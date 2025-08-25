Η οικογένεια Pinault εξετάζει διάφορες επιλογές -ανάμεσά τους και την πώληση– για την Puma SE, μετά την απώλεια περίπου του μισού της αγοραίας αξίας της γερμανικής μάρκας αθλητικών ειδών κατά το παρελθόν έτος.

Η δισεκατομμυριούχος οικογένεια συνεργάζεται με συμβούλους και έχει προσεγγίσει πιθανούς αγοραστές, συμπεριλαμβανομένων των Anta Sports Products Ltd. και Li Ning Co., για να εκτιμήσει το ενδιαφέρον τους, ανέφερε το Bloomberg. Έχουν επίσης προσεγγίσει άλλες εταιρείες αθλητικών ειδών στις ΗΠΑ, καθώς και κρατικά επενδυτικά ταμεία στη Μέση Ανατολή.

Οι Pinault στην Puma

Ο όμιλος Pinault κατέχει μερίδιο 29% στην εισηγμένη στο χρηματιστήριο της Φρανκφούρτης Puma μέσω της Artémis, η οποία είναι επίσης ο κύριος μέτοχος της Kering SA. Σύμφωνα με τις πηγές, η οικογένεια πιθανότατα θα επιδιώξει ένα σημαντικό πριμ σε οποιαδήποτε συμφωνία.

Οι μετοχές της Puma έχουν υποχωρήσει κατά 50% τους τελευταίους 12 μήνες, επηρεασμένες από την αδύναμη ζήτηση για αθλητικά είδη και εξοπλισμό γυμναστικής, καθώς και από τις ανησυχίες για τον αντίκτυπο των αμερικανικών δασμών. Η εταιρεία έχει πλέον αγοραία αξία περίπου 2,6 δισεκατομμυρίων ευρώ (3 δισεκατομμύρια δολάρια).

Οι διαβουλεύσεις συνεχίζονται και δεν υπάρχει καμία εγγύηση ότι θα πραγματοποιηθεί η συναλλαγή, ανέφεραν οι πηγές του Bloomberg.

Η προσπάθεια μετά την Adidas

Η Puma προσπαθεί να ανανεωθεί υπό τη διεύθυνση του Διευθύνοντος Συμβούλου Arthur Hoeld, μετά την αποτυχία της να δημιουργήσει μεγάλο ενθουσιασμό για τα προϊόντα της στους καταναλωτές τα τελευταία χρόνια. Η εταιρεία εξέδωσε προειδοποίηση για τα κέρδη της τον περασμένο μήνα.

Κάτι που οδήγησε τη γερμανική εταιρεία να αναθέσει στις 31 Ιουλίου τα ηνία στο πρώην στέλεχος της Adidas, Andreas Hubert, ως διευθύνοντα σύμβουλο. Ο Hubert είναι ένας βετεράνος της Adidas, ο οποίος τα τελευταία τέσσερα χρόνια διετέλεσε διευθυντής πληροφορικής της εταιρείας.

Η Puma, που ιδρύθηκε το 1948, ανέφερε καθαρά έσοδα 281,6 εκατομμυρίων ευρώ πέρυσι και πωλήσεις 8,8 δισεκατομμυρίων ευρώ, ενώ απασχολεί περίπου 22.000 άτομα σε όλο τον κόσμο. Χορηγεί, μεταξύ άλλων, την ομάδα της Αγγλικής Πρέμιερ Λιγκ Μάντσεστερ Σίτι, την εθνική ομάδα ποδοσφαίρου της Πορτογαλίας και την ανδρική ομάδα χάντμπολ της Δανίας

Οι «μνηστήρες»

Η Anta Sports Products Ltd. κατέχει μάρκες όπως Fila, Descente, Kolon Sport και Jack Wolfskin. Ήταν μέλος ενός κονσόρτσιουμ που εξαγόρασε τη φινλανδική Amer Sports Oyj, κατασκευάστρια των ρακετών τένις Wilson και των μπαστουνιών μπέιζμπολ Louisville Slugger, για περίπου 4,6 δισεκατομμύρια ευρώ το 2019.

Ο έτερος «μνηστήρας» Li Ning, που ιδρύθηκε το 1990 από τον ομώνυμο θρυλικό Κινέζο γυμναστή, σχεδιάζει και πωλεί επαγγελματικά και ερασιτεχνικά αθλητικά υποδήματα, ενδύματα και αξεσουάρ. Εκτός από την ομώνυμη μάρκα, διαθέτει αθλητικά προϊόντα που είναι ιδιόκτητα ή αδειοδοτημένα, όπως η μάρκα πινγκ-πονγκ Double Happiness, η μάρκα υπαίθριων αθλημάτων Aigle και η μάρκα μπάντμιντον Kason.

Πηγή: ot.gr