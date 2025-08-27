«Είμαι πολύ χαρούμενος που το 82ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας ανοίγει με τη νέα και πολυαναμενόμενη ταινία του Πάολο Σορεντίνο «La Grazia» δήλωσε ο καλλιτεχνικός διευθυντής του Φεστιβάλ Αλμπέρτο Μπαρμπέρα για την πρεμιέρα της διοργάνωσης που πραγματοποιείται στη Salla Grande την Τετάρτη 27 Αυγούστου το απόγευμα. Πραγματικά, η ιταλική αύρα την πρώτη μέρα της διοργάνωσης και μάλιστα με ταινία ενός από τους σημαντικότερους Ιταλούς σκηνοθέτες των καιρών μας, δίνει στο φεστιβάλ το κύρος που θέλει.

Κατά κάποιο τρόπο όμως, η δήλωση Μπαρμπέρα για την εορταστική έναρξη της διοργάνωσης, έρχεται σε «σύγκρουση» με την σκληρή πραγματικότητα. Γιατί την ίδια ώρα, εκατοντάδες Ιταλοί και διεθνείς κινηματογραφιστές, καλλιτέχνες και άλλες προσωπικότητες του πολιτισμού, ανάμεσα στους οποίους και ο Τόνι Σερβίλο, ο πρωταγωνιστής της «La Grazia», υπέγραψαν ανοιχτή επιστολή καλώντας το Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας να λάβει «σαφή και κατηγορηματική θέση» ενάντια σε αυτό που περιγράφεται ως «γενοκτονία και εθνοκάθαρση στη Γάζα».

Η έκκληση διοργανώθηκε υπό την αιγίδα του Venice4Palestine (V4P) και απεστάλη την περασμένη Παρασκευή 22 Αυγούστου στην Μπιενάλε της Βενετίας, την κεντρική οργάνωση του Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας, καθώς και στα ανεξάρτητα τμήματα του φεστιβάλ, Venice Days και International Critics’ Week.

Το φεστιβάλ απάντησε, φυσικά, και η απάντησή του ήταν ως επί το πλείστον η αναμενόμενη. Η κινηματογραφική Μπιενάλε ανέκαθεν αφουγκραζόταν τα προβλήματα του κόσμου δείχνοντας την συμπαράστασή της απέναντι στους πληγέντες με τον τρόπο που μια κινηματογραφική διοργάνωση οφείλει να κάνει: παρουσιάζοντας έργα που σχετίζονται με αυτήν, όπως το εντός επίσημου διαγωνιστικού προγράμματος «Η φωνή της Χιντ Ρατζάμπ» με θέμα την περσινή δολοφονία μια πεντάχρονης Παλαιστίνιας από δυνάμεις στη Γάζα. Την σκηνοθέτησε ο Τυνήσιος Καουθέρ Μπεν Χάνια.

Γυρισμένη σε διάφορες τοποθεσίες γύρω από το Τορίνο της Ιταλίας, η «La Grazia», που φέρεται ως «ρομαντική ιστορία αγάπης»» σηματοδοτεί την έβδομη συνεργασία του Ναπολιτάνου Σορεντίνο με τον επίσης Ναπολιτάνο ηθοποιό Τόνι Σερβίλο. Ο Σερβίλο ακολουθεί τον Σορεντίνο από την πρώτη ταινία του το «One Man Up» (όπου υποδύθηκε έναν ηλικιωμένο τραγουδιστή εθισμένο στην κοκαΐνη) η οποία είχε παρουσιαστεί στην Κινηματογραφική Μπιενάλε της Βενετίας το 2001. Οι δύο καλλιτέχνες έχουν διαπρέψει με ταινίες όπως η «Τέλεια ομορφιά» (που κέρδισε το Οσκαρ διεθνούς ταινίας), όπως και το «Il Divo» όπου ο Σεβίλο υποδύθηκε τον τον αμφιλεγόμενο Ιταλό πολιτικό Τζούλιο Αντρεότι.

Στην τελετή έναρξης, το φεστιβάλ θα τιμήσει τον Γερμανό σκηνοθέτη Βέρνερ Χέρτσογκ («Αγκίρε, η μάστιγα του Θεού», «Φιτζκαράλντο», «Νοσφεράτου» ) με έναν Χρυσό Λέοντα για το σύνολο του έργου του. Μετά την πρόσφατη περιπέτεια υγείας του στην Ρώμη, όπου υποβλήθηκε σε επείγουσα ιατρική επέμβαση σχετική με καρδιακά προβλήματα, ο Αμερικανός σκηνοθέτης Φράνσις Φορντ Κόπολα δέχθηκε την πρόσκληση από το Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας για να παρουσιάσει τον Χέρτσογκ στην τελετή. Αναμένεται να είναι μια τελετή που θα μείνει στην Ιστορία.

Την Πέμπτη, ο παραγωγικότατος και ακούραστος Χέρτσογκ, θα παρουσιάσει το νέο του, αμερικανικής παραγωγής ντοκιμαντέρ «Ghost Elephants» στο εκτός συναγωνισμού πρόγραμμα. Την ίδια ημέρα ο Γιώργος Λάνθιμος παρουσιάζει την ταινία «Βουγονία» εντός διαγωνισμού.