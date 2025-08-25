10 από τις καλύτερες ταινίες στην ιστορία του Φεστιβάλ Βενετίας
Με αφορμή το 81ο Διεθνές Κινηματογραφικό Φεστιβάλ Βενετίας το οποίο διεξάγεται αυτό τον καιρό στο Lido, γυρίσαμε πίσω το χρόνο και ξεχωρίσαμε 10 από τις πιο σημαντικές ταινίες που προβλήθηκαν στην μακρά ιστορία του θεσμού.
Beach, please. Διακοπές με παιδιά
Στο τελευταίο επεισόδιο της σεζόν, η Ειρήνη Ζουρνατζή και η Έλενα Πάκου καταγράφουν το... backstage των οικογενειακών διακοπών: την προετοιμασία, το χάος αλλά και τα μικρά μυστικά που κάνουν τις διακοπές με παιδιά λίγο πιο ανέμελες.
