Αποτροπιασμό έχει προκαλέσει ο βομβαρδισμός νοσοκομείου στη νότια Λωρίδα της Γάζας από το Ισραήλ που στοίχισε τη ζωή σε πέντε δημοσιογράφους, τρεις από τους οποίος συνεργάζονταν με το Al Jazeera και τα Reuters και Associated Press, με τον πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου να εκφράζει «λύπη» για το «τραγικό ατύχημα».

Τις επιδρομές, οι οποίες στοίχισαν τη ζωή σε άλλους 15 ανθρώπους σύμφωνα με την πολιτική προστασία στη Λωρίδα της Γάζας, καταδίκασαν ο ΟΗΕ και οι κυβερνήσεις χωρών όπως η Γαλλία, η Γερμανία και η Βρετανία, που κάλεσαν να «προστατεύονται» οι δημοσιογράφοι.

Σε ανάλυσή της η Guardian, εξηγεί τους λόγους για τους οποίους το εν λόγω πλήγμα δεν είναι «τραγικό ατύχημα». Ειδικότερα, η εφημερίδα αφέρει ότι ενώ οι Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις (IDF) –οι οποίες έχουν σκοτώσει περίπου 200 δημοσιογράφους από την έναρξη του πολέμου στη Γάζα– έσπευσαν να υποστηρίξουν ότι ο θάνατος αμάχων οφειλόταν σε «λάθος», η πραγματικότητα δείχνει ότι πρόκειται για πολιτική πρακτική και όχι για ατύχημα.

Αυτό που καθιστά το περιστατικό ακόμη πιο σοβαρό είναι ότι κάθε επιμέρους στοιχείο του, η στοχοποίηση ενός λειτουργικού νοσοκομείου, η δολοφονία δημοσιογράφων και διασωστών, η δολοφονία τραυματιών που ήδη νοσηλεύοντα, θα μπορούσε από μόνο του να συνιστά έγκλημα πολέμου.

Το Ισραήλ έχει στοχεύσει νοσοκομεία και ιατρικό προσωπικό κατ’ επανάληψη, με νεκρούς και τραυματίες. Ωστόσο, η απερίσκεπτη τακτική της «διπλής επίθεσης», όπου οι IDF χτυπούν για δεύτερη φορά στο ίδιο σημείο, μόλις φτάσουν διασώστες και πολίτες, εφαρμόζεται ολοένα και συχνότερα.

Κοινή έρευνα τον Ιούλιο από το ισραηλινό περιοδικό +972 και την ιστοσελίδα Local Call αποκάλυψε ότι οι IDF πραγματοποιούν πλέον συστηματικά δεύτερα χτυπήματα κοντά σε αρχικές επιθέσεις, στοχεύοντας σκόπιμα διασώστες και όσους επιχειρούν να σώσουν ζωές. «Αν γίνει πλήγμα σε ανώτατο διοικητή, ακολουθεί δεύτερο για να εμποδιστούν οι προσπάθειες διάσωσης», ανέφερε πηγή του +972 . «Τους σκοτώνουν. Χτυπούν ξανά, επάνω τους».

Σοκ και θλίψη

Το Al Jazeera, τηλεοπτικό δίκτυο του εμιράτου του Κατάρ, το Reuters , καναδοβρετανικό πρακτορείο ειδήσεων, και το Associated Press, αμερικάνικο πρακτορείο ειδήσεων, που έχασαν από έναν συνεργάτη στα πλήγματα στο νοσοκομείο Νάσερ της Χαν Γιούνις χθες, εξέφρασαν σοκ και θλίψη.

«Το Ισραήλ λυπάται βαθιά για το τραγικό ατύχημα που έγινε στο νοσοκομείο Νάσερ», ανέφερε ο κ. Νετανιάχου σε ανακοίνωσή του χθες, διαβεβαιώνοντας πως θα διενεργηθεί έρευνα του στρατού. «Ο πόλεμος που διεξάγουμε είναι εναντίον των τρομοκρατών της Χαμάς. Οι νόμιμοι στόχοι μας είναι να νικήσουμε τη Χαμάς και να φέρουμε τους ομήρους μας πίσω στο σπίτι».

Οπτικό υλικό του Γαλλικού Πρακτορείου αμέσως μετά τα πλήγματα εικονίζει καπνούς που υψώνονται στον ουρανό και συντρίμμια έξω από το νοσοκομείο. Παλαιστίνιοι έτρεξαν να βοηθήσουν τα θύματα, μετέφεραν αιμόφυρτα σώματα μέσα στη δομή υγείας.

Live on air… Israel bombs civil defense teams as they try to retrieve the body of journalist Hossam Al-Masri, killed in an Israeli strike on Nasser Hospital.

Ongoing crimes before the eyes of the entire world. pic.twitter.com/HUoPZQyzyl — Ramy Abdu| رامي عبده (@RamAbdu) August 25, 2025



Το Reuters διευκρίνισε πως τη στιγμή του πρώτου πλήγματος ο συνεργάτης του μετέδωσε από το νοσοκομείο απευθείας βίντεο, που διακόπηκε μετά τον βομβαρδισμό.

Στις κηδείες τους, πλήθος μετέφερε τις σορούς των θανόντων δημοσιογράφων, τυλιγμένες με νεκρικά σάβανα, με τα αλεξίσφαιρα γιλέκα του που ανέγραφαν «Press» πάνω τους.

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις αναγνώρισαν ότι διεξήγαγαν πλήγμα «στην περιοχή του νοσοκομείου» Νάσερ και πρόσθεσαν ότι στόχος δεν ήταν «οι δημοσιογράφοι ως τέτοιοι».

Σύμφωνα με την Επιτροπή για την Προστασία των Δημοσιογράφων (CPJ) και τους Δημοσιογράφους Χωρίς Σύνορα (RSF) στον πόλεμο αυτόν έχουν χάσει τη ζωή τους κάπου 200 δημοσιογράφοι.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο της πολιτικής προστασίας Μαχμούντ Μπασάλ, το νοσοκομείο χτυπήθηκε δυο φορές, αρχικά από μη επανδρωμένο εναέριο όχημα εφόρμησης, κατόπιν από αέρος καθώς απομακρύνονταν θύματα.

Κατά την πολιτική προστασία, άλλοι τουλάχιστον 13 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε από ισραηλινά πυρά αλλού στη Λωρίδα της Γάζας, το 75% της οποίας ελέγχεται από τον στρατό του Ισραήλ, κατά ισραηλινές πηγές.

Πέρα από τους βομβαρδισμούς, ο πληθυσμός του θυλάκου είναι αντιμέτωπος με κίνδυνο λιμού, σύμφωνα με τον ΟΗΕ.

Λαμβανομένων υπόψη των περιορισμών που επιβάλλονται στα ΜΜΕ από το Ισραήλ και τις δυσκολίες πρόσβασης στο πεδίο, το Γαλλικό Πρακτορείο αναφέρει πως δεν είναι σε θέση να επαληθεύει τους απολογισμούς και τις πληροφορίες που ανακοινώνονται από οποιαδήποτε πλευρά. Οι ξένοι δημοσιογράφοι δεν επιτρέπεται να εισέρχονται στη Λωρίδα της Γάζας και τα διεθνή μέσα ενημέρωσης βασίζονται σε παλαιστίνιους δημοσιογράφους.

Το Reuters ανέφερε πως το προσωπικό του είναι «συγκλονισμένο για τον θάνατο του Χοσάμ αλ Μάσρι και τον τραυματισμό άλλου συνεργάτη, του Χατέμ Χάλεντ», στον βομβαρδισμό στο νοσοκομείο.

Το Associated Press εξέφρασε «σοκ και θλίψη» για τον θάνατο της Μαριάμ Ντάγκα, ανεξάρτητης φωτοειδησεογράφου 33 ετών, η οποία συνεργαζόταν μαζί του.

Το Al Jazeera καταδίκασε τον θάνατο του δημοσιογράφου, φωτογράφου και εικονολήπτη Μοχάμαντ Σαλάμα κατηγορώντας τον ισραηλινό στρατό πως έχει σκοπό να «φιμώσει την αλήθεια».

Ακόμη δυο παλαιστίνιοι δημοσιογράφοι, ο Μοάζ Αμπού Τάχα και ο Άχμαντ Αμπού Αζίζ, σκοτώθηκαν στον βομβαρδισμό στο Νάσερ, σύμφωνα με συνδικάτο παλαιστινίων δημοσιογράφων. Ο συλλογικός φορέας των παλαιστινίων εργαζομένων στα μέσα ενημέρωσης έκανε ακόμη γνωστό πως χθες ακόμη ένας δημοσιογράφος -ο έκτος σε μια μέρα-, ο Χασάν Ντουχάν, σκοτώθηκε από ισραηλινά πυρά στο Αλ Μαουάσι (νότια).

Ο Φιλίπ Λαζαρινί, επικεφαλής της υπηρεσίας του ΟΗΕ για τους παλαιστίνιους πρόσφυγες (UNRWA), κατήγγειλε την «απραξία του κόσμου».

Η Ραβίνα Σαμντασάνι, εκπρόσωπος της Ύπατης Αρμοστείας των Ηνωμένων Εθνών για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, κάλεσε τη διεθνή κοινότητα να αναλάβει δράση, θυμίζοντας πως δημοσιογράφοι και νοσοκομεία δεν πρέπει ποτέ να μπαίνουν στο στόχαστρο.

Το ισραηλινό κυβερνητικό συμβούλιο ασφαλείας αναμένεται να συνεδριάσει απόψε στην Ιερουσαλήμ υπό την προεδρία του κ. Νετανιάχου, σύμφωνα με επίσημη πηγή. Το Φόρουμ των Οικογενειών, ο κυριότερος φορέας εκπροσώπησης των ομήρων που συνεχίζουν να κρατούνται στη Λωρίδα της Γάζας για 690ή ημέρα, έχει καλέσει σε ημέρα εθνικής κινητοποίησης στο περιθώριο της συνεδρίασης.