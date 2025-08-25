Λίγα 24ωρα αφότου ο οργανισμός του ΟΗΕ, IPC ανακοίνωσε ότι ο λιμός έχει πλήξει την περιοχή της Γάζας, διεθνείς σκηνοθέτες και ηθοποιοί προτρέπουν με ανοιχτή επιστολή τους το 82ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας, το οποίο ξεκινά στις 27 Αυγούστου, «να επιδείξει μεγαλύτερο θάρρος και σαφήνεια στην καταδίκη της συνεχιζόμενης γενοκτονίας στη Γάζα».

Οι επώνυμοι του σινεμά, υπό την υπό την αιγίδα του Venice4Palestine, καλούν επί της ουσίας τη Μπιενάλε – τον πολιτιστικό οργανισμό που διοργανώνει μεταξύ άλλων το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Βενετίας – να «καταδικάσουν τη γενοκτονία και εθνοκάθαρση στη Γάζα».

Μεταξύ των επωνύμων που υπογράφουν την επιστολή είναι ο Ιταλός ηθοποιός Τόνι Σερβίλο, η ηθοποιός Άλμπα και η αδελφή της σκηνοθέτης, Αλίτσε Ρορβάχερ, οι Γαλλίδες σκηνοθέτριες Σελίν Σιαμά και Οντρέ Ντιουάν (κέρδισε το Χρυσό Λέοντα για την ταινία Happening το 2021), ο (πάντα μάχιμος στην πολιτική αρένα) Βρετανός σκηνοθέτης Κεν Λόουτς και ο Βρετανός ηθοποιός Τσαρλς Ντανς, καθώς και οι Παλαιστίνιοι σκηνοθέτες Άραμπ και Τάρζαν Νάσσερ, οι οποίοι κέρδισαν φέτος το βραβείο Σκηνοθεσίας στις Κάννες στο τμήμα «Ένα Κάποιο Βλέμμα» για την ταινία τους «Κάποτε στη Γάζα».

Οι κινηματογραφιστές και οι ηθοποιοί προτρέπουν το φεστιβάλ να αποφύγει να μετατραπεί σε «μια θλιβερή και άδεια βιτρίνα». Η ομάδα ζητά από το φεστιβάλ να λάβει «σαφή και αδιαμφισβήτητη θέση», να παράσχει «ένα χώρο διαλόγου, ενεργής συμμετοχής και αντίστασης, όπως έχει γίνει και στο παρελθόν» και να αναδείξει τις παλαιστινιακές αφηγήσεις για την καλύτερη αντιμετώπιση «της εθνοκάθαρσης, του απαρτχάιντ, της παράνομης κατοχής παλαιστινιακών εδαφών, του αποικισμού και όλων των άλλων εγκλημάτων κατά της ανθρωπότητας που διαπράττει το Ισραήλ εδώ και δεκαετίες, όχι μόνο από την 7η Οκτωβρίου».

Στην επιστολή τους οι κινηματογραφιστές και οι ηθοποιοί σημειώνουν: «Καθώς τα φώτα της δημοσιότητας στρέφονται στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας, κινδυνεύουμε να περάσουμε σε ένα ακόμη σημαντικό γεγονός που παραμένει αδιάφορο απέναντι σε αυτή την ανθρωπιστική, αστική και πολιτική τραγωδία. «Το σόου πρέπει να συνεχιστεί», μας λένε, καθώς μας παροτρύνουν να στρέψουμε το βλέμμα μας αλλού – λες και «κόσμος του κινηματογράφου» δεν έχει καμία σχέση με τον «πραγματικό κόσμο»».

«Πρέπει να διακόψουμε τη ροή της αδιαφορίας και να ανοίξουμε έναν δρόμο προς την επίγνωση», προσθέτουν οι καλλιτέχνες στην επιστολή τους, δηλώνοντας ότι «δεν υπάρχει κινηματογράφος χωρίς ανθρωπιά».

Η επιστολή καταλήγει ως εξής: «Ας διασφαλίσουμε ότι αυτή η Μόστρα έχει σημαίνουσες αξίες και δεν θα μετατραπεί για άλλη μια φορά σε μια θλιβερή και ρηχή επίδειξη ματαιοδοξίας. Ας το κάνουμε όλοι μαζί – με θάρρος, με ακεραιότητα. Λευτεριά την Παλαιστίνη!»

Η Μπιενάλε από την πλευρά της, απάντησε άμεσα στην επιστολή λέγοντας ότι τόσο ο οργανισμός όσο και το Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας «υπήρξαν πάντα, σε όλη την ιστορία τους, χώροι ανοιχτής διαβούλευσης και ευαισθησίας σε όλα τα επείγοντα ζητήματα που αντιμετωπίζει η κοινωνία και ο κόσμος».

Ως απόδειξη της απάντησης και θέσης της, η Μπιενάλε αναφέρει «τα έργα που παρουσιάζονται» στο πλαίσιο του φεστιβάλ. Ειδικότερα την περίπτωση της ταινίας «Η Φωνή της Χιντ Ρατζάμπ» του Τυνήσιου σκηνοθέτη Καουθέρ Μπεν Χάνια, η οποία διεκδικεί φέτος τον Χρυσό Λέοντα στο διαγωνιστικό τμήμα και επικεντρώνεται στη δολοφονία ενός 5χρονου Παλαιστίνιου κοριτσιού από ισραηλινές δυνάμεις στη Γάζα το 2024.

Στην ανακοίνωσή της, η Μπιενάλε αναφέρεται και στην συμπερίληψη της ταινίας Of Dogs and Men του Ισραηλινού σκηνοθέτη Ντάνι Ρόζενμπεργκ, στο περσινό πρόγραμμα της Βενετίας, η οποία γυρίστηκε μετά την επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου. «Η Μπιενάλε είναι, όπως πάντα, ανοιχτή στον διάλογο», καταλήγει η ανακοίνωση εκ μέρους της πολιτιστικής διοργάνωσης.

Με πληροφορίες από Euronews