Μέχρι τα μέσα Οκτωβρίου, το Ηδείο Ηρώδου Αττικού θα λειτουργεί κανονικά υποδεχόμενο συναυλίες, παραστάσεις θεάτρου και χορού, Έλληνες και διεθνείς καλλιτέχνες, που θα υποκλιθούν στη σκηνή του πριν το τριετές – σύμφωνα με τον προγραμματισμό – κλείσιμο της αυλαίας του, λόγω εργασιών συντήρησης και ανάδειξης του μνημείου.

Για τη διευκόλυνση όσων αναζητούν εισιτήρια για να παρακολουθήσουν θέατρο ή συναυλιακά αφιερώματα στο Ηρώδειο τον Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο, παρουσιάζουμε 12 εκδηλώσεις που δεν είναι sold out, όπως για παράδειγμα, η συναυλία «Μάνος Χατζιδάκις: Ο μεγάλος ερωτικός – Δεκαπέντε Εσπερινοί» (2 Σεπτεμβρίου), η δημοφιλής θεατρική παράσταση Οιδίπους. Από το σκοτάδι στο φως σε διασκευή και σκηνοθεσία Γιάννη Χουβαρδά (9 και 13 Σεπτεμβρίου), που έκανε πρεμιέρα στα φετινά Επιδαύρια και η συναυλία του Σταμάτη Σπανουδάκη στις 10 Οκτωβρίου (προπωλούνται εισιτήρια για μία ακόμη συναυλία του μουσικοσυνθέτη στο Ηρώδειο, στις 13 Οκτωβρίου).

Χρήστος Λεοντής «Αριστοφάνεια»

1η Σεπτεμβρίου

Ο Χρήστος Λεοντής διευθύνει το μεγάλο λαϊκό πανηγύρι με τίτλο «Αριστοφάνεια».

Ο επί σκηνής παρουσιαζόμενος Αριστοφάνης, σχολιάζει την επικαιρότητα της εποχής του, που ενδεχομένως μπορεί να θυμίζει κάτι από το σήμερα.

Η μουσική αυτή παράσταση βασίζεται στη μουσική που έγραψε ο Χρήστος Λεοντής για τις παραστάσεις του Θεάτρου Τέχνης και του Εθνικού Θεάτρου, στην Επίδαυρο, για τις κωμωδίες του Αριστοφάνη: Αχαρνείς, Πλούτος, Εκκλησιάζουσες, Σφήκες, Ιππείς, Λυσιστράτη, Ειρήνη. Τον Αριστοφάνη υποδύεται o Σταμάτης Κραουνάκης. Ερμηνεύουν: Τάσης Χριστογιαννόπουλος, Ιωάννα Φόρτη, Αγγελική Τουμπανάκη, Πέτρος Δαμουλής και η Klavdia. Συμμετέχουν 3 Χοροί & 2 Ορχήστρες – Λαϊκή Ορχήστρα Χρήστου Λεοντή & οι Polis Ensemble.

«Αντιγόνη» σε σκηνοθεσία Θέμη Μουμουλίδη

3 Σεπτεμβρίου

O Θέμης Μουμουλίδης επιστρέφει για τρίτη φορά στην Αντιγόνη, την κορυφαία τραγωδία του Σοφοκλή, και σε μια από τις συναρπαστικότερες ηρωίδες στην ιστορία της δυτικής δραματουργίας. Μαζί του η Λένα Παπαληγούρα στον ρόλο της Αντιγόνης και ο Μελέτης Ηλίας στον ρόλο του Κρέοντα.

«Ο Κρέων είναι ο προάγγελος της βιοπολιτικής του σήμερα: ενός βίου αβίωτου, όπου οι άνθρωποι είναι οι τελευταίοι που μαθαίνουν τον θάνατό τους όχι αναγκαστικά ως βιολογικά, αλλά ως ψυχικά, πολιτικά και κοινωνικά πρόσωπα. Με την Αντιγόνη τα πεδία συγκρούσεων τίθενται σε αμφισβήτηση: σωστό-λάθος, ζωή-θάνατος, άνδρας-γυναίκα, φως-σκοτάδι, αυθεντικότητα-συμβιβασμός, νόμος- δίκαιο, παράβαση-υποταγή.»

Μίλτος Πασχαλίδης – 30 χρόνια τραγούδια

4 Σεπτεμβρίου

Ο Μίλτος Πασχαλίδης συνεχίζει τις συναυλίες για τα 30 χρόνια του στη δισκογραφία με μία ξεχωριστή παράσταση στο Ωδείο Ηρώδου Αττικού. Η συναυλία είναι χωρισμένη σε δύο μέρη: Στο πρώτο μέρος, με τη σύμπραξη της Ορχήστρας Σύγχρονης Μουσικής ΕΡΤ, παρουσιάζονται επιλεγμένα τραγούδια του Μίλτου όπως δεν έχουν ξανακουστεί. Στο δεύτερο μέρος, με τη σύμπραξη του Γιάννη Κότσιρα και της -μόνιμης πια- ορχήστρας του Μίλτου Πασχαλίδη θα ολοκληρωθεί η εορταστική συναυλία με τις πιο αγαπημένες στιγμές της δισκογραφίας του αγαπημένου τραγουδοποιού.

Simkin and the Stars – Αthletes of the Gods

10 Σεπτεμβρίου – Φιλανθρωπική βραδιά

Ο Ντανιίλ Σίμκιν, ένας από τους σπουδαιότερους χορευτές κλασικού μπαλέτου της εποχής μας, επιστρέφει στο Ηρώδειο, παρουσιάζοντας τη νέα του παραγωγή The Athletes of the Gods, πλαισιωμένος από έντεκα κορυφαίους χορευτές από τα σημαντικότερα μπαλέτα του κόσμου, σε μια μοναδική φιλανθρωπική παράσταση για το έργο της Aurora που στηρίζει ασθενείς με λευχαιμία και τις οικογένειές τους. Η παράσταση περιλαμβάνει ένα πανοραμικό ταξίδι μέσα από χορογραφικά αριστουργήματα, ερμηνευμένα από διεθνώς καταξιωμένους étoiles, κάτω από τη σκιά του Ιερού Βράχου της Ακρόπολης.

«Ζιζέλ» Μπαλέτο της Εθνικής Όπερας Οδησσού

14 Σεπτεμβρίου

Το μπαλέτο και η ορχήστρα της Εθνικής Όπερας της Οδησσού, σε πλήρη σύνθεση, με 120 συντελεστές, στα πλαίσια της παγκόσμιας του περιοδείας έρχεται και στην Αθήνα για να παρουσιάσει το αριστούργημα του Αντόλφ Αντάμ «Ζιζέλ».

Το έργο γράφτηκε το 1841 και θεωρείται ένα από τα πρώτα ρομαντικά μπαλέτα και από τα λίγα εκείνης της περιόδου, που παίζονται σήμερα με επιτυχία: «Η «Ζιζέλ» είναι ένα από τα πλέον δημοφιλή έργα με συναισθηματικές διακυμάνσεις, ιδανικά χορογραφικά ανοίγματα και με υψηλές απαιτήσεις τεχνικής από τους χορευτές. Αλλά και το μοναδικό, ίσως, επίτευγμα της ρομαντικής περιόδου, που επιβίωσε ως τις ημέρες μας χωρίς να χάσει ίχνος της δύναμής του. Δεν είναι, άλλωστε, τυχαία ένα από τα πιο αγαπημένα μπαλέτα στην ιστορία του χορού.»

«Ηλέκτρα» του Σοφοκλή

22 Σεπτεμβρίου

Ο Δημήτρης Τάρλοου καταθέτει την πρώτη σκηνοθεσία του στο αρχαίο δράμα με τη σοφόκλεια εκδοχή της Ηλέκτρας που έκανε πρεμιέρα στο Αρχαίο Θέατρο της Επιδαύρου.

Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά: «Σε έναν κόσμο που μαστίζεται από ολοκληρωτισμούς και κοινωνική αδικία, σε μια εποχή όπου η βία και η εκδίκηση παρουσιάζονται συχνά ως «αναγκαίο κακό», η Ηλέκτρα του Σοφοκλή αποκτά ανατριχιαστική επικαιρότητα. Η τραγωδία αυτή δεν είναι απλώς μια αφήγηση εκδίκησης· είναι ένας καθρέφτης των ανθρώπινων διλημμάτων, της διαχρονικής σύγκρουσης ανάμεσα στη δικαιοσύνη και την ηθική.

Η παράστασή μας στοχεύει να αναδείξει αυτή την πολυπλοκότητα, καλώντας το κοινό να αναμετρηθεί με κρίσιμα ερωτήματα: Τι σημαίνει «αποκαθιστώ το δίκαιο»; Ποιο είναι το χρέος του καθήκοντος; Μπορεί κανείς να ζήσει με τις συνέπειες της βίας; Είναι η βία αναπόφευκτη λύση; Θα κλείσει η εκδίκηση τον κύκλο του αίματος; Είναι ποτέ δυνατή η λύτρωση; Και, τελικά, ποιος είναι ο ρόλος της αντίστασης όταν όλα φαίνονται χαμένα;»

«Ανδρομάχη» σε σκηνοθεσία Μαρίας Πρωτόπαππα

25 Σεπτεμβρίου

Στηριζόμενη στη μετάφραση του Γ. Β. Τσοκόπουλου, η Μαρία Πρωτόπαππα με καλλιτεχνικούς συνοδοιπόρους της τους Έλενα Τριανταφυλλοπούλου (συνεργασία στη δραματουργική επεξεργασία), Ελένη Σπετσιώτη (καλλιτεχνική συνεργασία), Σάκη Μπιρμπίλη (σκηνικά – φωτισμούς), Βάνα Γιαννούλα (κοστούμια) Λόλεκ (μουσική), Αλέξανδρο Βαρδαξόγλου (κίνηση) και Άννα Παγκάλου (φωνητική δραματουργία – διδασκαλία), παραδίδει ένα έργο που διερευνά τις εμπειρίες του τρόμου και της καταστροφής, τις ατομικές επιλογές και τη βαθιά επιρροή τους στην κοινωνία.

Η παράσταση με τον συγκερασμό των δύο φύλων κάνει τα ζητήματα που θίγονται πανανθρώπινα, και αποτελεί ένα δριμύ «κατηγορώ» στον ανήθικο πόλεμο και την ανάλγητη και βρώμικη πολιτική.

Ο Αργύρης Ξάφης υποδύεται την Ανδρομάχη, ο Τάσος Λέκκας την Ερμιόνη, ο Γιάννης Νταλιάνης τον Μενέλαο και ο Δημήτρης Πιατάς τον Πηλέα. Στον ρόλο της Θέτιδας θα δούμε τη Στέλλα Γκίκα, ενώ τον χορό πλαισιώνουν οι Δημήτρης Γεωργιάδης, Δημήτρης Μαμιός, Κωνσταντίνος Πασσάς, Γιώργος Φασουλάς, Γιάννης Μάνθος και Νώντας Δαμόπουλος.

«Όμορφη πόλη» – 100 χρόνια Μίκης Θεοδωράκης

28 Σεπτεμβρίου

Σκηνοθετημένη από τον Γιώργο Βάλαρη με την ευαισθησία και τη θεατρική ποιότητα που αρμόζει στο εμβληματικό έργο του Μίκη Θεοδωράκη, η ιστορική παράσταση που αναβιώνει με νέα σκηνική δύναμη, αποτελεί έναν συγκινητικό φόρο τιμής στον αείμνηστο συνθέτη, στο πλαίσιο του «Αφιερωματικού Έτους Μίκη Θεοδωράκη», με αφορμή τα 100 χρόνια από τη γέννησή του.

Η Μαρία Φαραντούρη, έχοντας ερμηνεύσει τα μεγαλύτερα έργα του Μίκη και παράλληλα συνδέσει άρρηκτα μαζί του την καλλιτεχνική της πορεία, συμπράττει με τον αγαπημένο ερμηνευτή Μανώλη Μητσιά. Μαζί τους, η Μάρθα Φριντζήλα, ο Γιάννης Διονυσίου, η Λυδία Κονιόρδου και ο Μιχάλης Σαράντης.

Την παράσταση συμπληρώνουν οι χορευτές Φαίδρα Νταϊόγλου και Κωστής Τσιαμάγκας. Τη μουσική διεύθυνση αναλαμβάνει ο Αχιλλέας Γουάστορ, επικεφαλής μιας ζωντανής 7μελούς ορχήστρας. Η βραδιά στο Ηρώδειο αποτελεί την τελευταία παρουσίαση της παράστασης, κλείνοντας αυτόν τον εορταστικό κύκλο τιμής.

Βασίλης Τσιτσάνης για πάντα

1η Οκτωβρίου

Με αφορμή τα 110 χρόνια από τη γέννησή του Βασίλη Τσιτσάνη, μια ξεχωριστή αφηγηματική συναυλία με σημαντικούς ερμηνευτές και ηθοποιούς επί σκηνής, θα ζωντανέψει στο Ηρώδειο το έργο και την εποχή του κορυφαίου Έλληνα δημιουργού.

Τη σκηνοθετική προσέγγιση υπογράφει ο Γιώργος Παπαγεωργίου και τα κείμενα της βραδιάς ο Γιώργος Σκαμπαρδώνης.

Οι μεγάλες επιτυχίες του Βασίλη Τσιτσάνη ερμηνεύονται σε κλασικές εκτελέσεις και διασκευές, από τους Ιουλία Καραπατάκη, Λένα Κιτσοπούλου, Ρένα Μόρφη, Imam Baildi και APON. Αφηγητής ο Λεωνίδας Κακούρης.

«Murmuration» του Σαντέκ Μπεραμπά

8 Οκτωβρίου

Εμπνευσμένο από τη φυσική αρμονία και τις γεωμετρικές κινήσεις των σμηνών πουλιών (murmuration), το έργο του πρωτοπόρου Γάλλου χορογράφου Σαντέκ Μπεραμπά μεταφράζει το φαινόμενο αυτό σε μια χορογραφία απόλυτου συγχρονισμού και οπτικής μαγείας. Με 50 χορευτές επί σκηνής, που κινούνται με τεχνική «variable geometry» και μέσα από τη χρήση του εμβληματικού tutting (χορευτικό ύφος που βασίζεται στις γεωμετρικές κινήσεις των άκρων), το Murmuration γίνεται ένα ζωντανό έργο τέχνης.

Για την μοναδική αυτή βραδιά στο Ωδείο Ηρώδου του Αττικού, η δημιουργική ομάδα του Σαντέκ έχει ετοιμάσει ειδικό υλικό βίντεο για προβολή με την τεχνική του projection mapping, μια σύγχρονη εικαστική παρέμβαση που «συνομιλεί» με την αρχαία σκηνή. Η παράσταση παρουσιάζεται πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί μέρος μιας διεθνούς περιοδείας με πολλαπλούς σταθμούς.

Άκης Πάνου Συναυλία-Αφιέρωμα

9 Οκτωβρίου

Για πρώτη φορά παρουσιάζεται ένα μεγάλο μουσικό αφιέρωμα στον Άκη Πάνου, με τα τραγούδια του – πυξίδα για ολόκληρες γενιές δημιουργών και ακροατών. Οι Μανώλης Μητσιάς, Σωκράτης Μάλαμας, Ιουλία Καραπατάκη και Ασπασία Στρατηγού ενώνουν τις φωνές τους σε τραγούδια που σημάδεψαν την ελληνική μουσική: «Η ζωή μου όλη», «Η πιο μεγάλη ώρα», «Το θολωμένο μου μυαλό», «Δεν θέλω τη συμπόνια κανενός». Την ενορχήστρωση της συναυλίας υπογράφει ο Αχιλλέας Γουάστωρ.

Την παρουσίαση της βραδιάς αναλαμβάνει ο Χρήστος Στέργιογλου, ενώ τα κείμενα υπογράφουν οι Ταξιάρχης Δεληγιάννης και Βασίλης Τσιουβάρας.

Σταύρος Ξαρχάκος: «Ταξίδι στο Φως – Από την ανάμνηση στην αιωνιότητα»

12 Οκτωβρίου

Μετά την ταχύτατη εξάντληση των εισιτηρίων της 8ης Σεπτεμβρίου, το «Ταξίδι στο Φως» επαναλαμβάνεται την Κυριακή 12 Οκτωβρίου. Το συναρπαστικό μουσικό ταξίδι που ξεκίνησε σε αρχαία θέατρα της Ελλάδας παρουσιάζεται για δεύτερη και τελευταία φορά στους πρόποδες της Ακρόπολης.

Ο Σταύρος Ξαρχάκος παρουσιάζει μια συναυλία – γιορτή, με τραγούδια και ορχηστρικά του, μέσα από την οικουμενικότητα και το βάθος του έργου του. Στη συναυλία τραγουδούν η Πίτσα Παπαδοπούλου, Δημήτρης Μπάσης, Ηρώ Σαϊα, και Θοδωρής Βουτσικάκης. Το «Ταξίδι στο Φως» ξεκίνησε τον Σεπτέμβριο του 2024 με τη φωταγώγηση του Ναού του Ποσειδώνα στο Σούνιο και ολοκληρώνεται στο Ωδείο Ηρώδου Αττικού.