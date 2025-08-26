Το πρωί της Τρίτης ο Κυριάκος Μητσοτάκης επισκέφτηκε το Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών Ιπποκράτειο. Ο πρωθυπουργός είχε την ευκαιρία να ενημερωθεί για την εξέλιξη των έργων αναβάθμισης των υποδομών.

Στο επίκεντρό τους βρίσκεται η ανακαίνιση του Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών, το οποίο μετατρέπεται σε υψηλών προδιαγραφών κέντρο επείγουσας ιατρικής φροντίδας στην Αττική. Ο Πρωθυπουργός ξεναγήθηκε στους χώρους του ΤΕΠ και ενημερώθηκε για την πρόοδο των εργασιών.

Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα, οι εργασίες αναμένεται να ολοκληρωθούν μέσα στον Σεπτέμβριο και πραγματοποιούνται σε φάσεις.

Τι προβλέπει η αναβάθμιση του ΤΕΠ

Το ανακαινισμένο Τμήμα θα καλύπτει έκταση 990 τετραγωνικών μέτρων, μεγαλύτερη κατά 282 τ.μ. συγκριτικά με την υφιστάμενη δομή. Θα στεγάζει υπηρεσίες για την υποδοχή και περίθαλψη ενός μεγάλου εύρους περιστατικών.

Μεταξύ άλλων, στο νέο ΤΕΠ θα λειτουργούν:

Σύγχρονος χώρος διαλογής ασθενών για την άμεση αξιολόγησή τους.

Αίθουσα αναζωογόνησης για περιπτώσεις όπου κινδυνεύει η ζωή νοσηλευόμενου.

Περιπατητικό ιατρείο για τα ηπιότερα περιστατικά.

Ενιαία εξεταστήρια που θα καλύπτουν πολλές ειδικότητες.

Αίθουσα απολύμανσης και απομόνωσης μολυσματικών ασθενών.

Μικρό βιοχημικό εργαστήριο.

Θάλαμοι βραχείας νοσηλείας σε περίπτωση που χρειάζεται ολιγόωρη παρακολούθηση ενός ασθενούς.

Επιπρόσθετα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει με ασθενείς και εργαζόμενους του Ιπποκρατείου, ακούγοντας τις ανάγκες τους και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν.

Η αναβάθμιση του ΤΕΠ, με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης, αποτελεί μέρος ενός πλέγματος παρεμβάσεων στο νοσοκομείο. Στο ίδιο πλαίσιο, υλοποιούνται επίσης έργα για την ενεργειακή αναβάθμιση του κτηριακού συγκροτήματος του νοσοκομείου. Οι εργασίες γίνονται με πόρους του ΕΣΠΑ και αναμένεται να ολοκληρωθούν στα τέλη του έτους.

Φωτογραφίες από την επίσκεψη Μητσοτάκη στο Ιπποκράτειο