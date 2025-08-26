Με το βλέμμα στη ΔΕΘ είναι τα στελέχη του Μεγάρου Μαξίμου, ετοιμάζοντας τα όλα για την παρουσία του πρωθυπουργού. Στο επίκεντρο των ανακοινώσεων θα βρεθεί τόσο η οικονομία, ενώ ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στο δημογραφικό, το οποίο εκτιμάται ότι πρόκειται για ένα κοινωνικό αγκάθι που θα έχει μακροπρόθεσμες επιπτώσεις.

Την Πέμπτη ο πρωθυπουργός θα μεταβεί στη Θεσσαλονίκη και θα έχει συναντήσεις με παραγωγικούς και επιχειρηματικούς φορείς της πόλης καθώς και με εκπροσώπους της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Στη φετινή ΔΕΘ οι ανακοινώσεις που θα κάνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα είναι προς την κατεύθυνση της μείωσης άμεσων φόρων. Οι τελικές αποφάσεις δεν έχουν ληφθεί ακόμη στο Μέγαρο Μαξίμου, ωστόσο θεωρείται δεδομένο, σύμφωνα πάντα με στελέχη, πως οι όποιες μειώσεις θα φανούν κατευθείαν στην τσέπη των Ελλήνων. Και τα μέτρα θα είναι στοχευμένα προς τη μεσαία τάξη και την οικογένεια, σημειώνουν.

Όπως εξηγούν, το γεγονός ότι έχουμε πλεονάσματα, μας επιτρέπει να κάνουμε μια ουσιαστική παρέμβαση. Μέχρι εκεί που αντέχει η οικονομία και μέχρι εκεί που επιτρέπουν και οι ευρωπαϊκοί δημοσιονομικοί κανόνες.

Στο επίκεντρο θα βρεθεί και το δημογραφικό. Για τους γονείς γενικότερα, και στην περσινή ΔΕΘ και παλαιότερα, ξεκινώντας από το 2019 με το επίδομα γέννησης, έχουν ληφθεί μέτρα. Το δημογραφικό είναι μεσομακροπρόθεσμα το σημαντικότερο εθνικό πρόβλημα της χώρας.

Οπότε, σημαντικό μέρος των ανακοινώσεων του πρωθυπουργού θα επικεντρώνονται στη στήριξη της ελληνικής οικογένειας, όπως λένε. Με πρόβλεψη, τέλος, να στηριχθούν ακόμα παραπάνω οι συμπολίτες μας που είναι πολύτεκνοι ή υπερπολύτεκνοι ή όσοι έχουν μεγαλύτερη ανάγκη.