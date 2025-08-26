Προβάδισμα αλλά με ποσοστά αρκετά χαμηλότερα από τις ευρωεκλογές διατηρεί η Νέα Δημοκρατία σύμφωνα με δημοσκόπηση της Interview για λογαριασμό του politic.gr. Μάλιστα, καταγράφει πτώση 4,5 ποσοστιαίων μονάδων σε σχέση με την προηγούμενη έρευνα της ίδιας εταιρείας τον Ιούνιο.

Σύμφωνα πάντα με τα στοιχεία της δημοσκόπησης, το κυβερνών κόμμα συγκεντρώνει, στην εκτίμηση αποτελέσματος, 25,9%, και το ΠαΣοΚ να ακολουθεί, δεύτερο, στο 14,8%. Ενισχυμένη εμφανίζεται η Ελληνική Λύση με 10,1%. Κοντά σε αυτό το ποσοστό και η Πλεύση Ελευθερίας με 10%. Ακολουθούν ΚΚΕ (7,8%), Κίνημα Δημοκρατίας (5,3%), Φωνή Λογικής (5,2%), ΜέΡΑ25 (5,0%). Στην 9η θέση βρίσκεται ο ΣΥΡΙΖΑ, με ποσοστό 4,5%.

Στην πρόθεση ψήφου, η Νέα Δημοκρατία παραμένει πρώτη με 21,4%, ακολουθεί το ΠΑΣΟΚ με 12,2%, ενώ τρίτη δύναμη αναδεικνύεται η Ελληνική Λύση με 8,4%, οριακά μπροστά από την Πλεύση Ελευθερίας που συγκεντρώνει 8,3%. Το ΚΚΕ καταγράφει 6,5%, η Φωνή Λογικής 4,4%, το ΜέΡΑ25 4,3% και το Κίνημα Δημοκρατίας 4,1%. Ο ΣΥΡΙΖΑ περιορίζεται στο 3,7%, η Νέα Αριστερά στο 1,7% και η Νίκη στο 1,1%. Υψηλό παραμένει το ποσοστό των αναποφάσιστων, που φτάνει το 17,4%.

Μητσοτάκης ή Τσίπρας

Ενδιαφέρον παρουσιάζει η ερώτηση σχετικά με το «Ποιον θεωρείτε καταλληλότερο για πρωθυπουργό ανάμεσα στον Κυριάκο Μητσοτάκη και τον Αλέξη Τσίπρα». Το 31% συντάσσεται με τον Κυριάκο Μητσοτάκη με τον Αλέξη Τσίπρα να ακολουθεί κοντά, με 26%. Κανέναν από τους δυο επιλέγει η πλειοψηφία, δηλαδή το 43%.

Στο ερώτημα «ποιον πολιτικό αρχηγό εμπιστεύεστε περισσότερο για τη διακυβέρνηση της χώρας», στην πρώτη θέση βρίσκεται και εδώ ο «Κανένας» με 30,9%. Ακολουθεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης με μεγάλη διαφορά από τους υπόλοιπους αρχηγούς. Το ποσοστό του ωστόσο από το 31,7% τοποθετείται πλέον 26,5%.

Στο ερώτημα για το τι θα πρέπει να πράξει ο ΣΥΡΙΖΑ σε περίπτωση που ο κ. Τσίπρας προχωρήσει στην ίδρυση νέου κόμματος, τα στοιχεία δείχνουν ότι το 30% θεωρεί ότι ο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να συνεχίσει την αυτόνομη πορεία του, ενώ άλλο ένα 30% προκρίνει τη συγχώνευση με τον νέο πολιτικό φορέα.