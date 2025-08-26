Σε κάτι περισσότερο από ένα 24ωρο η αυλαία του 82ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας θα σηκωθεί στην Σάλα Γκράντε με την πρεμιέρα της τελευταίας ταινίας του Ιταλού auteur Πάολο Σορεντίνο, «La Grazia».

Για το επόμενο δεκαήμερο (η αυλαία θα πέσει το Σάββατο 6 Σεπτεμβρίου) το νησί Λίντο της Βενετίας θα γίνει ο μαγνήτης του παγκόσμιου κινηματογραφικού στερεώματος προσελκύοντας πάνω του τα φώτα της δημοσιότητας από όλο τον κόσμο.

Οι περισσότερες ταινίες που θα προβληθούν, αναμένεται να κυριαρχήσουν αργότερα στις αίθουσες και όπως συμβαίνει συχνά εδώ και πολλά χρόνια, ίσως και στα Όσκαρ.

Αυτό π.χ. συνέβη πρόπερσι όταν η ταινία «Poor things» του Γιώργου Λάνθιμου έκανε πρεμιέρα στη Βενετία όπου κέρδισε το ανώτατο βραβείο της διοργάνωσης, τον Χρυσό Λέοντα. Λαμπρή πορεία αργότερα, τόσο στα ταμεία των αιθουσών, όσο και στα Όσκαρ με 11 υποψηφιότητες και τέσσερα βραβεία.

Φεστιβάλ Βενετίας 2025: Γιώργος Λάνθιμος, ένας πολύ συχνός επισκέπτης

Ο Γιώργος Λάνθιμος είναι πολύ συχνός επισκέπτης του φεστιβάλ Βενετίας και δεν έχει χάσει ποτέ. Όλες του οι ταινίες που προβλήθηκαν εκεί («Άλπεις» και «Η ευνοούμενη» είναι οι άλλες δύο) κέρδισαν βραβεία.

Η «Ευνοούμενη» βρέθηκε επίσης στα Όσκαρ με 10 υποψηφιότητες και ένα βραβείο. Επομένως περιέργεια προκαλεί αμέσως η τελευταία συμμετοχή του Έλληνα σκηνοθέτη με την «Βουγονία» που προβάλλεται εντός διαγωνιστικού τμήματος, την δεύτερη μέρα του φεστιβάλ, στις 28 Αυγούστου.

Η επίσημη σύνοψη της ταινίας στην οποία πρωταγωνιστούν οι Έμα Στόουν, Τζέσι Πλέμονς και Αλίσια Σίλβερστοουν λέει: «Δύο νεαροί άνδρες, εμμονικοί με τις θεωρίες συνωμοσίας, απαγάγουν την ισχυρή διευθύνουσα σύμβουλο μιας μεγάλης εταιρείας, πεπεισμένοι ότι είναι μια εξωγήινη δύναμη που σκοπεύει να καταστρέψει τον πλανήτη Γη».

Όπως για όλες τις ταινίες του κ. Λάνθιμου, έτσι και για την «Βουγονία» κανείς δεν μπορεί να μιλήσει πριν την δει και κανείς δεν μπορεί να πει με σιγουριά τι θα περιμένει από αυτήν.

Σε κάθε περίπτωση, η ταινία έχει ήδη προκαλέσει κάποιο θόρυβο στην Ελλάδα καθώς η αίτηση που έκανε η εταιρεία παραγωγής της προς το Υπουργείο Πολιτισμού για γυρίσματα στην Ακρόπολη, απορρίφθηκε μετά από απόφαση του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου.

Ο «Φρανκενστάιν» του Γκιγιέρμο Ντελ Τόρο

Μια άλλη ταινία που αναμένεται να συζητηθεί πολύ κατά την διάρκεια της 82ης Κινηματογραφικής Μόστρα είναι ο «Φρανκενστάιν» του Γκιγιέρμο Ντελ Τόρο, ενός σκηνοθέτη που τρέφει ιδιαίτερη αγάπη απέναντι στον γοτθικό τρόμο.

Στην τελευταία κινηματογραφική μεταφορά του μυθιστορήματος της Μαίρη Σέλεϊ, ο Οσκαρ Αϊζακ κρατά τον ρόλο του ήρωα του τίτλου, του ευφυούς αλλά «λοξού» επιστήμονα Φρανκενστάιν που αποπειράται την ανάσταση ενός νεκρού αλλά το αποτέλεσμα είναι η μετατροπή του σε τέρας.

Η σχέση του Μεξικανού Ντελ Τόρο με τον τρόμο είναι γνωστή, ενώ αξίζει να θυμίσουμε ότι μια άλλη ταινία του η «Μορφή του νερού», κέρδισε τον Χρυσό Λέοντα το 2017 και αργότερα θριάμβευσε και στα Όσκαρ.

Από την πλευρά του, ο Οσκαρ Αϊζακ, ένας καλός αν και κάπως υποτιμημένος ηθοποιός, έχει διπλή παρουσία φέτος στη Μόστρα αφού είναι και πρωταγωνιστής της (εκτός διαγωνισμού) ταινίας «In the Hand of Dante» του Αμερικανού σκηνοθέτη και εικαστικού Τζούλιαν Σνάμπελ.

Γνωστός από ταινίες όπως ο «Μπασκιά», το ντοκιμαντέρ «Berlin» και «Το σκάφανδρο και η πεταλούδα», ο Σνάμπελ τιμάται φέτος με το βραβείο «Cartier Glory to the Filmmaker 2025».

Η βράβευσή του θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 3 Σεπτεμβρίου και θα ακολουθήσει η προβολή της ταινίας «In the Hand of Dante» στην οποία σημαντικό ρόλο παίζει ενός χειρόγραφο που πιστεύεται ότι είναι η Θεία Κωμωδία του Δάντη, γραμμένο με το ίδιο το χέρι του ποιητή.

Ο «Ξένος» του Φρανσουά Οζόν

Μιλώντας για κινηματογραφικές μεταφορές, την περιέργεια δεν μπορεί παρά να τραβήξει ο «Ξένος» του Φρανσουά Οζόν, ο οποίος 58 χρόνια μετά την κινηματογραφική μεταφορά του αριστουργήματος του Αλμπέρ Καμί από τον κορυφαίο Λουκίνο Βισκόντι, το αποπειράται επίσης.

«Βούτηξα μέσα στο βιβλίο του Καμί με μια κάπως ανάλαφρη διάθεση» δήλωσε για το έργο του ο Οζόν, κάτι που κινεί ακόμα περισσότερο το ενδιαφέρον καθώς πολλά μπορείς να πεις για τον «Ξένο», όχι όμως ότι είναι και ανάλαφρος.

Πάντως, μέχρι σήμερα τρεις ταινίες του Γάλλου σκηνοθέτη έχουν παιχτεί στο επίσημο διαγωνιστικό πρόγραμμα της Βενετίας, χωρίς να έχουν κερδίσει κάτι. Είναι οι «5 φορές το 2» (2004), «Ποτίς» (2010) και «Φραντς» (2016).

Από το «After the hunt» μέχρι τον «Jay Kelly»

Στην ατζέντα των must see βρίσκονται πολλές ακόμα ταινίες, από το μυστηρίου «After the hunt», Λούκα Γκουαντανίνο όπου πρωταγωνιστεί η Τζούλια Ρόμπερτς, μέχρι τον «Jay Kelly», του Noα Μπάουμπαχ ταινία που ήδη «μυρίζει» αρκετές υποψηφιότητες για τα προσεχή Οσκαρ.

Jay Kelly είναι το όνομα του Τζορτζ Κλούνεϊ στην ταινία και αυτός ο ήρωας ίσως είναι μια αντανάκλαση του ιδίου του ηθοποιού: είναι ένας διάσημος Αμερικανός σταρ του κινηματογράφου ο οποίος βρίσκεται σε ταξίδι στην Ευρώπη μαζί με τον αφοσιωμένο μάνατζέρ του (Ανταμ Σάντλερ).

Το επαγγελματικό τους ταξίδι όμως, όλα δείχνουν ότι θα μετατραπεί σε ταξίδι υπαρξιακής αναζήτησης. Είδωμεν…

Όλες αυτές οι ταινίες, εντός και εκτός διαγωνιστικού τμήματος, δηλώνουν από την αρχή την δύναμη του φετινού προγράμματος της κινηματογραφικής Μόστρα, κάτι που σε ό,τι αφορά το διαγωνιστικό τμήμα, θα κάνει ιδιαίτερα δύσκολο το έργο της κριτικής επιτροπής στην οποία φέτος προεδρεύει ο Αμερικανός, ελληνικής καταγωγής σκηνοθέτης, Αλεξάντερ Πέιν.