που έχουμε δει είναι η απειλή της κατάληψης της Πόλης της Γάζας, η επίθεση σε πολίτες καθώς περιμένουν ανθρωπιστική βοήθεια και η σκόπιμη στοχοποίηση συναδέλφων σας και συναδέλφων μου, δημοαιογράφων στην Γάζα».

Υπουργικό συμβούλιο ασφαλείας με μόνο θέμα την κατάληψη της Πόλης της Γάζας

Εν μέσω των παραπάνω εξελίξεων και με δεδομένη επιπλέον την σφοδρή κριτική που δέχεται για το χτύπημα στο νοσοκομείο Νάσερ, για την κατάσταση με τον λιμό που επικρατεί στην Γάζα, αλλά και τις αντιδράσεις ακόμα και από την ηγεσία του στρατού στο σχέδιο της για να προχωρήσει στην κατάληψη της Πόλης της Γάζας, η κυβέρνηση Νετανιάχου συγκάλεσε υπουργικό συμβούλιο ασφαλείας για τα ανοιχτά ζητήματα και τα επόμενα βήματα. Σύμφωνα με τα όσα αναφέρουν τα ισραηλινά μέσα ενημέρωσης το συμβούλιο έχει ξεκινήσει και αναμένεται να ολοκληρωθεί αργότερα σήμερα. Στην ατζέντα του συμβουλίου πάντως όπως έγινε γνωστό δεν είναι η πρόταση για την απελευθέρωση των ομήρων και της κατάπαυσης του πυρός που η Χαμάς έχει εγκρίνει ήδη από την προηγούμενη εβδομάδα.